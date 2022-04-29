Від початку війни надійшло 7 тис. заяв про зниклих безвісти, розшукали лише близько половини, - МВС
Масштаби вторгнення та, як наслідок, кількість зниклих безвісти в Україні є безпрецедентними у сучасній світовій історії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.
"Так, лише за 2 місяці повномасштабного вторгнення до правоохоронних органів України надійшло понад 7000 заяв про зникнення людей. Згодом, близько половини з них були розшукані. Також статус неопізнаних отримали близько 2000 тіл загиблих, з яких 1282 було згодом опізнано. В рамках кримінальних проваджень на сьогодні призначено 927 експертиз ДНК", - йдеться в повідомленні.
На жаль, перспектива обсягів подальших робіт слідчих та експертів на звільнених територіях є невтішною, тож вже сьогодні МВС звертається по допомогу до країн-партнерів та міжнародних організацій з постачання реагентів, залучення додаткових експертних груп та створення сучасного єдиного реєстру зниклих безвісти.
