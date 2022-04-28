Зеленский присвоил Наеву звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами ВСУ Сергею Наеву.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", - сказал президент.
Зеленский также сообщил, что в среду подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих Вооруженных Сил.
Так купують лояльність генералів.
Щоби коли постане факт втрати Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, ніхто нічого не став робити всупереч "мирному договору"
Разом переможемо!!!
Мої поздоровлення!