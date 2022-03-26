Словаччина завершує заміну радянської системи ППО на сучасну, - прем'єр Гегер
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Система протиповітряної оборони Patriot, розташована на авіабазі Сляч, уже захищає центральну Словаччину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на словацький ресурс Aktuality, про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.
За його словами, для захисту інших частин Словацької Республіки будуть задіяні інші батареї цієї системи – дві німецькі та одна голландська.
"Найближчим часом захист східного кордону буде посилено за допомогою інших систем протиповітряної оборони Словаччини та союзників", - сказав глава уряду.
Він подякував союзникам за їх майже негайну відповідь на забезпечення безпеки словацьких громадян. "Постачання обладнання та персоналу є яскравим доказом того, що Словаччина є повноправним членом сильного альянсу, який захистить її у разі потреби", – підкреслив Гегер. За даними Міністерства оборони Словацької Республіки, система Patriot у розгорнутій версії є однією з найскладніших систем протиповітряної та протиракетної оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Об этом было на ЦН.
V perevode, - zakančivajut obučenie k Patriotam, gruziat dlia otpravki S-300...
Только один Киев защищает намного больше
Сколько и чего нам передали никто не скажет. Можно только предположить, насколько полно был укомплектован словацкий дивизион. Вообще стандартный дивизион С-300 это 12 ПУ, командный пункт, в который входит радиолокатор обнаружения и пункт боевого управления (это всё на разных машина), который обслуживает до шести ПУ. А еще радиолокаторы подсветки цели и низковысотный обнаружитель с антенным постом - это тоже всё на разных машинах. А еще антенный комплекс "сосна" для связи КП с ПУ. А еще отдельно трёхкоординатная РЛС, а еще на отдельном шасси топопривязчик ... в общем два десятка машин, не считая модулей боевого дежурства, дизельэлектростанций и трансформаторных подстанций. Ну и транспортные и заряжающие ... и к этому каравану прибавьте штук 280-270 ракет 5В55 каждая длиной 7 метров и диаметром полметра. В общем колонна на шоссе будет километра три.
В общем, вот такая вот стрелялка, на АК-74 совсем не похожая.
А сколько там у словаков осталось - это тайна покрытая еще чехословацким раком, потому что чехи еще те торговцы оружием )
А тем, кто пытается подремать прямо в БМП возле Коростеня, снится табун немецких "мустангов". От не надо было смартфон отбирать, теперь до самой смерти хер заснут.
свічка@svecha62
3 ч
Збита росєйска ракета з анало-говнєтним вмістом за віком, здається, ровесниця самого ***** бункерного...
Скорей всего зделаны с частей старых ракет Советского Союза. Которые леквидировали в 80-90х годах
Части то остались скорей всего
Не верю я
Что эта параша сама ракеты смогла сделать с таким ************** в армии
То что в металлических корпусах-это противорадиационное исполнение скорее всего
Підтримка - вона така....
Суббота 26.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 15334 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 1 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Может это число вместе с росгвардией?
а росгвардии там сейчас как говна, потому что каждый третий там в той или иной степени вертухай, или хочет им стать.
>15 žmurami plius ostaljnye 300-mi. Vidimo so vsemi gvardijami mentami kadyrkinami ta ostaljnoj švalju.