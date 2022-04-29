УКР
Окупанти видають новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження "ДНР", - Денісова

Фактично видачею "папірця" щодо народження дитини у невизнаному псевдодержавному утворенні дітей позбавляють будь-якого громадянства.

Так, за даними уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, 23 квітня в Маріуполі окупанти видали свідоцтво "ДНР" новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал омбудсменки.

"Такі дії рф порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, зокрема статтю 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки.

Закликаю громадян України в тимчасово окупованому Маріуполі не піддаватись ганебному впливу російської пропаганди та захистити право своїх дітей на збереження індивідуальності та українського громадянства.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дитини в Україні", - йдеться у повідомленні.

Уверен что дыныры и лыныры доживают свои последние месяцы.
29.04.2022 19:37 Відповісти
В ближайшее время Байден подпишет закон о Ленд Лизе для Украины - русским нацистам не долго осталось тут беспредельничать. Будет им и дыныры, лыныры и Крым им станет колом. Рашке и рашистам придется жить за большим забором, с завистью смотреть как живут украинцы и веками отдавать Украине все что заработают.
29.04.2022 19:40 Відповісти
Оон то така фирма що хрен вона шо зробила за своє існування
29.04.2022 19:41 Відповісти
Ці свідоцтва припинять свої існування разом з днр/лнр.
29.04.2022 19:47 Відповісти
тем временем на раисю приходят новые реалии.....
29.04.2022 19:47 Відповісти
Большая проблема поменять через месяц на нормальное ?
29.04.2022 19:56 Відповісти
Бідні діти - свідоцтво про народження ДНР.
Що таке ДНР?
29.04.2022 19:59 Відповісти
Народжений в ДНР, гірше за прокляття.
29.04.2022 20:03 Відповісти
Почему сразу не Растовской обл. ?

Вчера ж только Мариуполь хотели присоиденить к Растову.
29.04.2022 20:11 Відповісти
 
 