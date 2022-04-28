УКР
На півдні Росії влада готує бомбосховища

укриття

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив про необхідність перевірки надійності функціонування системи екстреного оповіщення населення та приведення бомбосховищ у належний стан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки РФ.

"Прошу забезпечити надійне функціонування комплексної системи  оповіщення населення,  яка дозволяє екстрено сповістити населення у разі загрози  надзвичайних ситуацій, а також привести до належного стану бомбосховища", - зазначає Патрушев.

Патрушев додав, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, до функцій яких належить забезпечення хімічної та біологічної безпеки.

Топ коментарі
+33
🔴⚫ Спецоперация по 4 направлениям - дедоларизация, освобождение от продуктов питания, утилизация армии РФ и вымирание населения. Вам карты показать? Продуктовые. 🔴⚫
показати весь коментар
28.04.2022 09:12 Відповісти
+29
так ето ж спецоперация? или вы своим дурачкам ванькам войну сделали?
показати весь коментар
28.04.2022 09:05 Відповісти
+21
Ростов-на-Дону повітряна тривога! Пройдіть, будь ласка, в укриття!
показати весь коментар
28.04.2022 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так ето ж спецоперация? или вы своим дурачкам ванькам войну сделали?
показати весь коментар
28.04.2022 09:05 Відповісти
🔴⚫ Спецоперация по 4 направлениям - дедоларизация, освобождение от продуктов питания, утилизация армии РФ и вымирание населения. Вам карты показать? Продуктовые. 🔴⚫
показати весь коментар
28.04.2022 09:12 Відповісти
Відчувають, орки, що розворушили Світовий Мурашник!
показати весь коментар
28.04.2022 09:19 Відповісти
Нарада МО 40-ка країн в Рамштайні ("злагодження", називається...), і звернення Байдена 17.45(к.ч) це вердикт.
показати весь коментар
28.04.2022 09:27 Відповісти
43-х країн,
показати весь коментар
28.04.2022 09:45 Відповісти
Держдеб закупив попкорн...

