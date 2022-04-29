УКР
Словацький ЗРК С-300 вже в Україні. Ефективно працює в південному регіоні

Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Продовжуємо закривати небо від російських загроз. ЗРК С-300 вже виконує бойові завдання. Є початок – буде продовження!", - йдеться  у повідомленні.

Також дивіться: Міноборони Словацької Республіки показало процес передачі ЗРК С-300 Україні. ВIДЕО

Зазначається, що ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.

зброя (7694) ППО (3476) Словаччина (1172) Повітряні сили (2952)
Семён Скрепецкий

@skrepetskys

https://twitter.com/skrepetskys/status/1519800156866101248 11 ч

Обьясните в чем прикол, зачем Курск бомбит Белгород? Я просто не знаю сути в конфликта, с чего началось, что не поделили и почему Путин войска не вводит?
29.04.2022 12:31 Відповісти
К большому сожалению командование ВСУ не хочет прислушиваться к мнению специалистов в комментариях. Эксперты с форумов и ютубов уже давно разработали план со стрелочками по полному освобождению оккупированных земель Украины, вплоть до владивостока, но власти на это плевать. Пишу этот коммент со слезами зрадоньки на щеках.
29.04.2022 12:39 Відповісти
Вони змагаються на право бути в Україні. Там є деяка частина і населення з українським корінням. Нехай і Брянськ Краснодар бомбить
29.04.2022 12:34 Відповісти
Вони змагаються на право бути в Україні. Там є деяка частина і населення з українським корінням. Нехай і Брянськ Краснодар бомбить
29.04.2022 12:34 Відповісти
А за власть уже борятся.
По другой версии, есть свидетели ,которьіе видели, как из Рязани фурьі везли сахар в Курск и Белгород.
29.04.2022 12:34 Відповісти
Классная тема для чатрулетки с кацапчегами)) Спасибо.
29.04.2022 12:44 Відповісти
29.04.2022 12:49 Відповісти
Российской военщине надо скрыть многомиллионные хищения топлива и военной техники. Вот и случаются там взрывы поэтому. Следующим будет Приднестровье, где самые большие в Европе склады боеприпасов, которые по большей части распроданы всяким авторитарным режимам.
29.04.2022 14:57 Відповісти
Дяка Словакам. Але треба значно більше....
29.04.2022 12:32 Відповісти
29.04.2022 12:36 Відповісти
29.04.2022 12:37 Відповісти
Сбивать ракеты такой штуковиной сильно жирно. Для етого есть комплексы попроще и подешевле. А вот прикрыть Марик и другие города от рашистской авиации можно было бы.
29.04.2022 12:33 Відповісти
Так, ці виродки там донедавна літали безкарно.
29.04.2022 12:36 Відповісти
Цікаво, а ним можна херачити стратегічні бомбери, які піднімаються над Чорним морем, щоб обстрілювати крилатими ракетами територію України?
29.04.2022 12:36 Відповісти
Ось тим самим С-300 теж можна.
29.04.2022 12:47 Відповісти
може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км. Стратегический бомбер для Бука самая лакомая цель.
29.04.2022 12:47 Відповісти
нет... крылатка на 1200 км может лететь..их со стратегических бомберов запускают...
29.04.2022 12:52 Відповісти
Стратегічні бомбери не залітають в зону дії наших комплексів ППО.
29.04.2022 14:41 Відповісти
Запізно прийшов, Маріуполь і його доля важка,та і надія якось меркне. Це вина України, а не тільки орків
29.04.2022 12:37 Відповісти
только Киев прикрывало 7 дивизионов с-300. 1 дивизион из Словакии - это скорее моральная поддержка, чем реальная сила
29.04.2022 13:08 Відповісти
Який дивізіон? Шо ви мелете? Один комплекс. Проблема інтпрнету. Кожен дурень пише, шо заманеться.
29.04.2022 13:46 Відповісти
Словаччина передала саме дивізіон. Так що, не умнічайте тут. Стосовно тексту новини - то якраз йому я б і не довіряв.
29.04.2022 16:03 Відповісти
Непонятно. Если вокруг словацкого С-300 такой ажиотаж, нельзя ли было от Киева 1 штучку передвинуть на юг?
29.04.2022 15:11 Відповісти
