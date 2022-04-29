УКР
Посольство Нідерландів відсьогодні відновлює свою роботу в Києві

Посольство Нідерландів у Києві в п’ятницю, 29 квітня, відновлює свою роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це відомство країни повідомляє у Twitter.

"Сьогодні у Києві відновить роботу посольство Нідерландів. Посол Йеннес де Мол і невелика команда будуть тісно співпрацювати з українською владою та країнами-партнерами на місцях", - заявило МЗС Нідерландів.

Today the Dutch embassy will reopen in Kyiv. Ambassador @jennesdemol1 and a small team will work closely with Ukrainian authorities and partner countries on the ground.

Please note that the consular section of the embassy remains closed. Travel advisory for #Ukraine remains red.

— Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) April 29, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрійські дипломати повернулися до посольства в Києві

Водночас, консульський відділ посольства залишається закритим. Рекомендація щодо поїздок до України залишається "червоною", - додали у відомстві.

Крупнейшай страна в мире Нідерланди: "Посольство Нідерландів відсьогодні відновлює свою роботу у Києві", а маленькая США еще ... трусят

29.04.2022 14:52 Відповісти
Як на мене, Нідерланди найкрутіша країна ЄС (не рахуючи Люксембург). Тому тут якраз розмір не має значення. А американці дійсно щось знають, раз не везуть своїх дипломатів. лєнка скумбрія також не спішить повертатися в Україну з Європи
29.04.2022 15:40 Відповісти
 
 