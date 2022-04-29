РУС
Словацкий ЗРК С-300 уже в Украине. Эффективно работает в южном регионе

Зенитные ракетные войска Воздушного командования "Південь" получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, значительно усиливший противовоздушную оборону в южном регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в службе связей с общественностью Воздушного командования "Південь".

"Продолжаем закрывать небо от российских угроз. ЗРК С-300 уже выполняет боевые задания. Есть начало – будет продолжение!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300: "Украинский народ смело защищает свою страну! Наш долг – помогать"

Отмечается, что ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против большого числа объектов российских оккупантоы и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км. При этом не важно, на какой высоте летит цель – 10 метров или 27 км.

Семён Скрепецкий

Обьясните в чем прикол, зачем Курск бомбит Белгород? Я просто не знаю сути в конфликта, с чего началось, что не поделили и почему Путин войска не вводит?
К большому сожалению командование ВСУ не хочет прислушиваться к мнению специалистов в комментариях. Эксперты с форумов и ютубов уже давно разработали план со стрелочками по полному освобождению оккупированных земель Украины, вплоть до владивостока, но власти на это плевать. Пишу этот коммент со слезами зрадоньки на щеках.
Вони змагаються на право бути в Україні. Там є деяка частина і населення з українським корінням. Нехай і Брянськ Краснодар бомбить
Вони змагаються на право бути в Україні. Там є деяка частина і населення з українським корінням. Нехай і Брянськ Краснодар бомбить
А за власть уже борятся.
По другой версии, есть свидетели ,которьіе видели, как из Рязани фурьі везли сахар в Курск и Белгород.
Классная тема для чатрулетки с кацапчегами)) Спасибо.
Российской военщине надо скрыть многомиллионные хищения топлива и военной техники. Вот и случаются там взрывы поэтому. Следующим будет Приднестровье, где самые большие в Европе склады боеприпасов, которые по большей части распроданы всяким авторитарным режимам.
Дяка Словакам. Але треба значно більше....
Сбивать ракеты такой штуковиной сильно жирно. Для етого есть комплексы попроще и подешевле. А вот прикрыть Марик и другие города от рашистской авиации можно было бы.
Так, ці виродки там донедавна літали безкарно.
Цікаво, а ним можна херачити стратегічні бомбери, які піднімаються над Чорним морем, щоб обстрілювати крилатими ракетами територію України?
Ось тим самим С-300 теж можна.
може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км. Стратегический бомбер для Бука самая лакомая цель.
нет... крылатка на 1200 км может лететь..их со стратегических бомберов запускают...
Стратегічні бомбери не залітають в зону дії наших комплексів ППО.
Запізно прийшов, Маріуполь і його доля важка,та і надія якось меркне. Це вина України, а не тільки орків
только Киев прикрывало 7 дивизионов с-300. 1 дивизион из Словакии - это скорее моральная поддержка, чем реальная сила
Який дивізіон? Шо ви мелете? Один комплекс. Проблема інтпрнету. Кожен дурень пише, шо заманеться.
Словаччина передала саме дивізіон. Так що, не умнічайте тут. Стосовно тексту новини - то якраз йому я б і не довіряв.
Непонятно. Если вокруг словацкого С-300 такой ажиотаж, нельзя ли было от Киева 1 штучку передвинуть на юг?
Красіво
За юмор 5 баллов, а за стрелочки полку Азов напрямую напиши, может спасешь ребят.
Генштаб ВСУ на форумі
причем все это можно сделать за три дня, легко!
💯
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 велика підбірка знищення кацарської техніки на любий смак
такою кралею ту-95 та ту22 м3 можливо збивати? окрім крейсера, десантного корабля і отрк іскандер це були б найжирніші цілі, найбільші перемоги!
***** дєлать
Да. именно на такие цели с300 и рассчитан.
Такая краля сбивает любой самолет.
если на вражеской территории то только ф22 каким-нибудь со стеллс системой. А вообще ничем и это очень сложно, поэтому большие идиоты те люди которые отдали их рашке в 2000 году
Приємно таке читати.
Смерть рашистським окупантам!
Теперь надо умножить на ноль пару Ty-22 или с чем там с высока Мариуполь бомбит.
І кривизна Землі не заважає?
Согласно опросу, https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9225 проведенному ВЦИОМ, большинство россиян 57 процентов опрошенных не верят в высадку людей на Луну и полагают, что в 1969 году правительство США фальсифицировало документальные материалы лунной экспедиции. При этом 45% респондентов верят в существование инопланетян.
навіщо писати про таке? ще б геолокацію скинули сюди... п...ць
А хіба рашисти самі не відчули, що на Півдні вже щось змінилося?!
конашенков уже, как припомню, минимум раза 3 отчитался именно о его уничтожении ))) ещё начиная с уничтожения на путях поставки ))) ну значит будет снова отчитываться ))
Это чтоб десантники на илах пробраться в гнойник не смогли. А то что-то возбудились по поводу Молдовы сильно.
Ленд лиз приняли, надеюсь пришлют нам Патриотов ещё, а то пока С-300 не справляются
Пэтриоты то пришлют,кто управлять ими будет?
*в'єтнамскіє ракетчики *Лі - Сі -Цин*, а тут будуть українські *патріотчики* Джонсонюки!
👍
З Б С !
Сколько стоит московитский аэроплан ?
Дак ото ж !
нам бы штук 10 таких комплектов - было б дело..
А де їх взяти? Таких комплексів, майже не має на озброєнні НАТО.
Сама наявність С300 на півдні охолодить бажання стратегічній авіації кацапів безкарно літати над Чорним морем. Так же як два Нептупи охолодили бажання тримати ескадру біля Одеси....
ігарь Марія стрєлкоф-диркін
Загинула журналістка Радіо Свобода. І тут варто спитати у гугля якій темі це радіо приділяло більше уваги, ракетній програмі чи проведенню київпрайдів. Співвідношення 50:1.
Сороса на мило.
Написав цей коментар на "українській правді" - видалили миттєво. Бо ж на гроші, витрачені на спотворення українського народу можна було сворити окремі класи озброєння і запобігти тисячам жертв терору. Пріорітети ліберального гуманізму очевидні.
