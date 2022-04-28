США вивчають можливість оголосити Росію державою-спонсором тероризму, - Блінкен

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість назвати Росію державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

На слуханнях у Сенаті США він сказав: "Я не сумніваюся, сенаторе, що росіяни тероризують український народ".

Водночас, за словами Блінкена, варто визначити, чи відповідають дії Кремля юридичним стандартам для визнання РФ державою-спонсором тероризму.

