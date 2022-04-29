УКР
Військові поліцейські з Нідерландів приїдуть розслідувати воєнні злочини окупантів в Україні

Кілька десятків нідерландських військових поліцейських збираються прибути до України задля розслідування злочинів, скоєних російською окупаційною армією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Кабінет Міністрів Нідерландів 29 квітня має ратифікувати відповідне рішення про відряджання фахівців на засіданні Ради Міністрів.

Військові поліцейські будуть працювати в місцях, де могли бути здійснені військові злочини, і передавати знайдені матеріали в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Він вже розслідує воєнні злочини, які могли бути скоєні в Україні в останні тижні, серед них масові страти та зґвалтування. Група нідерландських поліцейських залишиться в Україні на кілька тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні

Нідерланди (1621) воєнні злочини (1924)
Тут нужно со всех стран запада людей и вообще со всего мира ибо приступлений России не счесть.
29.04.2022 06:25 Відповісти
Московія чинить злочинні дії у всіх на очах, а ми ще й маємо усім доводити, що це не ми. Ну чи не парадокс?
29.04.2022 06:49 Відповісти
Судя по истории с малайзийским Боингом лет 6-7 будут расследовать.
29.04.2022 07:17 Відповісти
... и на выходе пшик.
29.04.2022 09:04 Відповісти
еше и их детям работа будет.
29.04.2022 09:04 Відповісти
Нужен военный трибунал по всем преступлениям, тогда будет гораздо быстрее. Суды могут чухаться десятилетиями и ничего не решать.
29.04.2022 08:49 Відповісти
Дякуємо.
29.04.2022 09:03 Відповісти
 
 