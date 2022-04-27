Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания, раненым нужна срочная эвакуация, - Денисова

РФ нарушает права раненых украинских военных и мирных жителей – Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Из-за длительной осады и постоянных обстрелов российской авиации и артиллерии невозможно пополнить запасы лекарств - обезболивающих, антибиотиков, препаратов для наркоза. Оперировать людей с оторванными конечностями, с осколочными и пулевыми ранениями приходится под светом налобного фонаря. Даже после успешной операции раненые имеют большой риск получить осложнения – сепсис, перитонит, гангрену", – написала Денисова в фейсбуке.

Также омбудсмен подчеркнула, что в таких сложных условиях многим помочь не могут, несмотря на то, что медики работают круглосуточно без отдыха.

"Врачей и медсестер не хватает, среди них также есть раненые и убитые. Раненым нужна срочная эвакуация!" – отметила Денисова.

Читайте также: Для спасения людей защитники Мариуполя просят о процедуре, на которую в 1940 году согласился даже Гитлер. ВИДЕО

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, учитывая эти факты нарушений прав человека в Украине.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи с Путиным заявил, что ООН готова стать гарантом гуманитарных коридоров в Мариуполе. Я прошу Антониу Гутерреша и Международный комитет Красного Креста немедленно принять все возможные меры гуманитарного характера для защиты раненых и медицинского персонала и предоставления им помощи, как это предусмотрено статьей 9 Конвенции об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях", - призвала Денисова.

Смотрите также: "Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать", - от российских обстрелов в бомбоубежищах "Азовстали" погибают дети. ФОТО