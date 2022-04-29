Словацький ЗРК С-300 вже в Україні. Ефективно працює в південному регіоні
Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
"Продовжуємо закривати небо від російських загроз. ЗРК С-300 вже виконує бойові завдання. Є початок – буде продовження!", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.
Перехватчик
29.04.2022 12:31
Мобильный крематорий
29.04.2022 12:39
Валентина Саюн
29.04.2022 12:34
Семён Скрепецкий
@skrepetskys
·
https://twitter.com/skrepetskys/status/1519800156866101248 11 ч
Обьясните в чем прикол, зачем Курск бомбит Белгород? Я просто не знаю сути в конфликта, с чего началось, что не поделили и почему Путин войска не вводит?
По другой версии, есть свидетели ,которьіе видели, как из Рязани фурьі везли сахар в Курск и Белгород.
Смерть рашистським окупантам!
Сколько стоит московитский аэроплан ?
Дак ото ж !