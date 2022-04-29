Окупанти видають новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження "ДНР", - Денісова

Фактично видачею "папірця" щодо народження дитини у невизнаному псевдодержавному утворенні дітей позбавляють будь-якого громадянства.

Так, за даними уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, 23 квітня в Маріуполі окупанти видали свідоцтво "ДНР" новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал омбудсменки.

"Такі дії рф порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, зокрема статтю 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки.

Закликаю громадян України в тимчасово окупованому Маріуполі не піддаватись ганебному впливу російської пропаганди та захистити право своїх дітей на збереження індивідуальності та українського громадянства.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дитини в Україні", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під обстрілами російських окупантів у Чернігові народилося дві трійні. ФОТО