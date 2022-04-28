15 005 11
У небі над Одещиною збили 3 ворожі ракети. ФОТО
В Одесі у четвер ввечері пролунало декілька вибухів. Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що у небі над Одещиною підрозділи протиповітряної оборони збили 3 ворожі ракети.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне новини
"В Одесі пролунали вибухи. Речник ОВА Сергій Братчук заявив, що небо під контролем повітряних сил", - сказано в повідомленні.
А також зазначено, що у небі над Одесою видно димовий слід
Пізніше видання повідомило про повторні вибухи в місті.
Згодом видання проінформувало із посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка, що в небі над Одеським районом підрозділи ППО України збили три російські ракети.
