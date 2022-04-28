Зеленський присвоїв Наєву звання Героя України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Об’єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву.
Про це голова держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України", - сказав президент.
Зеленський також повідомив, що у середу підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців Збройних Сил.
Так купують лояльність генералів.
Щоби коли постане факт втрати Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, ніхто нічого не став робити всупереч "мирному договору"
Разом переможемо!!!
Мої поздоровлення!