Сподіваємось, що шостий пакет санкцій ЄС буде найболючішим для Росії, - ОП

В Офісі Президента сподіваються, що шостий пакет санкцій ЄС проти РФ буде найбільш болючим для Росії.

Про це повідомив заступник очільника ОП Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виступаємо за повне енергетичне ембарго, і всі наші пропозиції були доведені до наших партнерів у так званому плані Єрмака-Макфола. Ми дуже сподіваємося, що шостий пакет буде найпотужнішим і найбільш болючим для російської сторони", - наголосив він.

