Сподіваємось, що шостий пакет санкцій ЄС буде найболючішим для Росії, - ОП

рф,санкції

В Офісі Президента сподіваються, що шостий пакет санкцій ЄС проти РФ буде найбільш болючим для Росії.

Про це повідомив заступник очільника ОП Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виступаємо за повне енергетичне ембарго, і всі наші пропозиції були доведені до наших партнерів у так званому плані Єрмака-Макфола. Ми дуже сподіваємося, що шостий пакет буде найпотужнішим і найбільш болючим для російської сторони", - наголосив він.

росія (67259) санкції (12576) Євросоюз (14011) Сибіга Андрій (616)
в сраці рашисти мали ваші пакети...у них свої є--мусорні.. для своїх орків мародерів і вбивць
29.04.2022 00:44 Відповісти
випускайте Гутьєреша
29.04.2022 00:47 Відповісти
Піду це я..Прийму Заспокійливе---перед сном,..гляну на розівані залишки рашистів і обвуглені іх останки..
29.04.2022 00:51 Відповісти
Ну звичайно, у нас країною керує Єрмак, план Єрмака-Макфола-іспанський сором.
29.04.2022 02:11 Відповісти
В ЕС рассматривается 146 пакет санкций против экономики расии. В Киеве защитники обороняют последний неоккупированный дом на Банковой. Это так, что-то взгрустнулось. Но от реальности недалеко. Если только не возьмутся всем миром за фуйла. Без всякого этого - атопутэннападэ.
29.04.2022 07:55 Відповісти
 
 