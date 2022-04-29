Посольство Нідерландів відсьогодні відновлює свою роботу в Києві
Посольство Нідерландів у Києві в п’ятницю, 29 квітня, відновлює свою роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це відомство країни повідомляє у Twitter.
"Сьогодні у Києві відновить роботу посольство Нідерландів. Посол Йеннес де Мол і невелика команда будуть тісно співпрацювати з українською владою та країнами-партнерами на місцях", - заявило МЗС Нідерландів.
Today the Dutch embassy will reopen in Kyiv. Ambassador @jennesdemol1 and a small team will work closely with Ukrainian authorities and partner countries on the ground.— Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) April 29, 2022
Please note that the consular section of the embassy remains closed. Travel advisory for #Ukraine remains red.
Водночас, консульський відділ посольства залишається закритим. Рекомендація щодо поїздок до України залишається "червоною", - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль