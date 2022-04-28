США изучают возможность объявить Россию государством-спонсором терроризма, - Блинкен
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность назвать Россию государством-спонсором терроризма.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
На слушаниях в Сенате США он сказал: "Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ".
В то же время, по словам Блинкена, следует определить, соответствуют ли действия Кремля юридическим стандартам для признания РФ государством-спонсором терроризма.
Топ комментарии
+19 And Kansay
показать весь комментарий28.04.2022 00:22 Ответить Ссылка
+19 Влад Воланд
показать весь комментарий28.04.2022 00:22 Ответить Ссылка
+14 andant 1000
показать весь комментарий28.04.2022 00:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и из Совета Безопасности ООН выгнать !!!!
Там и трафик уже вроде налажен, и обслуживание на должном уровне - ни одной жалобы...
А тих, хто буде купувати у неї нафту та газ - державами спонсорами тероризму.
Адже росія тратить свої нафтодолари на війни.
«Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны. Должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ? Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение».
Вот сейчас более-менее затишье на фронте - так он получил возможность газовым вопросом заняться. Перекрыл польше и болгарии газ.
Нужно побольше ему проблем создавать. Там Украина наступает на Херсон, а там на Харьков, а там в Карабахе Азербайджан поджимает, а там америка опять ввела войска в сирию, а там что-то бахнуло в курске, а там какие-то санкции ввели.
И он посыпется. Он перестанет решать все эти проблемы.
А то они даже манекенов на сторожевых мордорских вышках боятся вместо того чтобы возвращать свои территории.
И это 2015 год, когда с дальнего востока еще массово не перебрасывали орков для масштабной войны с Украиной. На 2022 год дальний восток мордора это полностью голая жопа повернутая к США, Японии, Китаю.
Несподіваний погляд на причину дорожнечі житла у центральних районах мацкви.
Там всё просто - Пу тин ху й ло , ра ZZ ия пи да ра сы!
Будут ещё проблемы - обращайтесь...
Як же довго запрягають волів...