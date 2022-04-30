Український дзюдоїст Ядов став чемпіоном Європи
Український дзюдоїст Богдан Ядов здобув золото у ваговій категорії до 66 кг і приніс Україні першу нагороду континентальної першості у столиці Болгарії Софії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітета України.
Зазначається, що для 25-річного киянина, який неодноразово підіймався на п’єдестал пошани турнірів серії Grand Slam та Гран-прі, а також є віцечемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор, це перша у кар’єрі медаль чемпіонату Європи - і одразу найвищого ґатунку.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.04.2022 09:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ан Мур
показати весь коментар30.04.2022 09:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентина Саюн
показати весь коментар30.04.2022 09:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Sav #513490
показати весь коментар30.04.2022 09:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Анастасия Грозная
показати весь коментар20.05.2022 20:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль