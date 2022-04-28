На юге России власти готовят бомбоубежища

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о необходимости проверки надежности функционирования системы экстренного оповещения населения и приведения бомбоубежищ в надлежащее состояние.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ.

"Прошу обеспечить надежное функционирование комплексной системы оповещения населения, которая позволяет экстренно известить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища", - отмечает Патрушев.

Патрушев добавил, что среди важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование кадрами ведомств и организаций, к функциям которых относится обеспечение химической и биологической безопасности.

