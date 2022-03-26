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ПВО (1487) Словакия (772)

Словакия завершает замену советской системы ПВО современной, - премьер Гегер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,патриот,patriot

Система противовоздушной обороны Patriot, расположенная на авиабазе Сляч, уже защищает центральную Словакию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкий ресурс Aktuality, об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

По его словам, для защиты других частей Словацкой Республики будут задействованы другие батареи этой системы – две германские и одна голландская.

"В ближайшее время защита восточной границы будет усилена с помощью других систем противовоздушной обороны Словакии и союзников", - сказал глава правительства.

Он поблагодарил союзников за их почти немедленный ответ на обеспечение безопасности словацких граждан. "Поставка оборудования и персонала является ярким доказательством того, что Словакия является полноправным членом сильного альянса, который защитит его в случае необходимости", – подчеркнул Гегер. По данным Министерства обороны Словацкой Республики, система Patriot в развернутой версии является одной из самых сложных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Также читайте: В Словакии начали разворачивать системы ПВО Patriot
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Топ комментарии
+35
Надеюсь на тонкий намёк что с300 уже у нас
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26.03.2022 22:53
+18
елементна база 1970-х...

свічка@svecha62

3 ч



Збита росєйска ракета з анало-говнєтним вмістом за віком, здається, ровесниця самого ***** бункерного...

