Россия действует как террористическое государство, - Цымбалюк

Россия в войне против Украины действует как террористическое государство, подчеркнул Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в пятницу в Вене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Россияне наносят удары по городам, критически важной инфраструктуре и жилым кварталам, чтобы заставить наш народ чувствовать себя в опасности. Москва действует как террористическое государство. История уже запомнит так называемую российскую армию как наиболее варварскую и бесчеловечную армию в мире", - заявил Цымбалюк .

Он обратил внимание иностранных делегаций на то, что в эти дни Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Большая Новоселка, Золотое, Попасная, Изюм, Харьков, Гуляйполе, Николаев, Высокополье, Снегиревка и десятки других громад на юго-востоке и на востоке Украины находятся под ударами со стороны русской захватнической армии. "Это места, где решается судьба нашего народа и наша свобода", – добавил украинский посол.

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Также дипломат отметил, что Россия прибегает к террористическим методам на временно захваченных украинских территориях, в частности, в Херсонской области, где Москва хочет провести фиктивный "референдум", направленный на легитимизацию оккупации области. Не имея народной поддержки, российские солдаты продолжают похищать представителей местных властей, активистов и журналистов, реализуя испытанную в оккупированном Крыму модель.

В выступлении украинский посол также рассказал несколько ужасных историй людей, погибших в результате варварских обстрелов или подвергшихся пыткам в российской оккупации, а также тех, кто имел счастье вырваться из тех бесчеловечных условий на свободную территорию Украины.

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"Маленькие дети спрашивают у родителей, можно ли уехать куда-нибудь, где россияне не смогут бросать бомбы с неба. Мне кажется, такой вопрос задавал себе и 3-летний Мирон, когда вместе с родителями убегал из Харькова во Львов. Однако ему не удалось избежать российских ракет, попавших во Львов 18 апреля. В результате ракетного удара России по Львову погибли семь человек, пострадали 11 человек, в том числе 3-летний Мирон. И таких свидетельств, отражающих боль и страдания, вызванные неспровоцированной захватнической войной России против Украины, огромное количество", - заявил Цымбалюк.

Отдельно глава украинской миссии в ОБСЕ обратил внимание присутствующих на отказ россии от предложения генсека ООН ввести гуманитарную паузу в самый большой христианский праздник Пасхи. "Не может быть лучшего времени для христианского сострадания и организации гуманитарных коридоров, чтобы спасти жизнь и прекратить эту несправедливую войну. Однако российская сторона сделала свой выбор. Но чего ждать от страны, где даже российская церковь поддерживает войну с Украиной?", - заявил Цымбалюк. .