У США збирають кошти, щоб купити для України розвідувальні супутники

Некомерційна організація Halifax International Security Forum розпочала збір коштів для виготовлення та передачі Україні супутників дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).

Завдання - зібрати $10 млн "для купівлі Україною власного спеціалізованого угруповання з кількома супутниками високої роздільної здатності, які зареєстровані під українським прапором", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dev.ua.

Збором коштів займається Фонд перемоги України, спеціально створений Halifax International Security Forum.

Уряд США та комерційні супутникові оператори надають зображення українському уряду. Але Halifax вважає, що Україна була б краще підготовлена ​​з погляду безпеки, якби вона мала власне угруповання.

"Це дозволило б Україні відслідковувати все: від пересування російських солдатів до визначення шляхів евакуації для мільйонів біженців", - заявили в групі.

Виробником супутників для України вже названо Satellogic. Ця компанія створена в Аргентині в 2010 році, має виробництво в Нідерландах та управляє угрупуванням з 22 багатоспектральних супутників субметрового діапазону. Нова модель апаратів Satellogic має роздільну здатність 70 см.

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У планах Satellogic довести кількість супутників на орбіті до 200, що дозволить їй отримувати щоденні зображення Землі з частими повторами.

Ще один проект допомоги Україні з боку глобальної SpaceTech спільноти ініційований "Національною космічною асоціацією безпеки США" та супутниковим оператором HawkEye 360.

Організатори запропонували учасникам Space Tech виділити по $50 000 у фонд "Космічна індустрія для України", який займатиметься оплатою лікування, доставкою продуктів харчування та евакуацією людей з небезпечної території. Зібраними коштами розпоряджатимуться і міжнародні неурядові організації.

У переліку організацій, які вже пожертвували кошти та увійшли до складу керівного комітету групи — провідні представники New Space. У тому числі HawkEye 360 і Національна космічна асоціація безпеки, ABL Space Systems, ARKA, BlackSky, Capella Space, ICEYE, Insight Partners, Leidos, LeoLabs, Maxar, Raytheon Intelligence & Space, Rebellion. Defense, Relativity Space, Riverside Research, Rocket Lab, Velos та Viasat.

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