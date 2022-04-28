На півдні Росії влада готує бомбосховища
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив про необхідність перевірки надійності функціонування системи екстреного оповіщення населення та приведення бомбосховищ у належний стан.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки РФ.
"Прошу забезпечити надійне функціонування комплексної системи оповіщення населення, яка дозволяє екстрено сповістити населення у разі загрози надзвичайних ситуацій, а також привести до належного стану бомбосховища", - зазначає Патрушев.
Патрушев додав, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, до функцій яких належить забезпечення хімічної та біологічної безпеки.
весна мине... грунт підсохне..таліби попруть (не дарма США не особливо вивозили зброю з Афгану на мільярди... ))
Добрий вечір, ми з України!!!???
Жители Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областей! Вы попадаете в будущую зону полной демилитаризации, которая будет создана вглубь территории РФ на 80-100 км по всему периметру границы с Украиной.
Активные протесты жителей против присутствия на территорит ваших областей войск преступного путинского режима минимизируют возможные потери среди мирного населения!
Проинформируйте об этом своих родных и знакомых!
А якщо ці зрадники досі при владі, і завтра здадуть оркам Миколаїв, Запоріжжя чи Слов'янськ?
То будемо чекати?
Якщо шановний пан Береза знає прізвища зрадників, то чому не каже суспільству?
За що боролись, ...