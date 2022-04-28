УКР
Новини
Зеленський присвоїв Наєву звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Об’єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву.

Про це голова держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України", - сказав президент.

Зеленський також повідомив, що у середу підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців Збройних Сил.

Дивіться: "Разом ми - нездоланна сила", - Залужний та Наєв привітали Україну з Днем добровольця. ВIДЕО

Герой України Зеленський Володимир Наєв Сергій
Щирі вітання! Заслужена нагорода генералу Наєву, який вже 8 років воює за Україну. Герою слава!
28.04.2022 09:15 Відповісти
Найщиріші вітання!!!
Разом переможемо!!!
28.04.2022 09:18 Відповісти
Вітаю пана Генерала з високою нагородою! Заслужено. Переможемо! Слава Україні та її Героям!
28.04.2022 09:23 Відповісти
Завали бздутіна і отримаєш ще більше!!!
28.04.2022 07:02 Відповісти
За те, що я тобі це ще пишу
28.04.2022 07:25 Відповісти
Дійсно, навіщо народу України повідомляти за які заслуги генералу дали героя України.
Так купують лояльність генералів.
Щоби коли постане факт втрати Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, ніхто нічого не став робити всупереч "мирному договору"
28.04.2022 11:29 Відповісти
треба посунути Путю
28.04.2022 08:06 Відповісти
зеленым такое не нравиться и сразу в спам кидают. Я не понимаю что Зеленые вообще делают на сайте Бутусова еще тут и в спам кидать могут. Где их Зекоманды, Зепрезидент группы там и варитесь.
28.04.2022 09:37 Відповісти
А Залужний? Недостоен?
28.04.2022 08:39 Відповісти
Nu prosta ZE reshil chto tak nado...pacan reshil , pacan sdelal ...🤡
28.04.2022 08:53 Відповісти
чомусь ніхто не згадує Марчинка..
28.04.2022 11:02 Відповісти
Так тримати, пане генерале!

Мої поздоровлення!
28.04.2022 11:23 Відповісти
Щіро вітаю пана генерала Наєва С.І., з високою нагородою. Він 8 років захищає Україну від російських окупантів і цілком достоєн цєї нагороди.
28.04.2022 11:25 Відповісти
Щіро вітаю пана генерала Наєва С.І. з високою нагородою. Він достоїн цієї нагороди, тому що ми знаємо його бойову та гуманітарну діяльність з 2014 року.
28.04.2022 11:35 Відповісти
 
 