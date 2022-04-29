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Новости Война в Украине
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Оккупанты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении "ДНР", - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

младенец,новорожденный

Фактически выдачей "бумажки" по поводу рождения ребенка в непризнанном псевдогосударственном образовании, детей лишают любого гражданства.

Так, по данным уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, 23 апреля в Мариуполе кафиры выдали свидетельство "ДНР" новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал омбудсмена.

"Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, которой предусмотрено право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.

Призываю граждан Украины во временно оккупированном Мариуполе не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право своих детей на сохранение индивидуальности и гражданства.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", - говорится в сообщении.

Читайте: Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания, раненым нужна срочная эвакуация, - Денисова
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Уверен что дыныры и лыныры доживают свои последние месяцы.
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29.04.2022 19:37 Ответить
В ближайшее время Байден подпишет закон о Ленд Лизе для Украины - русским нацистам не долго осталось тут беспредельничать. Будет им и дыныры, лыныры и Крым им станет колом. Рашке и рашистам придется жить за большим забором, с завистью смотреть как живут украинцы и веками отдавать Украине все что заработают.
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29.04.2022 19:40 Ответить
Оон то така фирма що хрен вона шо зробила за своє існування
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29.04.2022 19:41 Ответить
Ці свідоцтва припинять свої існування разом з днр/лнр.
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29.04.2022 19:47 Ответить
тем временем на раисю приходят новые реалии.....
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29.04.2022 19:47 Ответить
Большая проблема поменять через месяц на нормальное ?
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29.04.2022 19:56 Ответить
Бідні діти - свідоцтво про народження ДНР.
Що таке ДНР?
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29.04.2022 19:59 Ответить
Народжений в ДНР, гірше за прокляття.
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29.04.2022 20:03 Ответить
Почему сразу не Растовской обл. ?

Вчера ж только Мариуполь хотели присоиденить к Растову.
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29.04.2022 20:11 Ответить
 
 