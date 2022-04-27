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Школи Києва від 2 травня розпочнуть прийом заяв до 1-х класів

школа

Прийом документів у перші класи розпочнеться вже 2 травня і завершиться 31 травня. Цьогоріч документи прийматимуть не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.

Як передає ЦензорНЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"В умовах війни та воєнного стану ми зобов’язані забезпечити роботу всієї інфраструктури міста, в тому числі організацію освітнього процесу", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих особисто або сканованих копій чи фотокопій, направлених рекомендованим листом, факсом, електронною поштою на адресу школи.

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"Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2022 року включно", – зазначив Мондриївський.

Заступник голови КМДА додав, що пріоритет при зарахуванні до першого класу отримають такі категорії дітей:
- ті, що проживають на території обслуговування закладу,
- зареєстровані внутрішньо переміщені особи,
- діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі, а також діти працівників цих закладів.

Нагадуємо, що у минулому навчальному році в столиці до першого класу записалось понад 32 тисячі першокласників.

Автор: 

Київ (19542) школа (2217) Мондриївський Валентин (34)


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А что это в столице Ублюдистана такое интересное горит? Дымища на весь Москводрищенск. Есть те, кто в теме?
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27.04.2022 15:55 Відповісти
 
 