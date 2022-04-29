Словацкий ЗРК С-300 уже в Украине. Эффективно работает в южном регионе
Зенитные ракетные войска Воздушного командования "Південь" получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, значительно усиливший противовоздушную оборону в южном регионе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в службе связей с общественностью Воздушного командования "Південь".
"Продолжаем закрывать небо от российских угроз. ЗРК С-300 уже выполняет боевые задания. Есть начало – будет продолжение!" - говорится в сообщении.
Отмечается, что ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против большого числа объектов российских оккупантоы и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км. При этом не важно, на какой высоте летит цель – 10 метров или 27 км.
