США изучают возможность объявить Россию государством-спонсором терроризма, - Блинкен

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность назвать Россию государством-спонсором терроризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На слушаниях в Сенате США он сказал: "Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ".

В то же время, по словам Блинкена, следует определить, соответствуют ли действия Кремля юридическим стандартам для признания РФ государством-спонсором терроризма.

Читайте: В США собирают средства, чтобы купить для Украины разведывательные спутники

+19
**** там вивчати. Так воно й є.
28.04.2022 00:22 Ответить
+19
ну тоді і всі росіяни мають повернутися на подібну і не мають права на отримання права жити в цивілізованому світі.Всіх депортувати нафіг.Навіть ті у кого громадянство іншої країни вони також мають паспорти РФ.Мають бути позбавлено грамодянства і депортовані.
28.04.2022 00:22 Ответить
+14
Державо-терористом треба оголошувати.
А тих, хто буде купувати у неї нафту та газ - державами спонсорами тероризму.
Адже росія тратить свої нафтодолари на війни.
28.04.2022 00:35 Ответить
28.04.2022 00:18 Ответить
Это с какой стороны посмотреть. Кроме того что они терроризируют украинский народ они ещё и взяли целый народ в заложники и шантажируют весь мир выдвигая политические и другие требования. Так что думайте сами.
28.04.2022 00:19 Ответить
Кельн....
28.04.2022 00:21 Ответить
Терроризм, не иначе.. Сегодня хоронили семью, уничтоженную подонками.. Семью, которая никак не угрожала ботексному и остальным оркам.

28.04.2022 00:22 Ответить
😪😪😪
28.04.2022 09:07 Ответить
**** там вивчати. Так воно й є.
28.04.2022 00:22 Ответить
Это США как угрозу пока показывают? Типа сделаете еще что то что нам не понравится и это будет реализовано.
28.04.2022 00:22 Ответить
ну тоді і всі росіяни мають повернутися на подібну і не мають права на отримання права жити в цивілізованому світі.Всіх депортувати нафіг.Навіть ті у кого громадянство іншої країни вони також мають паспорти РФ.Мають бути позбавлено грамодянства і депортовані.
28.04.2022 00:22 Ответить
Повернутися на родіну опечатка
28.04.2022 00:23 Ответить
так касапія, власне, сама є країною-терористом
28.04.2022 00:24 Ответить
Вивчають, готують (?), ви там на Заході опухли чи як - війна в Україні вже два місяці як йде на повну.
28.04.2022 00:25 Ответить
Навіть якщо увесь світ визнає раську фєдєраську спонсором тероризму, то кацапське бидло все одно буде називати нас фашиздами та вірити у кремлівську пропаганду. Але цей факт треба зафіксувати для історії та нарешті визнати державою-терористом та спонсором тероризму, а бункерного чекіста - терористом N1 у світі.
28.04.2022 00:26 Ответить
Правильно
и из Совета Безопасности ООН выгнать !!!!
28.04.2022 00:27 Ответить
Согласна с вами на 100% . и на фото ботоксной рожи надо было не крест нарисовать а красную точку от лазерного прицела.
28.04.2022 06:20 Ответить
такое говорят - не знаю, верить, нет.....
28.04.2022 00:27 Ответить
ждём...!
28.04.2022 00:36 Ответить
Так а чё тада не в Чернобаевку?
Там и трафик уже вроде налажен, и обслуживание на должном уровне - ни одной жалобы...
28.04.2022 01:09 Ответить
Избавляется от свидетелей.
28.04.2022 10:23 Ответить
все, це *****
28.04.2022 00:28 Ответить
Нарешті доктрину "панять і прасьтіть" поміняли на "назвати і уїбати".
28.04.2022 00:28 Ответить
Господи, да сколько ж можно телиться!!!за 2 небоскреба вы что сделали? а у Украины пол-страны чуть ли не снесено с лица земли, а вы все тупите!!!
28.04.2022 00:31 Ответить
Державо-терористом треба оголошувати.
А тих, хто буде купувати у неї нафту та газ - державами спонсорами тероризму.
Адже росія тратить свої нафтодолари на війни.
28.04.2022 00:35 Ответить
там по ящику военный эксперт сказал что сша знает где неходится моль. даже в какой комнате своего бункера. и завалить урода дело одного часа. но пока не готовы.
28.04.2022 00:36 Ответить
Жалко надёжного партнёра потерять?
28.04.2022 00:50 Ответить
На 9 мая будет военным парадом командовать.
28.04.2022 00:51 Ответить
А що їм треба, щоб стали готовими ?
28.04.2022 00:54 Ответить
⚡️Украина должна сама решить, переносить ли сейчас боевые действия на территорию России, - госсекретарь США Энтони Блинкен

«Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны. Должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ? Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение».
28.04.2022 00:45 Ответить
Знаете в чем слабость путина? В том, что все решения в стране принимает только он.
Вот сейчас более-менее затишье на фронте - так он получил возможность газовым вопросом заняться. Перекрыл польше и болгарии газ.
Нужно побольше ему проблем создавать. Там Украина наступает на Херсон, а там на Харьков, а там в Карабахе Азербайджан поджимает, а там америка опять ввела войска в сирию, а там что-то бахнуло в курске, а там какие-то санкции ввели.
И он посыпется. Он перестанет решать все эти проблемы.
28.04.2022 00:49 Ответить
Вот когда Украина разобьет в хлам навалу орды орков и погонит к чертям собачьим из своей земли, - тогда из "домиков безопасности" выглянут Азербайджан, Грузия, Молдова, Япония, Китай...
А то они даже манекенов на сторожевых мордорских вышках боятся вместо того чтобы возвращать свои территории.
28.04.2022 01:55 Ответить


И это 2015 год, когда с дальнего востока еще массово не перебрасывали орков для масштабной войны с Украиной. На 2022 год дальний восток мордора это полностью голая жопа повернутая к США, Японии, Китаю.
28.04.2022 02:14 Ответить
Однако, ***, однако...
Несподіваний погляд на причину дорожнечі житла у центральних районах мацкви.

28.04.2022 00:58 Ответить
Это как понять - они логопеда наняли, который их правильно научит эту фразу говорить?
Там всё просто - Пу тин ху й ло , ра ZZ ия пи да ра сы!
Будут ещё проблемы - обращайтесь...
28.04.2022 01:02 Ответить
Картинка к статье правильная, не заблуждайтесь на лбу не крест а Х.. дальше все знают
28.04.2022 01:14 Ответить
Это прицел на мишени!
28.04.2022 01:35 Ответить
Это нужно сделать, как можно скорее! И нужно выгнать всех послов России и со всех стран мира и закрыть все российские посольства в мире!!! Железный занавес должен не опустится, а хлопнуть, чтобы и щели для России не осталось! Полностью закрыть весь импорт и экспорт России! Никто не может торговать с русскими ибо он будет признан пособником террористов!
28.04.2022 01:34 Ответить
вивчають можливість оголосити Росію державою-спонсором тероризму,

Як же довго запрягають волів...
28.04.2022 06:54 Ответить
Аминь....
28.04.2022 08:01 Ответить
 
 