К большому сожалению командование ВСУ не хочет прислушиваться к мнению специалистов в комментариях. Эксперты с форумов и ютубов уже давно разработали план со стрелочками по полному освобождению оккупированных земель Украины, вплоть до владивостока, но власти на это плевать. Пишу этот коммент со слезами зрадоньки на щеках.
29.04.2022 12:39 Відповісти
Красіво
29.04.2022 12:44 Відповісти
За юмор 5 баллов, а за стрелочки полку Азов напрямую напиши, может спасешь ребят.
29.04.2022 12:50 Відповісти
Генштаб ВСУ на форумі
29.04.2022 12:55 Відповісти
причем все это можно сделать за три дня, легко!
29.04.2022 13:21 Відповісти
29.04.2022 12:34 Відповісти
💯
29.04.2022 13:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 велика підбірка знищення кацарської техніки на любий смак
29.04.2022 12:35 Відповісти
такою кралею ту-95 та ту22 м3 можливо збивати? окрім крейсера, десантного корабля і отрк іскандер це були б найжирніші цілі, найбільші перемоги!
29.04.2022 12:37 Відповісти
***** дєлать
29.04.2022 12:40 Відповісти
Да. именно на такие цели с300 и рассчитан.
29.04.2022 12:41 Відповісти
Такая краля сбивает любой самолет.
29.04.2022 12:41 Відповісти
если на вражеской территории то только ф22 каким-нибудь со стеллс системой. А вообще ничем и это очень сложно, поэтому большие идиоты те люди которые отдали их рашке в 2000 году
29.04.2022 12:42 Відповісти
29.04.2022 12:40 Відповісти
Приємно таке читати.
Смерть рашистським окупантам!
29.04.2022 12:40 Відповісти
Теперь надо умножить на ноль пару Ty-22 или с чем там с высока Мариуполь бомбит.
29.04.2022 12:44 Відповісти
І кривизна Землі не заважає?
29.04.2022 12:50 Відповісти
Согласно опросу, https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9225 проведенному ВЦИОМ, большинство россиян 57 процентов опрошенных не верят в высадку людей на Луну и полагают, что в 1969 году правительство США фальсифицировало документальные материалы лунной экспедиции. При этом 45% респондентов верят в существование инопланетян.
29.04.2022 13:00 Відповісти
навіщо писати про таке? ще б геолокацію скинули сюди... п...ць
29.04.2022 12:51 Відповісти
А хіба рашисти самі не відчули, що на Півдні вже щось змінилося?!
29.04.2022 13:12 Відповісти
конашенков уже, как припомню, минимум раза 3 отчитался именно о его уничтожении ))) ещё начиная с уничтожения на путях поставки ))) ну значит будет снова отчитываться ))
29.04.2022 12:51 Відповісти
Это чтоб десантники на илах пробраться в гнойник не смогли. А то что-то возбудились по поводу Молдовы сильно.
29.04.2022 12:55 Відповісти
Ленд лиз приняли, надеюсь пришлют нам Патриотов ещё, а то пока С-300 не справляются
29.04.2022 12:56 Відповісти
Пэтриоты то пришлют,кто управлять ими будет?
29.04.2022 13:12 Відповісти
*в'єтнамскіє ракетчики *Лі - Сі -Цин*, а тут будуть українські *патріотчики* Джонсонюки!
29.04.2022 13:26 Відповісти
👍
29.04.2022 13:31 Відповісти
З Б С !
Сколько стоит московитский аэроплан ?
Дак ото ж !
29.04.2022 13:02 Відповісти
нам бы штук 10 таких комплектов - было б дело..
29.04.2022 13:11 Відповісти
А де їх взяти? Таких комплексів, майже не має на озброєнні НАТО.
29.04.2022 13:23 Відповісти
Сама наявність С300 на півдні охолодить бажання стратегічній авіації кацапів безкарно літати над Чорним морем. Так же як два Нептупи охолодили бажання тримати ескадру біля Одеси....
29.04.2022 13:18 Відповісти
29.04.2022 13:25 Відповісти
ігарь Марія стрєлкоф-диркін
29.04.2022 13:28 Відповісти
Загинула журналістка Радіо Свобода. І тут варто спитати у гугля якій темі це радіо приділяло більше уваги, ракетній програмі чи проведенню київпрайдів. Співвідношення 50:1.
29.04.2022 14:20 Відповісти
Сороса на мило.
29.04.2022 14:25 Відповісти
Написав цей коментар на "українській правді" - видалили миттєво. Бо ж на гроші, витрачені на спотворення українського народу можна було сворити окремі класи озброєння і запобігти тисячам жертв терору. Пріорітети ліберального гуманізму очевидні.
29.04.2022 15:44 Відповісти
 
 