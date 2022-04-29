Оккупанты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении "ДНР", - Денисова

Фактически выдачей "бумажки" по поводу рождения ребенка в непризнанном псевдогосударственном образовании, детей лишают любого гражданства.

Так, по данным уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, 23 апреля в Мариуполе кафиры выдали свидетельство "ДНР" новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал омбудсмена.

"Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, которой предусмотрено право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.

Призываю граждан Украины во временно оккупированном Мариуполе не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право своих детей на сохранение индивидуальности и гражданства.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", - говорится в сообщении.

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