весна мине... грунт підсохне..таліби попруть (не дарма США не особливо вивозили зброю з Афгану на мільярди... ))
показати весь коментар
28.04.2022 09:50 Відповісти
Ростов-на-Дону повітряна тривога! Пройдіть, будь ласка, в укриття!
показати весь коментар
28.04.2022 09:06 Відповісти
вот бы им тоже какой-нибудь Мариуполь сделать, заморить тварей голодом)
показати весь коментар
28.04.2022 09:07 Відповісти
та вони самі собі все зроблять, нам би своїх з Маріуполя врятувати.
показати весь коментар
28.04.2022 09:09 Відповісти
Они сами это делает и совершенно бесплатно. Там полно таких Мариуполей, где в моногороде заводик свечей скурвился и жители разбежались или сдохли.
показати весь коментар
28.04.2022 11:12 Відповісти
Мы же не деграднутые кацапские выродки. Они сами такое с собой сделают, когда жрать будет нечего.
показати весь коментар
28.04.2022 12:51 Відповісти
Та і у Москві не завадило б.
показати весь коментар
28.04.2022 09:08 Відповісти
🔴⚫ По ходу это массовые захоронения для своих касапчиков готовят 🔴⚫ Оружие НАТО уже в Украине!
показати весь коментар
28.04.2022 09:08 Відповісти
Ура! Все в бункер! Нечего делать на поверхности, там русофобы!
показати весь коментар
28.04.2022 09:09 Відповісти
Надеюсь это будуть братские могилы
показати весь коментар
28.04.2022 09:10 Відповісти
Кацапы сами нужник построить не в состоянии . Какие там бомбоубежища?
показати весь коментар
28.04.2022 09:12 Відповісти
Так вот оно откуда Z, ********** тролит кацапье, страна параша.
показати весь коментар
28.04.2022 09:26 Відповісти
В этом нужнике спрятан вход в супер современный бункер. Не зря же в кацапии постоянно быдло в нужниках тонет - это они бункер ищут.
показати весь коментар
28.04.2022 12:52 Відповісти
Коли чверть століття тому тодішній балканський "путін", слободан милошевич, підпалив усю югославію, НАТО бомбило Белград. Цим його претензії до всіх сусідів і закінчилися. Як би долю тодішнього сербського Белграда не поділив сьогоднішній російський Белгород
показати весь коментар
28.04.2022 09:12 Відповісти
Это правильно, а некоторые бы мариновали мясо для шашлыков на 1 мая.
показати весь коментар
28.04.2022 09:13 Відповісти
Таки будут бомбить Воронеж
показати весь коментар
28.04.2022 09:13 Відповісти
Ага ....спустити в бомбосховище- і замурувати
показати весь коментар
28.04.2022 09:16 Відповісти
Тверьозо... А у нас із цим швах, хоч і не помічені у пияцтві...
показати весь коментар
28.04.2022 09:16 Відповісти
И шо.....таки ждёте фразу:
Добрий вечір, ми з України!!!???
показати весь коментар
28.04.2022 09:17 Відповісти
ВНИМАНИЕ!
Жители Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областей! Вы попадаете в будущую зону полной демилитаризации, которая будет создана вглубь территории РФ на 80-100 км по всему периметру границы с Украиной.
Активные протесты жителей против присутствия на территорит ваших областей войск преступного путинского режима минимизируют возможные потери среди мирного населения!
Проинформируйте об этом своих родных и знакомых!
показати весь коментар
28.04.2022 09:18 Відповісти
Раз Патрушев приказал проверить подвалы, то жизнь парашников опять станет сладкой.
показати весь коментар
28.04.2022 09:22 Відповісти
****.та рабсейская думала Уря, Киев за три дня, наша вяликая армия счас всех пабедит, а мы тут пока жопы попарим и семечки погрызем перед зомбоящиком, а получается, что ********** всех особей мужского пола на фронт загонит за себя дохнуть, а бабы с детьми в подвалах посидят, о вяликом подумают.
показати весь коментар
28.04.2022 09:24 Відповісти
Ой, а що, спєцобосрація піде не в ту сторону?
показати весь коментар
28.04.2022 09:29 Відповісти
У них все по плану. План просто просроченный попался.
показати весь коментар
28.04.2022 12:54 Відповісти
Патрушев вместе с Сечиным, это две самые жесткие , преданные и умалишенные гниды пуйла, которые не просто говорящие головы как лавруша, медведка или боязливый раб шойгу, а те кто в самой большой степени ответственны за геноцид. Должны сдохнуть вместе с царьком.
показати весь коментар
28.04.2022 09:29 Відповісти
Не помогут Кацапам бомбоубежища, только могилы по новому ГОСТу, групповые.
показати весь коментар
28.04.2022 09:29 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/13982 Борислав Береза : "я бы очень хотел, чтоб наконец-то честно и публично назвали кто дал приказ разминировать Чонгар и не взрывать мосты. Пора назвать. Или это после войны? А почему и куда сбежал глава Херсонской ОДА Геннадий Лагута, бросив область на произвол судьбы, можно сегодня сказать или надо тоже ждать конца войны? Кстати, заодно можно рассказать, как сбежал Глава Сумской ОДА. Ладно, я подожду. Тем более, что ответы я и так знаю. И не я один".
показати весь коментар
28.04.2022 09:49 Відповісти
Ну як це "ладно, я подожду"?
А якщо ці зрадники досі при владі, і завтра здадуть оркам Миколаїв, Запоріжжя чи Слов'янськ?
То будемо чекати?

Якщо шановний пан Береза знає прізвища зрадників, то чому не каже суспільству?
показати весь коментар
28.04.2022 10:12 Відповісти
А куда и когда это Живицкий сбежал? Что за *******? За такие обвинения в суд подавать надо, если конечно это не фейковая писанина.
показати весь коментар
28.04.2022 10:20 Відповісти
Походу двойник Живицкого областью руководит(
показати весь коментар
28.04.2022 10:21 Відповісти
Посеяли ветер?
показати весь коментар
28.04.2022 09:50 Відповісти
то що, не всі коменти проходять, ? Мій крайній комент на цій гілці появився одразу, але попереднього - ен бачу!
показати весь коментар
28.04.2022 09:51 Відповісти
терпилой объявят уродину, копирайт ДДТ
показати весь коментар
28.04.2022 09:52 Відповісти
Якій ще Микола? Воно ніколай.
показати весь коментар
28.04.2022 10:08 Відповісти
Кацпи стають учасниками реаліті- шоу, влаштованого їх ****** з пропагандонами.
За що боролись, ...
показати весь коментар
28.04.2022 10:13 Відповісти
готовьтесь суки!
показати весь коментар
28.04.2022 15:19 Відповісти
 
 