Посольство Нидерландов с сегодняшнего дня возобновляет свою работу в Киеве

Посольство Нидерландов в Киеве в пятницу, 29 апреля, возобновляет свою работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ведомство страны сообщает в Twitter.

"Сегодня в Киеве возобновит работу посольство Нидерландов. Посол Йеннес де Мол и небольшая команда будут тесно сотрудничать с украинскими властями и странами-партнерами на местах", - заявил МИД Нидерландов.

Today the Dutch embassy will reopen in Kyiv. Ambassador @jennesdemol1 and a small team will work closely with Ukrainian authorities and partner countries on the ground.



Please note that the consular section of the embassy remains closed. Travel advisory for #Ukraine remains red. — Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) April 29, 2022

В то же время консульский отдел посольства остается закрытым. Рекомендация по поездкам в Украину остается "красной", - добавили в ведомстве.