3 131 6
Сподіваємось, що шостий пакет санкцій ЄС буде найболючішим для Росії, - ОП
В Офісі Президента сподіваються, що шостий пакет санкцій ЄС проти РФ буде найбільш болючим для Росії.
Про це повідомив заступник очільника ОП Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми виступаємо за повне енергетичне ембарго, і всі наші пропозиції були доведені до наших партнерів у так званому плані Єрмака-Макфола. Ми дуже сподіваємося, що шостий пакет буде найпотужнішим і найбільш болючим для російської сторони", - наголосив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bob Fayn
показати весь коментар29.04.2022 00:44 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
✘
Bob Fayn
показати весь коментар29.04.2022 00:47 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар29.04.2022 00:51 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Olena Lynch
показати весь коментар29.04.2022 02:11 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Михаил Дужик #512165
показати весь коментар29.04.2022 07:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль