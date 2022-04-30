Український дзюдоїст Ядов став чемпіоном Європи

Український дзюдоїст Богдан Ядов здобув золото у ваговій категорії до 66 кг і приніс Україні першу нагороду континентальної першості у столиці Болгарії Софії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітета України.

Зазначається, що для 25-річного киянина, який неодноразово підіймався на п’єдестал пошани турнірів серії Grand Slam та Гран-прі, а також є віцечемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор, це перша у кар’єрі медаль чемпіонату Європи - і одразу найвищого ґатунку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дзюдоїстка Білодід, яка виборола першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, повернулася до Києва: "Відпочину і почну підготовку до нового олімпійського циклу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж