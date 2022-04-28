УКР
До кінця року побудують 30 тис. квартир для біженців, - ОП

До кінця року українська влада планує збудувати 30 тис. квартир для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 36 млрд грн,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"За час війни кількість ТПО сягнула понад 2 млн осіб. Державі необхідно надати майже 600 000 квартир для забезпечення переселенців житлом станом на сьогодні. До кінця 2022 року ми плануємо побудувати 30 000 квартир загальною вартістю 36 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП детально пояснили процедуру реєстрації зруйнованого або пошкодженого житла в Україні. ВIДЕО

Топ коментарі
+13
Це після 500тис робочих місць і мільярда дерев ?Чи до?
28.04.2022 00:48 Відповісти
+10
Виглядає як нова корупційна афера! Ринок житла закрили, а на ньому точно є для продажу ті 30 тис. Вже готових квартир і будинків по всій країні!
28.04.2022 04:55 Відповісти
+8
Стоп, стоп. Тобто по плану держави люди не зможуть повернутись назад, додому і в Крим і в Донецьк з Луганськом до кінця року?
28.04.2022 00:45 Відповісти
Шо то ты далеко ушел) с теми кто с Крыма и Донбасса уже 8 лет думают с жытлом. По плану державы это жытло для тех кто с Херсонской области
28.04.2022 00:51 Відповісти
А чего так? Те кто с Крыма и Луганской и Донецкой области уже все житлом обеспечены? Может очередность надо соблюдать?
28.04.2022 00:56 Відповісти
Крым и Донбасс держава засунула в длинный ящик, через 15 лет решат, ждите. Покамест Херсонцам, а без контрнаступления очередность будет только становится больше, дороги строить проще.
28.04.2022 01:05 Відповісти
не держава - а зеленский но теперь все решится гораздо быстрее и гребанные кацапы будут платить за все
28.04.2022 04:21 Відповісти
https://www.unicef.org/ukraine/spilno-cash-transfers

Програми грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно - це додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни.
На першому етапі допомогу отримають понад 50 тис. сімей з дітьми.

Протягом першої фази Програми ЮНІСЕФ допомагає родинам в Україні, які належать до однієї з двох категорій:
1) Мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;
2) Мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.
Названі батьки або батьки вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають чинним критеріям.

Сума грошової допомоги на місяць складає 2200 грн на кожного члена сім'ї, але не більше як на п'ять осіб.
Родина отримає одноразову виплату за три місяці на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.

У майбутньому перелік вимог до учасників може бути змінений, а перелік категорій - розширений.
28.04.2022 00:48 Відповісти
Лярд дерев посадити це всеж таки набагато складніше було зробить. А вони впорались з цим ! Молодці !
28.04.2022 00:51 Відповісти
то есть все засадили что не пройти не пролететь ..
28.04.2022 04:23 Відповісти
30 тыс квартир - за 8 месяцев?
Это просто смешно. И по срокам и по количеству
28.04.2022 01:26 Відповісти
Дом сейчас строят за полгода. Єто реально. но это не самая большая проблема...
28.04.2022 01:42 Відповісти
кто это будет строить где они людей наберут? специалистов а не разнорабочих до войны был дефицит рабочей силы на стройках а после тем более будет.
28.04.2022 04:25 Відповісти
какой пол года? вы не в курсе что такое дом высотка - там только сваи и фундамент должен пол года выдержаться - потом каркас, стены -что-бы усадка прошла а то потом весь ремонт внутри коту под хвост
28.04.2022 04:27 Відповісти
добре, але тільки китайцям не довіряйте будувати, вони побудують дешевево і можливо швидко, але неякісне, і хто зна, може якогось лайна напхають, плани будуть мати, воно нам не треба. В селах можна будинки будувати технологія фахверк, то німецькі будиночки, стара технологія, какасні наповнення солома з глиною, зверху заштукатурені, ну звісно в 21 сторіччі можна і треба вже й ліпші матеріали використати. Взагалі старі технології це цікаво, колись люди самі на своєму подвір"ї робили цеглу, якщо не мали грощей купити готову, і ця цегла була не гірша ніж заводська, бо коли людина робить для себе, робить так добре як тільки може.
28.04.2022 01:37 Відповісти
китайцев тут и так не будет - скорее всего турки если наших не будет хватать
28.04.2022 04:29 Відповісти
Отож. 100%корупційна схема. І несвоєчасна. Реальна загроза втрати півдня України. Як на мене ця програма клон великого будівництва, яке тривало напередодні війни, марнуючи кошти на дороги, коли армія і оборонна промисловість недофінансовувались. Як би це не звучало пафосно, але зараз цей план можна трактувати як держзраду.
28.04.2022 07:15 Відповісти
А до чого тут ОП ? Що вони лізуть в справи Кабміну ? В ніх нема що робити ?
28.04.2022 06:17 Відповісти
Я теж не розумію чому наші президенти і їхні офіси анонсують, ініціють, контролюють і супроводжують заходи, які не в їхній компетенції. Це вирішує кабмін і ВР.
28.04.2022 07:18 Відповісти
Джерело інфи - лайно.
28.04.2022 06:37 Відповісти
Скільки тут провокаторів какцапів про зраду пише !
28.04.2022 07:54 Відповісти
Ганьбище, як завжди. ну й владу ви собі вибрали, українці. куди ви дивилися...
28.04.2022 08:48 Відповісти
1 квартира в среднем 1,2 млн. грн. Откат Бенниному кодлу 40%, как и на асфальте.
28.04.2022 09:02 Відповісти
Тобто, той слуга народу, що втік з Києва на шашлики у Закарпаття, тепер не лише майбах собі завезе без мита, але й квартиру відхватить?
28.04.2022 09:21 Відповісти
а де саме будуватимуть? на звільнених територіях?
28.04.2022 09:31 Відповісти
Великий розпил-2 стартує!
28.04.2022 10:01 Відповісти
 
 