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26.03.2022 22:55
+12
Не, лаптелёты от усталости падают…
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26.03.2022 23:01
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Надеюсь на тонкий намёк что с300 уже у нас
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26.03.2022 22:53 Ответить
Сильно сомневаюсь. Не будьте наивным.
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26.03.2022 22:58 Ответить
Это не намек. США готова поставить Словакии, Болгарии и др. странам системы Патриот, если они отдадут Украине свои советские С-300.
Об этом было на ЦН.
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27.03.2022 00:28 Ответить
čitaite vnimateljno, - kliučevoe slovo "zaveršaet zamenu".
V perevode, - zakančivajut obučenie k Patriotam, gruziat dlia otpravki S-300...
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27.03.2022 13:29 Ответить
Не, лаптелёты от усталости падают…
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26.03.2022 23:01 Ответить
У нас немало ПВО было, вы же не думаете что оно уже давно потеряно?
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26.03.2022 23:15 Ответить
У них один дивизион с300. Расхайпили эту тему капец, этот один дивизион погоды не сделает.
Только один Киев защищает намного больше
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26.03.2022 23:09 Ответить
даже те 5 ПУ и три сотни ракет для нас важны. Это значит, что две сотни калибров-искандеров куда-то не долетят.
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26.03.2022 23:16 Ответить
Ракеты важны, навряд в Украины проблемы с ПК есть, ПУ сам не воюет.
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26.03.2022 23:19 Ответить
проблемы с ПК есть. Основная проблема - их не достаточно для отражения постоянных ракетных угроз с севера, востока и юга для всей территории страны.
Сколько и чего нам передали никто не скажет. Можно только предположить, насколько полно был укомплектован словацкий дивизион. Вообще стандартный дивизион С-300 это 12 ПУ, командный пункт, в который входит радиолокатор обнаружения и пункт боевого управления (это всё на разных машина), который обслуживает до шести ПУ. А еще радиолокаторы подсветки цели и низковысотный обнаружитель с антенным постом - это тоже всё на разных машинах. А еще антенный комплекс "сосна" для связи КП с ПУ. А еще отдельно трёхкоординатная РЛС, а еще на отдельном шасси топопривязчик ... в общем два десятка машин, не считая модулей боевого дежурства, дизельэлектростанций и трансформаторных подстанций. Ну и транспортные и заряжающие ... и к этому каравану прибавьте штук 280-270 ракет 5В55 каждая длиной 7 метров и диаметром полметра. В общем колонна на шоссе будет километра три.
В общем, вот такая вот стрелялка, на АК-74 совсем не похожая.
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27.03.2022 00:26 Ответить
Прикольно, я тоже в ПВО служил. Вы серьезно переборщили с количеством техники на один дивизион, и недооценили количество техники которая может использоваться в одном "комплексе". И есть ещё миллион нюансов особенно что в каких количествах и вместе или раздельно может стоять на машинах. Словом неважно, что хотел донести, - держать целый комплекс ради одного дивизиона затея идиотская так как любая техника не может вечно быть на дежурстве, собственно всё, и никто так не делает. Поэтому у словаков дивизиона 3 минимум, если не больше.
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27.03.2022 01:00 Ответить
Ну да, допускаю, что сейчас отдельная машина топопривязки уже не нужна. Ну, минус одна шишига. Но без какого-то сраного дизельгенератора боевое дежурство невозможно, не будете же подключаться в населенке к местному трансформатору, поэтому и свою трансформаторные подстанию на прицепе тащить нужно, и отдельный прицеп с кабельным хозяйством тоже чем-то таскать. А перемещаться нужно - в военное время приходится время от времени позиции менять. А персонал тоже не будешь по хатам у местных расселять - они вообще нихера не должны знать, шо там у них за лесом развёрнуто. А значит персоналу нужен кунг-общежитие, плюс кухня, плюс караулка с вооружением ... а еще где-то "под парами" в радиусе часового подлета стоит транспортная машина с восемью 5В55 на борту ... Не так всё просто, особенно в военное время.
А сколько там у словаков осталось - это тайна покрытая еще чехословацким раком, потому что чехи еще те торговцы оружием )
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27.03.2022 01:34 Ответить
Я не про дизеля и топопривязчик, а кунг это святое. Но все равно не думаю что они с одним дивизионом всё это время были, думаю там один КПС и 4-5 дивизионов, что впринципе уже полк.
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27.03.2022 01:39 Ответить
от мы тут пишем, а кацап в Мачулищах читает, и ****** как нервничает.
А тем, кто пытается подремать прямо в БМП возле Коростеня, снится табун немецких "мустангов". От не надо было смартфон отбирать, теперь до самой смерти хер заснут.
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27.03.2022 02:38 Ответить
В комплексе с300 дивизион отдельно не является боеспособной единицей.
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26.03.2022 23:16 Ответить
Вернее сбивать может, но очень недолго.
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26.03.2022 23:17 Ответить
Но это лучше, чем ничего. Кроме того, С300 - это довольно серьезная система. Думаю что что-то ближнего радиуса действия нам тоже вполне могли привезти.
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26.03.2022 23:40 Ответить
Толстый намёк 😉
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26.03.2022 23:51 Ответить
А потом Словакия скажет, но передавать Украине С-300 мы не будем
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26.03.2022 22:54 Ответить
Всё верно. Как можно передать то, чего давно нет..
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26.03.2022 23:03 Ответить
елементна база 1970-х...

свічка@svecha62

3 ч



Збита росєйска ракета з анало-говнєтним вмістом за віком, здається, ровесниця самого ***** бункерного...

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26.03.2022 22:55 Ответить
Как там називается....грязная бомба
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26.03.2022 22:57 Ответить
564 серия во первых цифра,счетчик, а во 2 это 80е скорее даже вторая половина,
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26.03.2022 23:10 Ответить
"...Общее техническое задание на разработку всей серии 564 появились на свет в сентябре 1975 года (тема "Набат"). Так как в таких микросхемах были заинтересованы многие предприятия оборонного комплекса, было принято решение о подключении к разработкам НИИТТ (г.Зеленоград) и ОКБ завода "Экситон" (г.Павловский Посад). В апреле 1976 года началось изготовление первых микросхем серии 564, которые нашли самое широкое применение в аппаратуре, где основным требованием было малое потребление энергии...."
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26.03.2022 23:15 Ответить
Так многие из ракеты

Скорей всего зделаны с частей старых ракет Советского Союза. Которые леквидировали в 80-90х годах

