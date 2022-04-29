Вже 27 диппредставництв іноземних держав працюють у Києві, - Зеленський

У Київ повернулася посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, вже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють у столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

"Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сьогодні повернулася в Київ. Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють у столиці нашої держави, і це надзвичайно важливий жест підтримки нашої України, за що ми всі їм вдячні", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що такі жести разом із потужною обороною, фінансовою та політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що з кожним днем для росії все очевидніше необхідність припинити війну.

"Програш окупантів безальтернативний", - наголосив Зеленський.

