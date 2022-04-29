Військові поліцейські з Нідерландів приїдуть розслідувати воєнні злочини окупантів в Україні
Кілька десятків нідерландських військових поліцейських збираються прибути до України задля розслідування злочинів, скоєних російською окупаційною армією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Кабінет Міністрів Нідерландів 29 квітня має ратифікувати відповідне рішення про відряджання фахівців на засіданні Ради Міністрів.
Військові поліцейські будуть працювати в місцях, де могли бути здійснені військові злочини, і передавати знайдені матеріали в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Він вже розслідує воєнні злочини, які могли бути скоєні в Україні в останні тижні, серед них масові страти та зґвалтування. Група нідерландських поліцейських залишиться в Україні на кілька тижнів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
DmitrySviridon #501268
показати весь коментар29.04.2022 06:25 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Ivan Livliv
показати весь коментар29.04.2022 06:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Бенина Мама
показати весь коментар29.04.2022 07:17 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Nik Home #491151
показати весь коментар29.04.2022 09:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Dmitri #506354
показати весь коментар29.04.2022 09:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Vladimir Kvasha #508944
показати весь коментар29.04.2022 08:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар29.04.2022 09:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
