Україна в ОБСЄ: Росія діє як терористична держава

Росія у війні проти України діє як терористична держава, на цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у п’ятницю у Відні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Росіяни завдають удари по містах, критично важливій інфраструктурі та житлових кварталах, щоб змусити почуватися наш народ у небезпеці. Москва діє як терористична держава. Історія вже запам’ятає так звану російську армію як найбільш варварську і нелюдську армію у світі", - заявив Цимбалюк.

Він звернув увагу іноземних делегацій на те, що у ці дні Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасна, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки інших громад на південному сході та сході України перебувають під ударами з боку російської загарбницької армії. "Це місця, де вирішується доля нашого народу і наша свобода", - додав український посол.

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Також дипломат зазначив, що Росія вдається до терористичних методів на тимчасово захоплених Росією українських територіях, зокрема, на Херсонщині, де Москва хоче провести фіктивний "референдум", спрямований на легітимізацію окупації області. Не маючи народної підтримки, російські солдати продовжують викрадати представників місцевої влади, активістів і журналістів, реалізовуючи випробувану в окупованому Криму модель.

У виступі український посол також розповів кілька жахливих історій людей, які загинули внаслідок варварських обстрілів чи зазнали катувань в російській окупації, а також тих, хто мав щастя вирватися з тих нелюдських умов на вільну територію України.

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"Маленькі діти запитують у батьків, чи можна поїхати кудись, де росіяни не зможуть кидати бомби з неба. Мені здається, таке питання задавав собі і 3-річний Мирон, коли разом із батьками тікав із Харкова до Львова. Однак йому не вдалося уникнути російських ракет, які влучили у Львів 18 квітня. У результаті ракетного удару Росії по Львову загинули семеро людей. Постраждали 11 осіб, у тому числі 3-річний Мирон. І таких свідчень, які відображають біль і страждання, спричинені неспровокованою загарбницькою війною Росії проти України, величезна кількість", - заявив Цимбалюк.

Окремо очільник української місії в ОБСЄ звернув увагу присутніх на відмову росії від пропозиції генсека ООН запровадити гуманітарну паузу на найбільше християнське свято Великдень. "Не може бути кращого часу для християнського співчуття та організації гуманітарних коридорів, щоб врятувати життя та припинити цю несправедливу війну. Однак російська сторона зробила свій вибір. Але чого очікувати від країни, де навіть російська церква підтримує війну з Україною?", - заявив Цимбалюк.