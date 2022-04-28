РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8106 посетителей онлайн
Новости Война
11 674 42

На юге России власти готовят бомбоубежища

укриття

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о необходимости проверки надежности функционирования системы экстренного оповещения населения и приведения бомбоубежищ в надлежащее состояние.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ.

"Прошу обеспечить надежное функционирование комплексной системы оповещения населения, которая позволяет экстренно известить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища", - отмечает Патрушев.

Патрушев добавил, что среди важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование кадрами ведомств и организаций, к функциям которых относится обеспечение химической и биологической безопасности.

Смотрите: "Еб#ть, что-то полетело": ночью в российском Белгороде снова работала система ПВО. ВИДЕО

Патрушев Николай (78) россия (96899) убежище (284) Белгород (462)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
🔴⚫ Спецоперация по 4 направлениям - дедоларизация, освобождение от продуктов питания, утилизация армии РФ и вымирание населения. Вам карты показать? Продуктовые. 🔴⚫
показать весь комментарий
28.04.2022 09:12 Ответить
+29
так ето ж спецоперация? или вы своим дурачкам ванькам войну сделали?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:05 Ответить
+21
Ростов-на-Дону повітряна тривога! Пройдіть, будь ласка, в укриття!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так ето ж спецоперация? или вы своим дурачкам ванькам войну сделали?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:05 Ответить
🔴⚫ Спецоперация по 4 направлениям - дедоларизация, освобождение от продуктов питания, утилизация армии РФ и вымирание населения. Вам карты показать? Продуктовые. 🔴⚫
показать весь комментарий
28.04.2022 09:12 Ответить
Відчувають, орки, що розворушили Світовий Мурашник!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:19 Ответить
Нарада МО 40-ка країн в Рамштайні ("злагодження", називається...), і звернення Байдена 17.45(к.ч) це вердикт.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:27 Ответить
43-х країн,
показать весь комментарий
28.04.2022 09:45 Ответить
Держдеб закупив попкорн...

