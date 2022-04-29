УКР
Вже 27 диппредставництв іноземних держав працюють у Києві, - Зеленський

зеленський

У Київ повернулася посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, вже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють у столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

"Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сьогодні повернулася в Київ. Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють у столиці нашої держави, і це надзвичайно важливий жест підтримки нашої України, за що ми всі їм вдячні", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що такі жести разом із потужною обороною, фінансовою та політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що з кожним днем для росії все очевидніше необхідність припинити війну.

"Програш окупантів безальтернативний", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Нідерландів відсьогодні відновлює свою роботу в Києві

Урра!
30.04.2022 00:04 Відповісти
Як не дивно у кацапів ще є шанс відбутися "малою кровю". Негайний арешт *****. Звільнення всіх українських земель. Виплата репарацій. Суд над військовими злочинцями і окремий суд над імперським рашизмом. В цьому випадку погане життя в **********, тобто покарання та санкції, закінчиться вже за 15-20 років. В усіх інших випадках військова поразка, капітуляція, світове приниження і хаос який закінчиться архаїзацією всіх соціальних інститутів і поверненням в варварський стан.
30.04.2022 00:59 Відповісти
на фронт поїхало 18 нових повнопривідних пікапів

30.04.2022 03:48 Відповісти
порожні слова.Красиві,але порожні
30.04.2022 08:36 Відповісти
 
 