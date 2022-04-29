УКР
"Укрзалізниця" оприлюднила розклад евакуаційних потягів на 29 квітня

"Укрзалізниця" оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на п'ятницю, 29 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

Ідеться про такі напрямки:

11:30 - №219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - №220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - №234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - №234/233 Чоп - Дніпро

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

Час відправлення може змінюватись, тому варто стежити за оновленнями.