весна мине... грунт підсохне..таліби попруть (не дарма США не особливо вивозили зброю з Афгану на мільярди... ))
показать весь комментарий
28.04.2022 09:50 Ответить
Ростов-на-Дону повітряна тривога! Пройдіть, будь ласка, в укриття!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:06 Ответить
вот бы им тоже какой-нибудь Мариуполь сделать, заморить тварей голодом)
показать весь комментарий
28.04.2022 09:07 Ответить
та вони самі собі все зроблять, нам би своїх з Маріуполя врятувати.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:09 Ответить
Они сами это делает и совершенно бесплатно. Там полно таких Мариуполей, где в моногороде заводик свечей скурвился и жители разбежались или сдохли.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:12 Ответить
Мы же не деграднутые кацапские выродки. Они сами такое с собой сделают, когда жрать будет нечего.
показать весь комментарий
28.04.2022 12:51 Ответить
Та і у Москві не завадило б.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:08 Ответить
🔴⚫ По ходу это массовые захоронения для своих касапчиков готовят 🔴⚫ Оружие НАТО уже в Украине!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:08 Ответить
Ура! Все в бункер! Нечего делать на поверхности, там русофобы!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:09 Ответить
Надеюсь это будуть братские могилы
показать весь комментарий
28.04.2022 09:10 Ответить
Кацапы сами нужник построить не в состоянии . Какие там бомбоубежища?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:12 Ответить
Так вот оно откуда Z, ********** тролит кацапье, страна параша.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:26 Ответить
В этом нужнике спрятан вход в супер современный бункер. Не зря же в кацапии постоянно быдло в нужниках тонет - это они бункер ищут.
показать весь комментарий
28.04.2022 12:52 Ответить
Коли чверть століття тому тодішній балканський "путін", слободан милошевич, підпалив усю югославію, НАТО бомбило Белград. Цим його претензії до всіх сусідів і закінчилися. Як би долю тодішнього сербського Белграда не поділив сьогоднішній російський Белгород
показать весь комментарий
28.04.2022 09:12 Ответить
Это правильно, а некоторые бы мариновали мясо для шашлыков на 1 мая.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:13 Ответить
Таки будут бомбить Воронеж
показать весь комментарий
28.04.2022 09:13 Ответить
Ага ....спустити в бомбосховище- і замурувати
показать весь комментарий
28.04.2022 09:16 Ответить
Тверьозо... А у нас із цим швах, хоч і не помічені у пияцтві...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:16 Ответить
И шо.....таки ждёте фразу:
Добрий вечір, ми з України!!!???
показать весь комментарий
28.04.2022 09:17 Ответить
ВНИМАНИЕ!
Жители Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областей! Вы попадаете в будущую зону полной демилитаризации, которая будет создана вглубь территории РФ на 80-100 км по всему периметру границы с Украиной.
Активные протесты жителей против присутствия на территорит ваших областей войск преступного путинского режима минимизируют возможные потери среди мирного населения!
Проинформируйте об этом своих родных и знакомых!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:18 Ответить
Раз Патрушев приказал проверить подвалы, то жизнь парашников опять станет сладкой.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:22 Ответить
****.та рабсейская думала Уря, Киев за три дня, наша вяликая армия счас всех пабедит, а мы тут пока жопы попарим и семечки погрызем перед зомбоящиком, а получается, что ********** всех особей мужского пола на фронт загонит за себя дохнуть, а бабы с детьми в подвалах посидят, о вяликом подумают.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:24 Ответить
Ой, а що, спєцобосрація піде не в ту сторону?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:29 Ответить
У них все по плану. План просто просроченный попался.
показать весь комментарий
28.04.2022 12:54 Ответить
Патрушев вместе с Сечиным, это две самые жесткие , преданные и умалишенные гниды пуйла, которые не просто говорящие головы как лавруша, медведка или боязливый раб шойгу, а те кто в самой большой степени ответственны за геноцид. Должны сдохнуть вместе с царьком.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:29 Ответить
Не помогут Кацапам бомбоубежища, только могилы по новому ГОСТу, групповые.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:29 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/13982 Борислав Береза : "я бы очень хотел, чтоб наконец-то честно и публично назвали кто дал приказ разминировать Чонгар и не взрывать мосты. Пора назвать. Или это после войны? А почему и куда сбежал глава Херсонской ОДА Геннадий Лагута, бросив область на произвол судьбы, можно сегодня сказать или надо тоже ждать конца войны? Кстати, заодно можно рассказать, как сбежал Глава Сумской ОДА. Ладно, я подожду. Тем более, что ответы я и так знаю. И не я один".
показать весь комментарий
28.04.2022 09:49 Ответить
Ну як це "ладно, я подожду"?
А якщо ці зрадники досі при владі, і завтра здадуть оркам Миколаїв, Запоріжжя чи Слов'янськ?
То будемо чекати?

Якщо шановний пан Береза знає прізвища зрадників, то чому не каже суспільству?
показать весь комментарий
28.04.2022 10:12 Ответить
А куда и когда это Живицкий сбежал? Что за *******? За такие обвинения в суд подавать надо, если конечно это не фейковая писанина.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:20 Ответить
Походу двойник Живицкого областью руководит(
показать весь комментарий
28.04.2022 10:21 Ответить
Посеяли ветер?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:50 Ответить
то що, не всі коменти проходять, ? Мій крайній комент на цій гілці появився одразу, але попереднього - ен бачу!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:51 Ответить
терпилой объявят уродину, копирайт ДДТ
показать весь комментарий
28.04.2022 09:52 Ответить
Якій ще Микола? Воно ніколай.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:08 Ответить
Кацпи стають учасниками реаліті- шоу, влаштованого їх ****** з пропагандонами.
За що боролись, ...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:13 Ответить
готовьтесь суки!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:19 Ответить
 
 