Новий запит щодо підтримки України найближчими днями надійде до Конгресу, - Блінкен

Адміністрація Байдена представить новий запит щодо фінансування подальшої підтримки України найближчими днями, і він включатиме ресурси для посилення продовольчої безпеки.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно (запиту. - Ред.) з додатковим фінансуванням - він має надійти впродовж наступних кількох днів. І це включатиме дуже змістовний пакет для України, для наших партнерів і союзників, а також для нашої можливості працювати в Україні", - зазначив він.

Блінкен уточнив, що за його очікуваннями, запит передбачатиме також ресурси, необхідні для забезпечення продовольчої безпеки на тлі блокування постачань зернових з України через розв’язану росією війною.

