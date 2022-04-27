Міносвіти пояснило, як відновити втрачений під час війни шкільний атестат

В умовах повномасштабної війни втрата документів про освіту не рідкість, адже багатьом українцям довелося евакуюватися з рідних міст у безпечніші регіони. Головне правило – не панікувати. Алгоритм подальших дій залежить від обставин, які детально розібрала команда Міністерства освіти і науки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

При втраті шкільного атестата необхідно звертатися до закладу, що його видав, або до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника (чи законного представника) на території, де не ведуться активні бойові дії.

У разі відсутності довідки щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень, заклад здійснює оцінювання знань випускника відповідно до Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України, затвердженого Наказом МОН від 12 травня 2014 року №570.

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Для отримання дубліката необхідно звернутися до будь-якого ЗЗСО (на території, де не ведуться бойові дії) із заявою щодо надання інформації про отриманий в Україні документ.

Якщо особа володіє інформацією про серію та номер власного документа про загальну середню освіту, вона може за посиланням оформити електронний запит і отримати на електронну пошту інформацію з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у формі виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО).