"Укрзалізниця" оприлюднила розклад евакуаційних потягів на 29 квітня

"Укрзалізниця" оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на п'ятницю, 29 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

Ідеться про такі напрямки:

11:30 - №219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - №220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - №234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - №234/233 Чоп - Дніпро

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

Час відправлення може змінюватись, тому варто стежити за оновленнями.

