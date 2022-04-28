До кінця року побудують 30 тис. квартир для біженців, - ОП
До кінця року українська влада планує збудувати 30 тис. квартир для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 36 млрд грн,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"За час війни кількість ТПО сягнула понад 2 млн осіб. Державі необхідно надати майже 600 000 квартир для забезпечення переселенців житлом станом на сьогодні. До кінця 2022 року ми плануємо побудувати 30 000 квартир загальною вартістю 36 млрд грн", - ідеться у повідомленні.
Програми грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно - це додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни.
На першому етапі допомогу отримають понад 50 тис. сімей з дітьми.
Протягом першої фази Програми ЮНІСЕФ допомагає родинам в Україні, які належать до однієї з двох категорій:
1) Мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;
2) Мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.
Названі батьки або батьки вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають чинним критеріям.
Сума грошової допомоги на місяць складає 2200 грн на кожного члена сім'ї, але не більше як на п'ять осіб.
Родина отримає одноразову виплату за три місяці на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.
У майбутньому перелік вимог до учасників може бути змінений, а перелік категорій - розширений.
Это просто смешно. И по срокам и по количеству