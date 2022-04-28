На юге России власти готовят бомбоубежища
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о необходимости проверки надежности функционирования системы экстренного оповещения населения и приведения бомбоубежищ в надлежащее состояние.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ.
"Прошу обеспечить надежное функционирование комплексной системы оповещения населения, которая позволяет экстренно известить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища", - отмечает Патрушев.
Патрушев добавил, что среди важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование кадрами ведомств и организаций, к функциям которых относится обеспечение химической и биологической безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
весна мине... грунт підсохне..таліби попруть (не дарма США не особливо вивозили зброю з Афгану на мільярди... ))
Добрий вечір, ми з України!!!???
Жители Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областей! Вы попадаете в будущую зону полной демилитаризации, которая будет создана вглубь территории РФ на 80-100 км по всему периметру границы с Украиной.
Активные протесты жителей против присутствия на территорит ваших областей войск преступного путинского режима минимизируют возможные потери среди мирного населения!
Проинформируйте об этом своих родных и знакомых!
А якщо ці зрадники досі при владі, і завтра здадуть оркам Миколаїв, Запоріжжя чи Слов'янськ?
То будемо чекати?
Якщо шановний пан Береза знає прізвища зрадників, то чому не каже суспільству?
За що боролись, ...