Військові поліцейські з Нідерландів приїдуть розслідувати воєнні злочини окупантів в Україні

Кілька десятків нідерландських військових поліцейських збираються прибути до України задля розслідування злочинів, скоєних російською окупаційною армією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Кабінет Міністрів Нідерландів 29 квітня має ратифікувати відповідне рішення про відряджання фахівців на засіданні Ради Міністрів.

Військові поліцейські будуть працювати в місцях, де могли бути здійснені військові злочини, і передавати знайдені матеріали в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Він вже розслідує воєнні злочини, які могли бути скоєні в Україні в останні тижні, серед них масові страти та зґвалтування. Група нідерландських поліцейських залишиться в Україні на кілька тижнів.

