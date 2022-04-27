Школы Киева со 2 мая начнут прием заявлений в 1-е классы

Прием документов в первые классы начнется 2 мая и завершится 31 мая. В этом году документы будут приниматься не только лично, но и в электронном виде или в виде почтовых писем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"В условиях войны и военного положения мы обязаны обеспечить работу всей инфраструктуры города, в том числе организацию образовательного процесса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году зачисление в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных лично или сканированных копий или фотокопий, направленных заказным письмом, факсом, электронной почтой в адрес школы.

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"Если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не является основанием для отказа в зачислении. Оригиналы документов и медицинские справки подаются в учебное заведение не позднее 23 августа 2022 включительно", - отметил Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА добавил, что приоритет при отнесении к первому классу получат следующие категории детей:

- проживающие на территории обслуживания заведения,

- зарегистрированные внутриперемещенные лица,

- дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе, а также дети работников этих заведений.

Напоминаем, что в прошлом учебном году в столице в первый класс записалось более 32 тысяч первоклассников.