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Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300: "Украинский народ смело защищает свою страну! Наш долг – помогать"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

с-400

Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны C-300. Пока она уже находится в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV Noviny.

Информацию о передаче системы ПВО подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Передача системы не означает, что Словацкая Республика стала частью вооруженного конфликта в Украине. Также уверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников", – заявил он.

"Украинский народ смело защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг - помогать, а не оставаться на месте и не знать о потерях человеческих жизней во время агрессии России", - сказал Хегер в своем твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия завершает замену советской системы ПВО современной, - премьер Гегер

Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300: Украинский народ смело защищает свою страну! Наш долг – помогать 01

Словакия передала систему С-300 по запросу Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+94
А в это время херр Шольц всё думает, как-бы оттянуть поставку стареньких Леопардов, какую бы ещё отмазку придумать, чтобы не спешить... Спасибо словаки и Словакии!
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08.04.2022 14:41
+66
Боже благослови Словаччину!
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08.04.2022 14:42
+63
Чудово!
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08.04.2022 14:41
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Страница 3 из 3
Передають усе що є.
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08.04.2022 21:47 Ответить
Очевидно у Словаччини їх більше немає. Можливо ще хтось дасть.
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08.04.2022 23:07 Ответить
Справжні друзі пізнаються в біді.
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08.04.2022 17:49 Ответить
До чого тут дружба? Їм дадуть на заміну комплекси Петріот, які в рази ефективніші.
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08.04.2022 21:49 Ответить
Трьох трьох кратне УРА! На честь Словаччини
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08.04.2022 17:52 Ответить
ДЯКУЄМО
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08.04.2022 18:07 Ответить
Не засцали. А німці сцать. От так то.
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08.04.2022 18:30 Ответить
У німців немає С-300
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08.04.2022 21:49 Ответить
Дмитрий Медведев еще раз высказался о санкциях Запада

"О санкциях в последнее время сказано бесконечное количество раз. И как правило - в эмоциональном ключе. Вражеские страны продолжают вводить их против России. Поэтому хочу напомнить некоторые принципиальные моменты санкционной эпопеи", - пишет он в своем телеграм-канале.

В одном из перечисленных пунктов бывший премьер-министр и бывший президент России заявляет, что "незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов".

"В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными", - заявил он.

С 16 января 2020 года Дмитрий Медведев - заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

@idelrealii
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08.04.2022 18:53 Ответить
европейские впн закончились?
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08.04.2022 20:01 Ответить
Медведка угрожает
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08.04.2022 18:54 Ответить
Да пшёл он за русским кораблём, денег нет, но пусть держится...
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08.04.2022 20:57 Ответить
Тобто , коли коли люди не хочуть з покидьком мати спільні справи , то покидьок має право з гранатою в руках вимагати від них зворотнього? Це "бред"
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09.04.2022 14:08 Ответить
Самое разумное место для для дислокации я знаю но не скажу. Скажу лишь что полуостров надо жёстко контролировать.
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08.04.2022 19:01 Ответить
Найрозумніше - це відсутність дислокації.
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08.04.2022 21:50 Ответить
Словакія в якій корупція була на рівні нашої постсовдепівсько -кучмівської зашкалювала до вступу в ЄС тепер шалені виходняри стали не пічами мечіаровськими а європейцями.
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08.04.2022 19:06 Ответить
Гамерика дала Петріоти і Тайваню і Словакам ,тільки Україні дають таку ******** совіцьку по принципу на тобі небоже ,що мені не гоже.
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08.04.2022 19:10 Ответить
Вибачте ,але ви не розумний
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09.04.2022 14:09 Ответить
Дякую щиро, браття словаки!
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08.04.2022 20:37 Ответить
Молодцы, спасибо вам, вот сразу видно, кому небезразлична Украина. СПАСИБО!!!
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08.04.2022 21:00 Ответить
Доброго полювання.
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08.04.2022 21:34 Ответить
Молодцы, так держать, большое вам спасибо за это, вот сразу видно, что друг познаётся в беде. Спасибо огромное!
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08.04.2022 21:58 Ответить
Велика подяка, брати-слов'яни! Разом будемо ******* ординську наволоч!
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08.04.2022 22:38 Ответить
Уже є навіть відео цього прекрасного дійства.
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08.04.2022 23:06 Ответить
Прошу весь час до перемоги пам'ятати про НЕОБХІДНІСТЬ РОЗЗОСЕРЕДЖЕННЯ ресурсів, особливо, найбільш цінних.

Практика цієї війни довела багато разів, що скупчення ресурсів, "сил і засобів" стає легкою здобиччю супротивника: як ворог знищив ракетами чи ін. засобами наші скупчені цінності (в т.ч. людей - як сьогодні на залізничному вокзалі Краматорська), так і ми били ворога найбільш масово там і тоді, де були його скупчення, наприклад: колони, склади і т.д..
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08.04.2022 23:49 Ответить
Колона техніки або поїзд з пальним, зброєю чи ************ - це подарунок супротивнику.
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08.04.2022 23:51 Ответить
Зрозуміло майже все без перекладу. Ось що значить браття-словаки.
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09.04.2022 10:51 Ответить
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