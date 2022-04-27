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У США збирають кошти, щоб купити для України розвідувальні супутники

супутник

Некомерційна організація Halifax International Security Forum розпочала збір коштів для виготовлення та передачі Україні супутників дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).

Завдання - зібрати $10 млн "для купівлі Україною власного спеціалізованого угруповання з кількома супутниками високої роздільної здатності, які зареєстровані під українським прапором", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dev.ua.

Збором коштів займається Фонд перемоги України, спеціально створений Halifax International Security Forum.

Уряд США та комерційні супутникові оператори надають зображення українському уряду. Але Halifax вважає, що Україна була б краще підготовлена ​​з погляду безпеки, якби вона мала власне угруповання.

"Це дозволило б Україні відслідковувати все: від пересування російських солдатів до визначення шляхів евакуації для мільйонів біженців", - заявили в групі.

Виробником супутників для України вже названо Satellogic. Ця компанія створена в Аргентині в 2010 році, має виробництво в Нідерландах та управляє угрупуванням з 22 багатоспектральних супутників субметрового діапазону. Нова модель апаратів Satellogic має роздільну здатність 70 см.

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У планах Satellogic довести кількість супутників на орбіті до 200, що дозволить їй отримувати щоденні зображення Землі з частими повторами.

Ще один проект допомоги Україні з боку глобальної SpaceTech спільноти ініційований "Національною космічною асоціацією безпеки США" та супутниковим оператором HawkEye 360.

Організатори запропонували учасникам Space Tech виділити по $50 000 у фонд "Космічна індустрія для України", який займатиметься оплатою лікування, доставкою продуктів харчування та евакуацією людей з небезпечної території. Зібраними коштами розпоряджатимуться і міжнародні неурядові організації.

У переліку організацій, які вже пожертвували кошти та увійшли до складу керівного комітету групи — провідні представники New Space. У тому числі HawkEye 360 і Національна космічна асоціація безпеки, ABL Space Systems, ARKA, BlackSky, Capella Space, ICEYE, Insight Partners, Leidos, LeoLabs, Maxar, Raytheon Intelligence & Space, Rebellion. Defense, Relativity Space, Riverside Research, Rocket Lab, Velos та Viasat.

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Автор: 

супутник (296) США (23105) технології (821) фонд (250)


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Топ коментарі
+27
Створили зеленим проблему - вони не уявляють, як вкрасти щось з космосу.
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27.04.2022 15:33
+12
А Зірку смерті ... нє ? Не завалялась ??
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27.04.2022 15:30
+10
то вже якийсь бєспрєдєл
а як же ж денаціфікацію України проводити в таких умовах?
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27.04.2022 15:47
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А в нас щури і агенти тікають з десятками мільйонів доларів
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27.04.2022 16:19 Відповісти
нє фіга ... усе нам ???
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27.04.2022 15:27 Відповісти
А Зірку смерті ... нє ? Не завалялась ??
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27.04.2022 15:30 Відповісти
Створили зеленим проблему - вони не уявляють, як вкрасти щось з космосу.
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27.04.2022 15:33 Відповісти
а фигли там думать? руки нужно длинные отращивать!
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27.04.2022 15:54 Відповісти
Можете идти. Но учтите у нас длинные руки❗
Тогда я пожалуй останусь👍
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27.04.2022 16:02 Відповісти
То що, вони бункери шукають?
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27.04.2022 15:37 Відповісти
то вже якийсь бєспрєдєл
а як же ж денаціфікацію України проводити в таких умовах?
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27.04.2022 15:47 Відповісти
Байденко Астанавитесь,,,))))РабZZeя уже в шоке после совещания на базе Рамштайне,,,)))с НАТО шутки плохи)))))
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27.04.2022 15:47 Відповісти
рабZZeя не верила, что ТАКОЕ возможно.
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27.04.2022 16:12 Відповісти
Это зондирование по бункерам отрабатывает?
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27.04.2022 16:11 Відповісти
Це ж ми тепер у реальнорму часі можемо обстрілювати позиції кацапів з чого завгодно.
Треба такий супутник ЗСУ.
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27.04.2022 16:12 Відповісти
Думаю якщо Медведчуку дати два рази по нирках - він дасть цю суму навіть не замислюючись
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27.04.2022 16:13 Відповісти
Господіну косюку треба дати ще раз дотацій на 8 мільярдів
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27.04.2022 16:20 Відповісти
Шо нема де взяти? А якщо подумати? Подивіться у лівій кишені Тупіна.
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27.04.2022 17:26 Відповісти
Краще декілька дивізіонів "Петріот"....
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27.04.2022 17:34 Відповісти
Брєд - США передає одразу проаналізовані та оптимізовані дані
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27.04.2022 17:59 Відповісти
Дійсно ... Підозріло якось, якась замануха.
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27.04.2022 20:35 Відповісти
 
 