Посольство Нидерландов с сегодняшнего дня возобновляет свою работу в Киеве
Посольство Нидерландов в Киеве в пятницу, 29 апреля, возобновляет свою работу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ведомство страны сообщает в Twitter.
"Сегодня в Киеве возобновит работу посольство Нидерландов. Посол Йеннес де Мол и небольшая команда будут тесно сотрудничать с украинскими властями и странами-партнерами на местах", - заявил МИД Нидерландов.
Today the Dutch embassy will reopen in Kyiv. Ambassador @jennesdemol1 and a small team will work closely with Ukrainian authorities and partner countries on the ground.— Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) April 29, 2022
Please note that the consular section of the embassy remains closed. Travel advisory for #Ukraine remains red.
В то же время консульский отдел посольства остается закрытым. Рекомендация по поездкам в Украину остается "красной", - добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль