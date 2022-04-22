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Україна в ОБСЄ: Росія діє як терористична держава

цимбалюк

Росія у війні проти України діє як терористична держава, на цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у п’ятницю у Відні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Росіяни завдають удари по містах, критично важливій інфраструктурі та житлових кварталах, щоб змусити почуватися наш народ у небезпеці. Москва діє як терористична держава. Історія вже запам’ятає так звану російську армію як найбільш варварську і нелюдську армію у світі", - заявив Цимбалюк.

Він звернув увагу іноземних делегацій на те, що у ці дні Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасна, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки інших громад на південному сході та сході України перебувають під ударами з боку російської загарбницької армії. "Це місця, де вирішується доля нашого народу і наша свобода", - додав український посол.

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Також дипломат зазначив, що Росія вдається до терористичних методів на тимчасово захоплених Росією українських територіях, зокрема, на Херсонщині, де Москва хоче провести фіктивний "референдум", спрямований на легітимізацію окупації області. Не маючи народної підтримки, російські солдати продовжують викрадати представників місцевої влади, активістів і журналістів, реалізовуючи випробувану в окупованому Криму модель.

У виступі український посол також розповів кілька жахливих історій людей, які загинули внаслідок варварських обстрілів чи зазнали катувань в російській окупації, а також тих, хто мав щастя вирватися з тих нелюдських умов на вільну територію України.

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"Маленькі діти запитують у батьків, чи можна поїхати кудись, де росіяни не зможуть кидати бомби з неба. Мені здається, таке питання задавав собі і 3-річний Мирон, коли разом із батьками тікав із Харкова до Львова. Однак йому не вдалося уникнути російських ракет, які влучили у Львів 18 квітня. У результаті ракетного удару Росії по Львову загинули семеро людей. Постраждали 11 осіб, у тому числі 3-річний Мирон. І таких свідчень, які відображають біль і страждання, спричинені неспровокованою загарбницькою війною Росії проти України, величезна кількість", - заявив Цимбалюк.

Окремо очільник української місії в ОБСЄ звернув увагу присутніх на відмову росії від пропозиції генсека ООН запровадити гуманітарну паузу на найбільше християнське свято Великдень. "Не може бути кращого часу для християнського співчуття та організації гуманітарних коридорів, щоб врятувати життя та припинити цю несправедливу війну. Однак російська сторона зробила свій вибір. Але чого очікувати від країни, де навіть російська церква підтримує війну з Україною?", - заявив Цимбалюк.

Автор: 

ОБСЄ (3506) тероризм (2867) Відень (119) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+12
Пишут, что 64 омсбр РФ, та самая, творившая зверства в Буче. Сегодня встретилась с украинской 93 ОМБр Результат на фото. Ждём официального подтверждения.
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22.04.2022 20:18
+10
Признати росію державою-терористом.
А всіх, хто буде у неї нафту купувати і газ - державами спонсорами тероризму.
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22.04.2022 20:18
+5
Обычный русский. Таких тысячи было в марте.
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22.04.2022 20:36
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Признати росію державою-терористом.
А всіх, хто буде у неї нафту купувати і газ - державами спонсорами тероризму.
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22.04.2022 20:18 Відповісти
І я проте торочу! Зеленський мав при про це всюди кричати, а не вимагати..
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22.04.2022 20:23 Відповісти
А хто заробляє на транзиті газу, теж?
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22.04.2022 20:44 Відповісти
Пишут, что 64 омсбр РФ, та самая, творившая зверства в Буче. Сегодня встретилась с украинской 93 ОМБр Результат на фото. Ждём официального подтверждения.
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22.04.2022 20:18 Відповісти
"64-я бригада дислоцируется в Хабаровском крае. Военнослужащих из этого соединения связывают с убийствами мирных жителей в пригороде Киева Буче." https://www.svoboda.org/a/voevavshey-v-buche-64-y-brigade-*********-zvanie-gvardeyskoy/31809489.html
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22.04.2022 20:25 Відповісти
Да по йух какая бригада - для украинцев они все фашисты и оккупанты!
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22.04.2022 21:45 Відповісти
красунчики 93 Холодно Яровці, відплатили поганві азіатській за звірства, всіх тварюк азіатських в пекло!
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22.04.2022 20:38 Відповісти
Суки, швидко здохли. Шкода. Треба було передати в ГУР.
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22.04.2022 20:40 Відповісти
Бо кацапські свині і є терористами...
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22.04.2022 20:19 Відповісти
Не пройшло і п'ятьдесять днів війни як Цимбалюк, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у п'ятницю у Відні заявив "Виявляється Росія діє як терористична держава"
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22.04.2022 20:19 Відповісти
кацапія саме вона і є - і не треба віляти діпломатичним хвостом.
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22.04.2022 20:21 Відповісти
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22.04.2022 20:22 Відповісти
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22.04.2022 20:22 Відповісти
Автора підкиньте.. Нікнейм, посилання, хоч якусь інфу про цю тварюку
Але підозрюю, що то диванний "кадирівець" калужського походження...
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22.04.2022 20:26 Відповісти
Обычный русский. Таких тысячи было в марте.
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22.04.2022 20:36 Відповісти
Вот за это я бы бомбанул по Кремлю
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22.04.2022 21:48 Відповісти
После таких постов спрашивается найти всех авторов этих постов, несмотря. сколько их там, здорово их ********* и потом в открытом судебном процессе влепить им всем пожизненное. Чтобы остальные дебилы поняли, что есть вещи, которых творить нельзя.
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22.04.2022 23:03 Відповісти
а обсе еще существует ?
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22.04.2022 20:22 Відповісти
Польша везуть нам таньчики!!!https://twitter.com/i/status/1517549667109814277
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22.04.2022 20:23 Відповісти
ООН теж підтримує рашу і тероризм.
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22.04.2022 20:24 Відповісти
Яому як? Ще трішки, і на планеті буде офіційне представництво терроризму террораша. Шкода, що не можна кацапів просто потруїти як тарганів...
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22.04.2022 20:31 Відповісти
Пане Цимбалюк! Якщо Россія держава террорист, то чому ОБСЄ ще не виключив її зі своїх лав? Чому вона до сих пір має право вето в ОБСЄ, ООН та інших організаціях? Ви повинні докладати більше зусиль, щоб москалі були настільки токсичними, щоб навіть китайці їх цуралися...
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22.04.2022 20:52 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13178 из ватных пабликов : Они, (диванные) - реально рады войне в Украине, рады её жертвам. Более того - у Z-фашистов за Земле есть ещё 7,9 миллиардов врагов, зачем-то говорящих на непонятных языках. Они планируют их всех уничтожить, закопать в мешках. Хотят разобраться с ними после Украины.
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22.04.2022 22:14 Відповісти
Так она и есть, самая настоящая террористическая страна, и это уже известно всему миру.
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22.04.2022 23:38 Відповісти
 
 