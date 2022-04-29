Словацький ЗРК С-300 вже в Україні. Ефективно працює в південному регіоні

Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Продовжуємо закривати небо від російських загроз. ЗРК С-300 вже виконує бойові завдання. Є початок – буде продовження!", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Міноборони Словацької Республіки показало процес передачі ЗРК С-300 Україні. ВIДЕО

Зазначається, що ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.