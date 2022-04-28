УКР
У небі над Одещиною збили 3 ворожі ракети. ФОТО

ракета,слід

В Одесі у четвер ввечері пролунало декілька вибухів. Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що у небі над Одещиною підрозділи протиповітряної оборони збили 3 ворожі ракети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне новини

"В Одесі пролунали вибухи. Речник ОВА Сергій Братчук заявив, що небо під контролем повітряних сил", - сказано в повідомленні.

А також зазначено, що у небі над Одесою видно димовий слід

У небі над Одещиною збили 3 ворожі ракети 01

 Пізніше видання повідомило про повторні вибухи в місті.

Згодом видання проінформувало із посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка, що в небі над Одеським районом підрозділи ППО України збили три російські ракети.

+20
Надо пару ракет в приднестровье отправить чтобы там окончательно обосрались. Шухер в недореспублике идёт полным ходом.
показати весь коментар
28.04.2022 21:24
+14
Я ніяк не можу зрозуміти одне : вже на часі , чи ще не не часі , зносити пам'ятник російській шльондрі в Одесі ?
показати весь коментар
28.04.2022 21:44
+9
отлично...
показати весь коментар
28.04.2022 21:27
Надо пару ракет в приднестровье отправить чтобы там окончательно обосрались. Шухер в недореспублике идёт полным ходом.
показати весь коментар
28.04.2022 21:24
Може ці три і йшли на Пріднестров'я.
показати весь коментар
28.04.2022 21:31
А причем тут Приднестровье? Ты прямо как путин и его электорат - мы боимся НАТО, поэтому бомбим Украину, а не НАТО.
Так и ты - Украину расстреливает Россия, а ты в ответ хочешь стрелять по ПМР, а не по России.
показати весь коментар
28.04.2022 23:09
отлично...
показати весь коментар
28.04.2022 21:27
Панове, без паніки! Я впевнений що наші на заході вже вчаться на нових ППО! Це війна будуть обстрілювати до кінця війни
показати весь коментар
28.04.2022 21:32
Хочу таке небо над ЧМОсквою!!
показати весь коментар
28.04.2022 21:42
Молодці, що збили! 👍
P. S.
На жаль у Києві не змогли! 😯
показати весь коментар
28.04.2022 21:43
Я ніяк не можу зрозуміти одне : вже на часі , чи ще не не часі , зносити пам'ятник російській шльондрі в Одесі ?
показати весь коментар
28.04.2022 21:44
В Одесі досі повно вати яка чекає на асвабадітєлєй!
показати весь коментар
28.04.2022 21:51
ваты до хрена но никто не ждет никаких кацапских освободителей..
показати весь коментар
28.04.2022 22:31
А перед тим написати її справжнє ім'я та прізвище - Софа Гольштейн (по чоловіку).
показати весь коментар
28.04.2022 22:17
 
 