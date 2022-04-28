РУС
Зеленский присвоил Наеву звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами ВСУ Сергею Наеву.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что в среду подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих Вооруженных Сил.

Завали бздутіна і отримаєш ще більше!!!
28.04.2022 07:02 Ответить
За те, що я тобі це ще пишу
28.04.2022 07:25 Ответить
Дійсно, навіщо народу України повідомляти за які заслуги генералу дали героя України.
Так купують лояльність генералів.
Щоби коли постане факт втрати Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, ніхто нічого не став робити всупереч "мирному договору"
28.04.2022 11:29 Ответить
треба посунути Путю
28.04.2022 08:06 Ответить
зеленым такое не нравиться и сразу в спам кидают. Я не понимаю что Зеленые вообще делают на сайте Бутусова еще тут и в спам кидать могут. Где их Зекоманды, Зепрезидент группы там и варитесь.
28.04.2022 09:37 Ответить
А Залужний? Недостоен?
28.04.2022 08:39 Ответить
Nu prosta ZE reshil chto tak nado...pacan reshil , pacan sdelal ...🤡
28.04.2022 08:53 Ответить
Щирі вітання! Заслужена нагорода генералу Наєву, який вже 8 років воює за Україну. Герою слава!
28.04.2022 09:15 Ответить
Найщиріші вітання!!!
Разом переможемо!!!
28.04.2022 09:18 Ответить
Вітаю пана Генерала з високою нагородою! Заслужено. Переможемо! Слава Україні та її Героям!
28.04.2022 09:23 Ответить
чомусь ніхто не згадує Марчинка..
28.04.2022 11:02 Ответить
Так тримати, пане генерале!

Мої поздоровлення!
28.04.2022 11:23 Ответить
Щіро вітаю пана генерала Наєва С.І., з високою нагородою. Він 8 років захищає Україну від російських окупантів і цілком достоєн цєї нагороди.
28.04.2022 11:25 Ответить
Щіро вітаю пана генерала Наєва С.І. з високою нагородою. Він достоїн цієї нагороди, тому що ми знаємо його бойову та гуманітарну діяльність з 2014 року.
28.04.2022 11:35 Ответить
 
 