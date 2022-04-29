"Укрзалізниця" оприлюднила розклад евакуаційних потягів на 29 квітня
"Укрзалізниця" оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на п'ятницю, 29 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.
Ідеться про такі напрямки:
11:30 - №219/220 Запоріжжя-1 - Львів
14:30 - №220/219 Львів - Запоріжжя-1
16:30 - №234/233 Покровськ - Чоп
23:30 - №234/233 Чоп - Дніпро
06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
Час відправлення може змінюватись, тому варто стежити за оновленнями.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ти маєш думку другу ?