На півдні Росії влада готує бомбосховища

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив про необхідність перевірки надійності функціонування системи екстреного оповіщення населення та приведення бомбосховищ у належний стан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки РФ.

"Прошу забезпечити надійне функціонування комплексної системи оповіщення населення, яка дозволяє екстрено сповістити населення у разі загрози надзвичайних ситуацій, а також привести до належного стану бомбосховища", - зазначає Патрушев.



Патрушев додав, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, до функцій яких належить забезпечення хімічної та біологічної безпеки.

