У США зростає громадська підтримка гарантій безпеки для України, - експосол Гербст
Громадська підтримка надання Україні на майбутнє гарантій безпеки у США зростає, це може спонукати керівництво країни до ухвалення відповідного рішення.
Таку думку висловив експосол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я знаю, що, з одного боку, гарантії безпеки від США це велика справа, хоча це й нелегко – переконати американців дати таку гарантію. З другого боку, я не можу точно сказати, але, напевно, 75%, а може навіть 85% американців зараз уболівають за Україну і хочуть, щоб ви перемогли і мали справжню безпеку. Вони знають, що путін веде злочинну війну і хоче силою тиснути на український народ, тому в США можливість схвалення гарантій зростає", - сказав Гербст.
Дипломат зауважив, що не може назвати точні цифри громадської підтримки надання США гарантій Україні. Водночас спрогнозував, що вона може досягнути такого рівня, що керівництво Сполучених Штатів ухвалить відповідне рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А раптом...
У нас також був президент-патріот, справжній українець, але мафію, кацапів та різних маргиналів він не влаштовував, от і маємо..
Скільки нам зараз помагають і скільки ще поможуть у майбутньому.
Скільки ми часу втратили на розуміння хибності свого вибору.
Чи є надія, що хоча би через війну до людей дійде ?
Саме дивне, що "свідомий виборець" кожного разу сам обирає таку саму владу, з того самого корумпованого довкілля.
Українці виявились досить наївними у 1991 році - В'ячеслава Чорновола
не слухались, особливо не підтримували, і зовсім не охороняли. Він навіть не мав добротного джипа із водієм та охоронцем. Тому його так легко і вбили. А без власного лідера народ перетворився на отару овець, яку нещадно стригли. А тепер ще й пустили під ніж. Лідерів своїх треба берегти і шанувати.