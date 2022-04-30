У США зростає громадська підтримка гарантій безпеки для України, - експосол Гербст

Громадська підтримка надання Україні на майбутнє гарантій безпеки у США зростає, це може спонукати керівництво країни до ухвалення відповідного рішення.

Таку думку висловив експосол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я знаю, що, з одного боку, гарантії безпеки від США це велика справа, хоча це й нелегко – переконати американців дати таку гарантію. З другого боку, я не можу точно сказати, але, напевно, 75%, а може навіть 85% американців зараз уболівають за Україну і хочуть, щоб ви перемогли і мали справжню безпеку. Вони знають, що путін веде злочинну війну і хоче силою тиснути на український народ, тому в США можливість схвалення гарантій зростає", - сказав Гербст.

Дипломат зауважив, що не може назвати точні цифри громадської підтримки надання США гарантій Україні. Водночас спрогнозував, що вона може досягнути такого рівня, що керівництво Сполучених Штатів ухвалить відповідне рішення.