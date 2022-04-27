ЕС может отменить пошлины и квоты на товары из Украины, - Bloomberg

Лидеры Европейского Союза рассматривают возможность отмены всех пошлин и квот на украинский экспорт, чтобы помочь экономике Украины во время войны против РФ.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Пошлины и квоты на ввоз товаров из Украины ЕС могут отменить уже на этой неделе, утверждает СМИ. Таким образом, объединение стремится поддержать украинскую экономику.

Предложение будет включать отмену существующих пошлин и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, которые пока не подпадают под действие торгового соглашения Украины и ЕС. Зона свободной торговли между сторонами временно сохранила пошлины и квоты на отдельные категории товаров. Теперь Евросоюз собрался их временно отменить.

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Нововведения должны утвердить представители всех 27 стран-членов объединения и Европарламент. ЕС является самым крупным торговым партнером Украины, доля которого в торговле составляет более 40%.