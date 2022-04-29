УКР
Росіяни активізували аеророзвідку над Одесою та областю, - ОВА

одеса,жукова

Російські окупаційні війська використовують дедалі більше безпілотників для проведення повітряної розвідки в небі над Одесою та областю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 квітня повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У Чорному морі ворог продовжує ізолювати зону бойових дій, а також намагається проводити інтенсивну морську і повітряну розвідку. Що стосується повітряної розвідки, що за допомогою безпілотних апаратів "Орлан-10" російського виробництва ворог намагається інтенсивніше проводити розвідку об'єктів інфраструктури Одеси та Одеського регіону", - розповів він.

Спікер ОВА зазначив, що минула ніч у місті та області пройшла без обстрілів.

Також Братчук звернув увагу, що ворожі підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій намагаються створити в Одесі панічний емоційний настрій серед цивільного населення, запускаючи всілякі фейки та дезінформацію. Чиновник закликав одеситів зберігати пильність і довіряти тільки офіційним джерелам.

Нагадаємо, що 28 квітня над Одеською областю українські військові збили 3 російські ракети. У місті були чутні вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО збила БПЛА-розвідник окупантів над Одесою, - ОК "Південь"

Автор: 

Одеса (5600) Одеська область (3442) розвідка (3915) Братчук Сергій (148)
От йолопи, ще на щось сподіваються... Славна Одеса була і буде..
29.04.2022 08:45 Відповісти
А одесситы активизируют аэроуничтожение аэроразведки.
Эту дрянь неплохо берёт снайперская винтовка и другие дивайсы.
29.04.2022 10:17 Відповісти
Є в них задумка пробитись в районі Білгород-Дністровського лиману на Придністров"я, а придністровці їм назустріч, потім нафарширувати це все військами і одне угрупування з Херсона піджиматиме інше з придністровья і може третє з моря,ТОМУ ПРИДНІСТРОВ"Я НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ ПОТРІБНО ВСУ ВЖЕ СЬОГОДНІ, ЗАВТРА ДУЖЕ ЧІКО І ШВИДКО "ДЕМІЛІТАРИЗУВАТИ" ПМР, НАСРАТЬ ВЖЕ НА ООН І НА МОЛДОВУ(МИ ПІСЛЯ ВІЙНИ ВІДДАМО НАЗАД ЦЮ ТЕРИТОРІЮ) ЦЕ ЗАГРОЗА НАШІЙ БЕЗПЕЦІ _ ХАЙ ВИБАЧАЮТЬ!!!
29.04.2022 12:31 Відповісти
 
 