США изучают возможность объявить Россию государством-спонсором терроризма, - Блинкен

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность назвать Россию государством-спонсором терроризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На слушаниях в Сенате США он сказал: "Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ".

В то же время, по словам Блинкена, следует определить, соответствуют ли действия Кремля юридическим стандартам для признания РФ государством-спонсором терроризма.

