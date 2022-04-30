УКР
2 247 18

У США зростає громадська підтримка гарантій безпеки для України, - експосол Гербст

гербст

Громадська підтримка надання Україні на майбутнє гарантій безпеки у США зростає, це може спонукати керівництво країни до ухвалення відповідного рішення.

Таку думку висловив експосол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я знаю, що, з одного боку, гарантії безпеки від США це велика справа, хоча це й нелегко – переконати американців дати таку гарантію. З другого боку, я не можу точно сказати, але, напевно, 75%, а може навіть 85% американців зараз уболівають за Україну і хочуть, щоб ви перемогли і мали справжню безпеку. Вони знають, що путін веде злочинну війну і хоче силою тиснути на український народ, тому в США можливість схвалення гарантій зростає", - сказав Гербст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі жодна країна не формалізувала готовність виступити гарантом безпеки України, - Зеленський

Дипломат зауважив, що не може назвати точні цифри громадської підтримки надання США гарантій Україні. Водночас спрогнозував, що вона може досягнути такого рівня, що керівництво Сполучених Штатів ухвалить відповідне рішення.

+10
Просто цікаво, чи люди замислюються над тим. якою би потужною і заможною була би Україна, якби ми давно стали на західний шлях розвитку, а не човплись з рашистами в одному ізиковому просторі ?
Скільки нам зараз помагають і скільки ще поможуть у майбутньому.
Скільки ми часу втратили на розуміння хибності свого вибору.
Чи є надія, що хоча би через війну до людей дійде ?
показати весь коментар
30.04.2022 09:10 Відповісти
+8
Єдина гарантія - 5 стаття НАТО. Чомусь шведи і фіни не вигадують якусь маячню про якісь гарантії а просто прямують в НАТО.
показати весь коментар
30.04.2022 09:09 Відповісти
+5
Бо керівництво Швеції та Фінляндії не порушує Конституціі своїх країн і не намагається догодити ворогові.
показати весь коментар
30.04.2022 09:16 Відповісти
Коментувати
30 квітня
А раптом...
А раптом...
30.04.2022 09:02 Відповісти
Це бередбачає розташування баз НАТО на кордоні з парашей (на приклад, яу у Польщі, та Прибалтиці)? Інакше, це чергова пустопорожня витівка, де знову будуть гинути українці.
показати весь коментар
30.04.2022 09:06 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 09:08 Відповісти
Хламідії у Лідії :
показати весь коментар
30.04.2022 09:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ecAw4frQ-jw https://www.youtube.com/watch?v=ecAw4frQ-jw

показати весь коментар
30.04.2022 09:24 Відповісти
Єдина гарантія - 5 стаття НАТО. Чомусь шведи і фіни не вигадують якусь маячню про якісь гарантії а просто прямують в НАТО.
показати весь коментар
30.04.2022 09:09 Відповісти
Бо керівництво Швеції та Фінляндії не порушує Конституціі своїх країн і не намагається догодити ворогові.
показати весь коментар
30.04.2022 09:16 Відповісти
Бо у цих країнах влада належить представникам їх націй, жодних кацапів, горців та богообраних там немає у парламентах.
У нас також був президент-патріот, справжній українець, але мафію, кацапів та різних маргиналів він не влаштовував, от і маємо..
показати весь коментар
30.04.2022 09:28 Відповісти
Просто цікаво, чи люди замислюються над тим. якою би потужною і заможною була би Україна, якби ми давно стали на західний шлях розвитку, а не човплись з рашистами в одному ізиковому просторі ?
Скільки нам зараз помагають і скільки ще поможуть у майбутньому.
Скільки ми часу втратили на розуміння хибності свого вибору.
Чи є надія, що хоча би через війну до людей дійде ?
показати весь коментар
30.04.2022 09:10 Відповісти
До людей то може й дійде, але вони не мають впливу на маріонеточну владу олігархів, у яких інші погляди на держустрій - для процвітання крадівництва та коррупції.
Саме дивне, що "свідомий виборець" кожного разу сам обирає таку саму владу, з того самого корумпованого довкілля.
показати весь коментар
30.04.2022 09:29 Відповісти
Виборець вибору не має. Його ставлять у вузькі рамки: проголосувати за погане і ще гірше. За всі 30 років влада до українців так і не перейшла. Керують ті, кого ставили на посади функціонери КПРС.
Українці виявились досить наївними у 1991 році - В'ячеслава Чорновола
не слухались, особливо не підтримували, і зовсім не охороняли. Він навіть не мав добротного джипа із водієм та охоронцем. Тому його так легко і вбили. А без власного лідера народ перетворився на отару овець, яку нещадно стригли. А тепер ще й пустили під ніж. Лідерів своїх треба берегти і шанувати.
показати весь коментар
30.04.2022 09:56 Відповісти
В 91 українці, здебільшого, були совками. І ще не мали наміру будувати незалежну некомуністичну державу. Попри неочевидність цього факту, саме Кучма зрушив Україну від совка до майдану. Сам він в 99 використовував кацапських політтехнологів, і вони йому нарадили дуже активну антикомуністичну агітацію. Не лише, але вона штовхнула суспільство до зміни настроїв. І в 2002 комумуністи і ліві з більшості втратили половину на користь умовного центру. Але й проукраїнські набрали третину. І до кінця Кучминої каденції майже дістали більшість. Тож, нема худа без добра.
показати весь коментар
30.04.2022 23:52 Відповісти
Треба починати з повної ліквідації мацковської секти. Дуже багато роботи є і буде. Вже зараз, навіть у звільнених містах, вилазть щури, які кричать "нє трогайтє церкавь".
показати весь коментар
30.04.2022 09:33 Відповісти
Давно - це коли? 1991? 1918? 1654? Якщо 1991 - мала бути тимчасова окупація союзниками і встановлення країни на цивілізовані рейки, як Німеччини і Японії після Другої світової.
показати весь коментар
30.04.2022 10:08 Відповісти
О, яку фразу закрутив професійний словоблуд: "Громадська підтримка надання Україні на майбутнє гарантій безпеки у США зростає", і в той же час "не може назвати точні цифри громадської підтримки надання США гарантій Україні". Шоб тобі так зарплату нараховували, хитро ви...ний америкоїд, як ти займаєшся переливанням з пустого в порожнє: $20000х0+20000÷20000.
показати весь коментар
30.04.2022 09:15 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 09:45 Відповісти
Замість того, щоб працювати над вступом до НАТО, Зеленський продовжує нав'язливо нести якусь маячню кремлівського походження. І дехто з відставних послів часів януковича, йому підігрує: "будь-які мильні бульбашки за ваші гроші, пане президенте".
показати весь коментар
30.04.2022 09:18 Відповісти
 
 