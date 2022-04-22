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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия действует как террористическое государство, - Цымбалюк

цимбалюк

Россия в войне против Украины действует как террористическое государство, подчеркнул Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в пятницу в Вене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Россияне наносят удары по городам, критически важной инфраструктуре и жилым кварталам, чтобы заставить  наш народ чувствовать себя в опасности. Москва действует как террористическое государство. История уже запомнит так называемую российскую армию как наиболее варварскую и бесчеловечную армию в мире", - заявил Цымбалюк .

Он обратил внимание иностранных делегаций на то, что в эти дни Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Большая Новоселка, Золотое, Попасная, Изюм, Харьков, Гуляйполе, Николаев, Высокополье, Снегиревка и десятки других громад на юго-востоке и на востоке Украины находятся под ударами со стороны русской захватнической армии. "Это места, где решается судьба нашего народа и наша свобода", – добавил украинский посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты ОБСЕ признали обстрел театра и роддома в Мариуполе военными преступлениями, совершенными Россией

Также дипломат отметил, что Россия прибегает к террористическим методам на временно захваченных украинских территориях, в частности, в Херсонской области, где Москва хочет провести фиктивный "референдум", направленный на легитимизацию оккупации области. Не имея народной поддержки, российские солдаты продолжают похищать представителей местных властей, активистов и журналистов, реализуя испытанную в оккупированном Крыму модель.

В выступлении украинский посол также рассказал несколько ужасных историй людей, погибших в результате варварских обстрелов или подвергшихся пыткам в российской оккупации, а также тех, кто имел счастье вырваться из тех бесчеловечных условий на свободную территорию Украины.

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"Маленькие дети спрашивают у родителей, можно ли уехать куда-нибудь, где россияне не смогут бросать бомбы с неба. Мне кажется, такой вопрос задавал себе и 3-летний Мирон, когда вместе с родителями убегал из Харькова во Львов. Однако ему не удалось избежать российских ракет, попавших во Львов 18 апреля. В результате ракетного удара России по Львову погибли семь человек, пострадали 11 человек, в том числе 3-летний Мирон. И таких свидетельств, отражающих боль и страдания, вызванные неспровоцированной захватнической войной России против Украины, огромное количество", - заявил Цымбалюк.

Отдельно глава украинской миссии в ОБСЕ обратил внимание присутствующих на отказ россии от предложения генсека ООН ввести гуманитарную паузу в самый большой христианский праздник Пасхи. "Не может быть лучшего времени для христианского сострадания и организации гуманитарных коридоров, чтобы спасти жизнь и прекратить эту несправедливую войну. Однако российская сторона сделала свой выбор. Но чего ждать от страны, где даже российская церковь поддерживает войну с Украиной?", - заявил Цымбалюк. .

ОБСЕ (4879) терроризм (18691) Вена (110) Цымбалюк Евгений (47)


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Топ комментарии
+12
Пишут, что 64 омсбр РФ, та самая, творившая зверства в Буче. Сегодня встретилась с украинской 93 ОМБр Результат на фото. Ждём официального подтверждения.
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22.04.2022 20:18
+10
Признати росію державою-терористом.
А всіх, хто буде у неї нафту купувати і газ - державами спонсорами тероризму.
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22.04.2022 20:18
+5
Обычный русский. Таких тысячи было в марте.
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22.04.2022 20:36
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Признати росію державою-терористом.
А всіх, хто буде у неї нафту купувати і газ - державами спонсорами тероризму.
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22.04.2022 20:18 Ответить
І я проте торочу! Зеленський мав при про це всюди кричати, а не вимагати..
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22.04.2022 20:23 Ответить
А хто заробляє на транзиті газу, теж?
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22.04.2022 20:44 Ответить
Пишут, что 64 омсбр РФ, та самая, творившая зверства в Буче. Сегодня встретилась с украинской 93 ОМБр Результат на фото. Ждём официального подтверждения.
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22.04.2022 20:18 Ответить
"64-я бригада дислоцируется в Хабаровском крае. Военнослужащих из этого соединения связывают с убийствами мирных жителей в пригороде Киева Буче." https://www.svoboda.org/a/voevavshey-v-buche-64-y-brigade-*********-zvanie-gvardeyskoy/31809489.html
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22.04.2022 20:25 Ответить
Да по йух какая бригада - для украинцев они все фашисты и оккупанты!
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22.04.2022 21:45 Ответить
красунчики 93 Холодно Яровці, відплатили поганві азіатській за звірства, всіх тварюк азіатських в пекло!
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22.04.2022 20:38 Ответить
Суки, швидко здохли. Шкода. Треба було передати в ГУР.
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22.04.2022 20:40 Ответить
Бо кацапські свині і є терористами...
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22.04.2022 20:19 Ответить
Не пройшло і п'ятьдесять днів війни як Цимбалюк, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у п'ятницю у Відні заявив "Виявляється Росія діє як терористична держава"
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22.04.2022 20:19 Ответить
кацапія саме вона і є - і не треба віляти діпломатичним хвостом.
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22.04.2022 20:21 Ответить
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22.04.2022 20:22 Ответить
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22.04.2022 20:22 Ответить
Автора підкиньте.. Нікнейм, посилання, хоч якусь інфу про цю тварюку
Але підозрюю, що то диванний "кадирівець" калужського походження...
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22.04.2022 20:26 Ответить
Обычный русский. Таких тысячи было в марте.
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22.04.2022 20:36 Ответить
Вот за это я бы бомбанул по Кремлю
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22.04.2022 21:48 Ответить
После таких постов спрашивается найти всех авторов этих постов, несмотря. сколько их там, здорово их ********* и потом в открытом судебном процессе влепить им всем пожизненное. Чтобы остальные дебилы поняли, что есть вещи, которых творить нельзя.
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22.04.2022 23:03 Ответить
а обсе еще существует ?
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22.04.2022 20:22 Ответить
Польша везуть нам таньчики!!!https://twitter.com/i/status/1517549667109814277
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22.04.2022 20:23 Ответить
ООН теж підтримує рашу і тероризм.
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22.04.2022 20:24 Ответить
Яому як? Ще трішки, і на планеті буде офіційне представництво терроризму террораша. Шкода, що не можна кацапів просто потруїти як тарганів...
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22.04.2022 20:31 Ответить
Пане Цимбалюк! Якщо Россія держава террорист, то чому ОБСЄ ще не виключив її зі своїх лав? Чому вона до сих пір має право вето в ОБСЄ, ООН та інших організаціях? Ви повинні докладати більше зусиль, щоб москалі були настільки токсичними, щоб навіть китайці їх цуралися...
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22.04.2022 20:52 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13178 из ватных пабликов : Они, (диванные) - реально рады войне в Украине, рады её жертвам. Более того - у Z-фашистов за Земле есть ещё 7,9 миллиардов врагов, зачем-то говорящих на непонятных языках. Они планируют их всех уничтожить, закопать в мешках. Хотят разобраться с ними после Украины.
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22.04.2022 22:14 Ответить
Так она и есть, самая настоящая террористическая страна, и это уже известно всему миру.
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22.04.2022 23:38 Ответить
 
 