Росіяни активізували аеророзвідку над Одесою та областю, - ОВА

Російські окупаційні війська використовують дедалі більше безпілотників для проведення повітряної розвідки в небі над Одесою та областю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 квітня повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У Чорному морі ворог продовжує ізолювати зону бойових дій, а також намагається проводити інтенсивну морську і повітряну розвідку. Що стосується повітряної розвідки, що за допомогою безпілотних апаратів "Орлан-10" російського виробництва ворог намагається інтенсивніше проводити розвідку об'єктів інфраструктури Одеси та Одеського регіону", - розповів він.

Спікер ОВА зазначив, що минула ніч у місті та області пройшла без обстрілів.

Також Братчук звернув увагу, що ворожі підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій намагаються створити в Одесі панічний емоційний настрій серед цивільного населення, запускаючи всілякі фейки та дезінформацію. Чиновник закликав одеситів зберігати пильність і довіряти тільки офіційним джерелам.

Нагадаємо, що 28 квітня над Одеською областю українські військові збили 3 російські ракети. У місті були чутні вибухи.

