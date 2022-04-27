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Новости Война
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В США собирают средства, чтобы купить для Украины разведывательные спутники

супутник

Некоммерческая организация Halifax International Security Forum приступила к сбору средств для изготовления и передачи Украине спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Задача - собрать $10 млн "для покупки Украиной собственной специализированной группировки с несколькими спутниками высокого разрешения, зарегистрированными под украинским флагом", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dev.ua.

Сбором средств занимается Фонд победы Украины, специально созданный Halifax International Security Forum.

Правительство США и коммерческие спутниковые операторы дают изображения украинскому правительству. Но Halifax считает, что Украина была бы лучше подготовлена с точки зрения безопасности, если бы у нее была собственная группировка.

"Это позволило бы Украине отслеживать все от передвижения российских солдат до определения путей эвакуации для миллионов беженцев", - заявили в группе.

Производителем спутников для Украины уже назван Satellogic. Эта компания создана в Аргентине в 2010 году, имеет производство в Нидерландах и управляет группировкой из 22 многоспектральных спутников субметрового диапазона. Новая модель аппаратов Satellogic имеет разрешение 70 см.

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В планах Satellogic довести количество спутников на орбите до 200, что позволит ему получать ежедневные изображения Земли с частыми повторами.

Еще один проект помощи Украине со стороны глобального SpaceTech сообщества инициирован "Национальной космической ассоциацией безопасности США" и спутниковым оператором HawkEye 360.

Организаторы предложили участникам Space Tech выделить по $50 000 в фонд Космическая индустрия для Украины, который будет заниматься оплатой лечения, доставкой продуктов питания и эвакуацией людей с опасной территории. Собранными средствами будут распоряжаться и международные неправительственные организации.

В перечне организаций, уже пожертвовавших средства и вошедших в состав руководящего комитета группы — ведущие представители New Space. В том числе HawkEye 360 ​​и Национальная космическая ассоциация безопасности, ABL Space Systems, ARKA, BlackSky, Capella Space, ICEYE, Insight Partners, Leidos, LeoLabs, Maxar, Raytheon Intelligence & Space, Rebellion. Defense, Relativity Space, Riverside Research, Rocket Lab, Velos и Viasat.

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спутник (232) США (26889) технологии (674) фонд (143)


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Топ комментарии
+27
Створили зеленим проблему - вони не уявляють, як вкрасти щось з космосу.
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27.04.2022 15:33
+12
А Зірку смерті ... нє ? Не завалялась ??
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27.04.2022 15:30
+10
то вже якийсь бєспрєдєл
а як же ж денаціфікацію України проводити в таких умовах?
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27.04.2022 15:47
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Правила форума Совет форумчан
А в нас щури і агенти тікають з десятками мільйонів доларів
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27.04.2022 16:19 Ответить
нє фіга ... усе нам ???
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27.04.2022 15:27 Ответить
А Зірку смерті ... нє ? Не завалялась ??
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27.04.2022 15:30 Ответить
Створили зеленим проблему - вони не уявляють, як вкрасти щось з космосу.
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27.04.2022 15:33 Ответить
а фигли там думать? руки нужно длинные отращивать!
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27.04.2022 15:54 Ответить
Можете идти. Но учтите у нас длинные руки❗
Тогда я пожалуй останусь👍
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27.04.2022 16:02 Ответить
То що, вони бункери шукають?
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27.04.2022 15:37 Ответить
то вже якийсь бєспрєдєл
а як же ж денаціфікацію України проводити в таких умовах?
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27.04.2022 15:47 Ответить
Байденко Астанавитесь,,,))))РабZZeя уже в шоке после совещания на базе Рамштайне,,,)))с НАТО шутки плохи)))))
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27.04.2022 15:47 Ответить
рабZZeя не верила, что ТАКОЕ возможно.
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27.04.2022 16:12 Ответить
Это зондирование по бункерам отрабатывает?
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27.04.2022 16:11 Ответить
Це ж ми тепер у реальнорму часі можемо обстрілювати позиції кацапів з чого завгодно.
Треба такий супутник ЗСУ.
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27.04.2022 16:12 Ответить
Думаю якщо Медведчуку дати два рази по нирках - він дасть цю суму навіть не замислюючись
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27.04.2022 16:13 Ответить
Господіну косюку треба дати ще раз дотацій на 8 мільярдів
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27.04.2022 16:20 Ответить
Шо нема де взяти? А якщо подумати? Подивіться у лівій кишені Тупіна.
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27.04.2022 17:26 Ответить
Краще декілька дивізіонів "Петріот"....
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27.04.2022 17:34 Ответить
Брєд - США передає одразу проаналізовані та оптимізовані дані
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27.04.2022 17:59 Ответить
Дійсно ... Підозріло якось, якась замануха.
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27.04.2022 20:35 Ответить
 
 