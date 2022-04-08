Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300: "Украинский народ смело защищает свою страну! Наш долг – помогать"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны C-300. Пока она уже находится в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV Noviny.
Информацию о передаче системы ПВО подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
"Передача системы не означает, что Словацкая Республика стала частью вооруженного конфликта в Украине. Также уверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников", – заявил он.
"Украинский народ смело защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг - помогать, а не оставаться на месте и не знать о потерях человеческих жизней во время агрессии России", - сказал Хегер в своем твиттере.
Словакия передала систему С-300 по запросу Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону.
Пожалуйста, подождите...
"О санкциях в последнее время сказано бесконечное количество раз. И как правило - в эмоциональном ключе. Вражеские страны продолжают вводить их против России. Поэтому хочу напомнить некоторые принципиальные моменты санкционной эпопеи", - пишет он в своем телеграм-канале.
В одном из перечисленных пунктов бывший премьер-министр и бывший президент России заявляет, что "незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов".
"В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными", - заявил он.
С 16 января 2020 года Дмитрий Медведев - заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.
@idelrealii
Практика цієї війни довела багато разів, що скупчення ресурсів, "сил і засобів" стає легкою здобиччю супротивника: як ворог знищив ракетами чи ін. засобами наші скупчені цінності (в т.ч. людей - як сьогодні на залізничному вокзалі Краматорська), так і ми били ворога найбільш масово там і тоді, де були його скупчення, наприклад: колони, склади і т.д..