До кінця року побудують 30 тис. квартир для біженців, - ОП

До кінця року українська влада планує збудувати 30 тис. квартир для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 36 млрд грн,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"За час війни кількість ТПО сягнула понад 2 млн осіб. Державі необхідно надати майже 600 000 квартир для забезпечення переселенців житлом станом на сьогодні. До кінця 2022 року ми плануємо побудувати 30 000 квартир загальною вартістю 36 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

