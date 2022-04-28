В небе над Одесщиной сбили 3 вражеские ракеты. ФОТО

В Одессе в четверг вечером раздались несколько взрывов. Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в небе над Одесщиной подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вражеские ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне новини.

"В Одессе раздались взрывы. Спикер ОВА Сергей Братчук заявил, что небо под контролем воздушных сил", - говорится в сообщении.

А также отмечается, что в небе над Одессой виден дымовой след.

Позже издание сообщило о повторных взрывах в городе.

Впоследствии издание проинформировало со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко, что в небе над Одесским районом подразделения ПВО Украины сбили три российские ракеты.