Части то остались скорей всего

Не верю я

Что эта параша сама ракеты смогла сделать с таким ************** в армии
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26.03.2022 23:12 Ответить
наверное Х-55,на калибрах все цифровое
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26.03.2022 23:16 Ответить
564ИЕ10 - цифровая микросхема, счётчик. А вот то квадратное, кусок которого рядом видно - скорее всего микросборка.
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27.03.2022 00:01 Ответить
когда то видел разобранный блок с какого то самолета-там все было германиевое и арсенид-галиевое-и залито компаундом прозрачным
То что в металлических корпусах-это противорадиационное исполнение скорее всего
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27.03.2022 00:05 Ответить
Да может быть что угодно. Те 4 что справа- точно реле.
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27.03.2022 00:25 Ответить
электролиты всё высыхали и высыхали ... а их всё перепаивали и перепаивали ...
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26.03.2022 23:18 Ответить
Я тоже обратил внимание, там много следов не заводской пайки ))))
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26.03.2022 23:54 Ответить
Диоды современные и плата. Микросхемы, кондер видно советские, хотя хз, мож до сих пор где то их делают для военки по "гостам" ссср, а мож складские запасы тех лет. Особенно мне нравятся метизы под плоскую отвертку, которые закручиваются только ручной отверткой, так и не научились делать под "крестик" как все нормальные люди.
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27.03.2022 01:54 Ответить
Вона свою функцію виконує, у нас навіть таких немає.
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27.03.2022 09:21 Ответить
Утилізація старих ракетних систем справа складна і затратна. Україні треба запропонувати взяти цю марудну справу на себе.
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26.03.2022 22:57 Ответить
если дали словакии, то старые уже у нас.
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26.03.2022 22:59 Ответить
логично
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26.03.2022 23:20 Ответить
Звісно, Словаччині питання поставок ********* ППО більш актуально ніж Україні .
Підтримка - вона така....
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26.03.2022 23:00 Ответить
РоZZия встала с колен. Украина на время застегнула ширинку
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26.03.2022 23:01 Ответить
А ********* викинуть на смітник. Ніколи б не подумав, що буду мати за щастя Україну, як смітник
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26.03.2022 23:03 Ответить
Напишіть петицію хай президент відмовиться від С300, купить Петріот і через рік ми матимо їх на озброєнні, у нас же багато часу.
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26.03.2022 23:22 Ответить
GeneralSVR(reserv) Это уже афган плюс чичня.
Суббота 26.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 15334 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 1 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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26.03.2022 23:03 Ответить
Разве у Вагнера есть столько людей?
Может это число вместе с росгвардией?
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26.03.2022 23:13 Ответить
Их в лугандон завезли около 10000.
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26.03.2022 23:20 Ответить
столько сколько?
а росгвардии там сейчас как говна, потому что каждый третий там в той или иной степени вертухай, или хочет им стать.
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26.03.2022 23:25 Ответить
в Сирии их было 7000, ясно что большую часть перекинули сюда.
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26.03.2022 23:25 Ответить
na jutube v istočnike ne poxožem na feikovyj užo 3 dnia tomu videl sumarnuju cyfru poterj 67k.
>15 žmurami plius ostaljnye 300-mi. Vidimo so vsemi gvardijami mentami kadyrkinami ta ostaljnoj švalju.
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27.03.2022 13:33 Ответить
І ніхто їх не критикує... Свої позиції здають, наші позиції здають... Можливо вони не розуміють, що не все можна в онлайн режимі демонструвати...
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26.03.2022 23:04 Ответить
хорошая новость!
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26.03.2022 23:17 Ответить
a mozet luce Patriot Ukraine,a slovakam pust budet s-300.Patrioti dolzni vse raketi sbyvat,Iskanderi,Kinzal takze,pro samolioti daze govorit nenado
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26.03.2022 23:25 Ответить
Приклад ПРАВИЛЬНОЇ допомоги собі та сусіду!
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27.03.2022 01:53 Ответить
 
 