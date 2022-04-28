Зеленский присвоил Наеву звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами ВСУ Сергею Наеву.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что в среду подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих Вооруженных Сил.

