В США собирают средства, чтобы купить для Украины разведывательные спутники

Некоммерческая организация Halifax International Security Forum приступила к сбору средств для изготовления и передачи Украине спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Задача - собрать $10 млн "для покупки Украиной собственной специализированной группировки с несколькими спутниками высокого разрешения, зарегистрированными под украинским флагом", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dev.ua.

Сбором средств занимается Фонд победы Украины, специально созданный Halifax International Security Forum.

Правительство США и коммерческие спутниковые операторы дают изображения украинскому правительству. Но Halifax считает, что Украина была бы лучше подготовлена с точки зрения безопасности, если бы у нее была собственная группировка.

"Это позволило бы Украине отслеживать все от передвижения российских солдат до определения путей эвакуации для миллионов беженцев", - заявили в группе.

Производителем спутников для Украины уже назван Satellogic. Эта компания создана в Аргентине в 2010 году, имеет производство в Нидерландах и управляет группировкой из 22 многоспектральных спутников субметрового диапазона. Новая модель аппаратов Satellogic имеет разрешение 70 см.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": General Motors передает Украине 50 новых внедорожников. ФОТО

В планах Satellogic довести количество спутников на орбите до 200, что позволит ему получать ежедневные изображения Земли с частыми повторами.

Еще один проект помощи Украине со стороны глобального SpaceTech сообщества инициирован "Национальной космической ассоциацией безопасности США" и спутниковым оператором HawkEye 360.

Организаторы предложили участникам Space Tech выделить по $50 000 в фонд Космическая индустрия для Украины, который будет заниматься оплатой лечения, доставкой продуктов питания и эвакуацией людей с опасной территории. Собранными средствами будут распоряжаться и международные неправительственные организации.

В перечне организаций, уже пожертвовавших средства и вошедших в состав руководящего комитета группы — ведущие представители New Space. В том числе HawkEye 360 ​​и Национальная космическая ассоциация безопасности, ABL Space Systems, ARKA, BlackSky, Capella Space, ICEYE, Insight Partners, Leidos, LeoLabs, Maxar, Raytheon Intelligence & Space, Rebellion. Defense, Relativity Space, Riverside Research, Rocket Lab, Velos и Viasat.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская комиссия предлагает приостановить на год действие всех импортных пошлин на украинский экспорт, - Шмигаль