ЄС може скасувати мита й квоти на товари з України, - Bloomberg

Лідери Європейського Союзу розглядають можливість скасувати всі мита і квоти на український експорт, щоб допомогти економіці України під час війни проти РФ.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Мита та квоти на ввезення товарів із України ЄС може скасувати вже цього тижня, твердить ЗМІ. Таким чином об'єднання прагне підтримати українську економіку.

Пропозиція включатиме скасування існуючих мит і квот на сталь, промислові товари та сільськогосподарську продукцію, які наразі не підпадають під дію торгової угоди України та ЄС. Зона вільної торгівлі між сторонами тимчасово зберегла мита та квоти на окремі категорії товарів. Тепер Євросоюз зібрався їх тимчасово скасувати.

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Нововведення мають затвердити представники всіх 27 країн-членів об'єднання і Європарламент. ЄС є найбільшим торговельним партнером України, частка якого в торгівлі складає понад 40%.