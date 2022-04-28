РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9686 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
15 005 11

В небе над Одесщиной сбили 3 вражеские ракеты. ФОТО

ракета,слід

В Одессе в четверг вечером раздались несколько взрывов. Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в небе над Одесщиной подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вражеские ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне новини.

"В Одессе раздались взрывы. Спикер ОВА Сергей Братчук заявил, что небо под контролем воздушных сил", - говорится в сообщении.

А также отмечается, что в небе над Одессой виден дымовой след.

В небе над Одесщиной сбили 3 вражеские ракеты 01

Позже издание сообщило о повторных взрывах в городе.

Впоследствии издание проинформировало со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко, что в небе над Одесским районом подразделения ПВО Украины сбили три российские ракеты.

Автор: 

Одесская область (3780) ракеты (3684)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Надо пару ракет в приднестровье отправить чтобы там окончательно обосрались. Шухер в недореспублике идёт полным ходом.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:24 Ответить
+14
Я ніяк не можу зрозуміти одне : вже на часі , чи ще не не часі , зносити пам'ятник російській шльондрі в Одесі ?
показать весь комментарий
28.04.2022 21:44 Ответить
+9
отлично...
показать весь комментарий
28.04.2022 21:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо пару ракет в приднестровье отправить чтобы там окончательно обосрались. Шухер в недореспублике идёт полным ходом.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:24 Ответить
Може ці три і йшли на Пріднестров'я.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:31 Ответить
А причем тут Приднестровье? Ты прямо как путин и его электорат - мы боимся НАТО, поэтому бомбим Украину, а не НАТО.
Так и ты - Украину расстреливает Россия, а ты в ответ хочешь стрелять по ПМР, а не по России.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:09 Ответить
отлично...
показать весь комментарий
28.04.2022 21:27 Ответить
Панове, без паніки! Я впевнений що наші на заході вже вчаться на нових ППО! Це війна будуть обстрілювати до кінця війни
показать весь комментарий
28.04.2022 21:32 Ответить
Хочу таке небо над ЧМОсквою!!
показать весь комментарий
28.04.2022 21:42 Ответить
Молодці, що збили! 👍
P. S.
На жаль у Києві не змогли! 😯
показать весь комментарий
28.04.2022 21:43 Ответить
Я ніяк не можу зрозуміти одне : вже на часі , чи ще не не часі , зносити пам'ятник російській шльондрі в Одесі ?
показать весь комментарий
28.04.2022 21:44 Ответить
В Одесі досі повно вати яка чекає на асвабадітєлєй!
показать весь комментарий
28.04.2022 21:51 Ответить
ваты до хрена но никто не ждет никаких кацапских освободителей..
показать весь комментарий
28.04.2022 22:31 Ответить
А перед тим написати її справжнє ім'я та прізвище - Софа Гольштейн (по чоловіку).
показать весь комментарий
28.04.2022 22:17 Ответить
 
 