УКР
Новини Війна
7 096 37

США вивчають можливість оголосити Росію державою-спонсором тероризму, - Блінкен

путін

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість назвати Росію державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

На слуханнях у Сенаті США він сказав: "Я не сумніваюся, сенаторе, що росіяни тероризують український народ".

Водночас, за словами Блінкена, варто визначити, чи відповідають дії Кремля юридичним стандартам для визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Росія діє як терористична держава

Автор: 

росія (67226) США (24058) тероризм (2869) Блінкен Ентоні (1157)
Топ коментарі
+19
**** там вивчати. Так воно й є.
28.04.2022 00:22 Відповісти
28.04.2022 00:22 Відповісти
+19
ну тоді і всі росіяни мають повернутися на подібну і не мають права на отримання права жити в цивілізованому світі.Всіх депортувати нафіг.Навіть ті у кого громадянство іншої країни вони також мають паспорти РФ.Мають бути позбавлено грамодянства і депортовані.
28.04.2022 00:22 Відповісти
28.04.2022 00:22 Відповісти
+14
Державо-терористом треба оголошувати.
А тих, хто буде купувати у неї нафту та газ - державами спонсорами тероризму.
Адже росія тратить свої нафтодолари на війни.
28.04.2022 00:35 Відповісти
28.04.2022 00:35 Відповісти
28.04.2022 00:18 Відповісти
28.04.2022 00:18 Відповісти
Это с какой стороны посмотреть. Кроме того что они терроризируют украинский народ они ещё и взяли целый народ в заложники и шантажируют весь мир выдвигая политические и другие требования. Так что думайте сами.
28.04.2022 00:19 Відповісти
28.04.2022 00:19 Відповісти
Кельн....
28.04.2022 00:21 Відповісти
28.04.2022 00:21 Відповісти
Терроризм, не иначе.. Сегодня хоронили семью, уничтоженную подонками.. Семью, которая никак не угрожала ботексному и остальным оркам.

28.04.2022 00:22 Відповісти
28.04.2022 00:22 Відповісти
😪😪😪
28.04.2022 09:07 Відповісти
28.04.2022 09:07 Відповісти
**** там вивчати. Так воно й є.
28.04.2022 00:22 Відповісти
28.04.2022 00:22 Відповісти
Это США как угрозу пока показывают? Типа сделаете еще что то что нам не понравится и это будет реализовано.
28.04.2022 00:22 Відповісти
28.04.2022 00:22 Відповісти
ну тоді і всі росіяни мають повернутися на подібну і не мають права на отримання права жити в цивілізованому світі.Всіх депортувати нафіг.Навіть ті у кого громадянство іншої країни вони також мають паспорти РФ.Мають бути позбавлено грамодянства і депортовані.
28.04.2022 00:22 Відповісти
28.04.2022 00:22 Відповісти
Повернутися на родіну опечатка
28.04.2022 00:23 Відповісти
28.04.2022 00:23 Відповісти
так касапія, власне, сама є країною-терористом
28.04.2022 00:24 Відповісти
28.04.2022 00:24 Відповісти
Вивчають, готують (?), ви там на Заході опухли чи як - війна в Україні вже два місяці як йде на повну.
28.04.2022 00:25 Відповісти
28.04.2022 00:25 Відповісти
Навіть якщо увесь світ визнає раську фєдєраську спонсором тероризму, то кацапське бидло все одно буде називати нас фашиздами та вірити у кремлівську пропаганду. Але цей факт треба зафіксувати для історії та нарешті визнати державою-терористом та спонсором тероризму, а бункерного чекіста - терористом N1 у світі.
28.04.2022 00:26 Відповісти
28.04.2022 00:26 Відповісти
Правильно
и из Совета Безопасности ООН выгнать !!!!
28.04.2022 00:27 Відповісти
28.04.2022 00:27 Відповісти
Согласна с вами на 100% . и на фото ботоксной рожи надо было не крест нарисовать а красную точку от лазерного прицела.
28.04.2022 06:20 Відповісти
28.04.2022 06:20 Відповісти
такое говорят - не знаю, верить, нет.....
28.04.2022 00:27 Відповісти
28.04.2022 00:27 Відповісти
ждём...!
28.04.2022 00:36 Відповісти
28.04.2022 00:36 Відповісти
Так а чё тада не в Чернобаевку?
Там и трафик уже вроде налажен, и обслуживание на должном уровне - ни одной жалобы...
28.04.2022 01:09 Відповісти
28.04.2022 01:09 Відповісти
Избавляется от свидетелей.
28.04.2022 10:23 Відповісти
28.04.2022 10:23 Відповісти
все, це *****
28.04.2022 00:28 Відповісти
28.04.2022 00:28 Відповісти
Нарешті доктрину "панять і прасьтіть" поміняли на "назвати і уїбати".
28.04.2022 00:28 Відповісти
28.04.2022 00:28 Відповісти
Господи, да сколько ж можно телиться!!!за 2 небоскреба вы что сделали? а у Украины пол-страны чуть ли не снесено с лица земли, а вы все тупите!!!
28.04.2022 00:31 Відповісти
28.04.2022 00:31 Відповісти
Державо-терористом треба оголошувати.
А тих, хто буде купувати у неї нафту та газ - державами спонсорами тероризму.
Адже росія тратить свої нафтодолари на війни.
28.04.2022 00:35 Відповісти
28.04.2022 00:35 Відповісти
там по ящику военный эксперт сказал что сша знает где неходится моль. даже в какой комнате своего бункера. и завалить урода дело одного часа. но пока не готовы.
28.04.2022 00:36 Відповісти
28.04.2022 00:36 Відповісти
Жалко надёжного партнёра потерять?
28.04.2022 00:50 Відповісти
28.04.2022 00:50 Відповісти
На 9 мая будет военным парадом командовать.
28.04.2022 00:51 Відповісти
28.04.2022 00:51 Відповісти
А що їм треба, щоб стали готовими ?
28.04.2022 00:54 Відповісти
28.04.2022 00:54 Відповісти
⚡️Украина должна сама решить, переносить ли сейчас боевые действия на территорию России, - госсекретарь США Энтони Блинкен

«Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны. Должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ? Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение».
28.04.2022 00:45 Відповісти
28.04.2022 00:45 Відповісти
Знаете в чем слабость путина? В том, что все решения в стране принимает только он.
Вот сейчас более-менее затишье на фронте - так он получил возможность газовым вопросом заняться. Перекрыл польше и болгарии газ.
Нужно побольше ему проблем создавать. Там Украина наступает на Херсон, а там на Харьков, а там в Карабахе Азербайджан поджимает, а там америка опять ввела войска в сирию, а там что-то бахнуло в курске, а там какие-то санкции ввели.
И он посыпется. Он перестанет решать все эти проблемы.
28.04.2022 00:49 Відповісти
28.04.2022 00:49 Відповісти
Вот когда Украина разобьет в хлам навалу орды орков и погонит к чертям собачьим из своей земли, - тогда из "домиков безопасности" выглянут Азербайджан, Грузия, Молдова, Япония, Китай...
А то они даже манекенов на сторожевых мордорских вышках боятся вместо того чтобы возвращать свои территории.
28.04.2022 01:55 Відповісти
28.04.2022 01:55 Відповісти


И это 2015 год, когда с дальнего востока еще массово не перебрасывали орков для масштабной войны с Украиной. На 2022 год дальний восток мордора это полностью голая жопа повернутая к США, Японии, Китаю.
28.04.2022 02:14 Відповісти
28.04.2022 02:14 Відповісти
Однако, ***, однако...
Несподіваний погляд на причину дорожнечі житла у центральних районах мацкви.

28.04.2022 00:58 Відповісти
28.04.2022 00:58 Відповісти
Это как понять - они логопеда наняли, который их правильно научит эту фразу говорить?
Там всё просто - Пу тин ху й ло , ра ZZ ия пи да ра сы!
Будут ещё проблемы - обращайтесь...
28.04.2022 01:02 Відповісти
28.04.2022 01:02 Відповісти
Картинка к статье правильная, не заблуждайтесь на лбу не крест а Х.. дальше все знают
28.04.2022 01:14 Відповісти
28.04.2022 01:14 Відповісти
Это прицел на мишени!
28.04.2022 01:35 Відповісти
28.04.2022 01:35 Відповісти
Это нужно сделать, как можно скорее! И нужно выгнать всех послов России и со всех стран мира и закрыть все российские посольства в мире!!! Железный занавес должен не опустится, а хлопнуть, чтобы и щели для России не осталось! Полностью закрыть весь импорт и экспорт России! Никто не может торговать с русскими ибо он будет признан пособником террористов!
28.04.2022 01:34 Відповісти
28.04.2022 01:34 Відповісти
вивчають можливість оголосити Росію державою-спонсором тероризму,

Як же довго запрягають волів...
28.04.2022 06:54 Відповісти
28.04.2022 06:54 Відповісти
Аминь....
28.04.2022 08:01 Відповісти
28.04.2022 08:01 Відповісти
 
 