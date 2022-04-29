РУС
Посольство Нидерландов с сегодняшнего дня возобновляет свою работу в Киеве

Посольство Нидерландов в Киеве в пятницу, 29 апреля, возобновляет свою работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ведомство страны сообщает в Twitter.

"Сегодня в Киеве возобновит работу посольство Нидерландов. Посол Йеннес де Мол и небольшая команда будут тесно сотрудничать с украинскими властями и странами-партнерами на местах", - заявил МИД Нидерландов.

Today the Dutch embassy will reopen in Kyiv. Ambassador @jennesdemol1 and a small team will work closely with Ukrainian authorities and partner countries on the ground.

Please note that the consular section of the embassy remains closed. Travel advisory for #Ukraine remains red.

— Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) April 29, 2022

Читайте также: Австрийские дипломаты вернулись в посольство в Киеве

В то же время консульский отдел посольства остается закрытым. Рекомендация по поездкам в Украину остается "красной", - добавили в ведомстве.

Крупнейшай страна в мире Нідерланди: "Посольство Нідерландів відсьогодні відновлює свою роботу у Києві", а маленькая США еще ... трусят

29.04.2022 14:52 Ответить
Як на мене, Нідерланди найкрутіша країна ЄС (не рахуючи Люксембург). Тому тут якраз розмір не має значення. А американці дійсно щось знають, раз не везуть своїх дипломатів. лєнка скумбрія також не спішить повертатися в Україну з Європи
29.04.2022 15:40 Ответить
 
 