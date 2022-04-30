УКР
Новини
1 680 12

Ознак військової загрози для Молдови немає, - посол США у Кишиневі Логсдон

логсдон

США поки що не бачать ознак можливості військової загрози для Молдови.

Про це сказав посол США у Кишиневі Кент Логсдон в ефірі телеканалу РТР-Молдова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Після початку вторгнення Росії в Україну не було нічого, що могло б вказувати на загрозу для Молдови й те, що вона може стати метою воєнних дій, сказав посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОБСЄ закликали продовжити переговори щодо Придністров’я

"Нам щодня доводиться оцінювати безпеку громадян США та наших дипломатів, і ми ділимося результатами цих оцінок з нашими колегами та партнерами з уряду (Молдови)", – запевнив Логсдон.

Водночас через погіршення ситуації з безпекою в окупованому Придністров'ї низка країн, включно зі США, закликали своїх громадян негайно покинути цей регіон Молдови.

Автор: 

Молдова (2119) США (24113)
Топ коментарі
+11
Так,так,ось тільки гагаузи стрічки раші і іншу символіку вводять,а це вже повзуча окупація
показати весь коментар
30.04.2022 09:55 Відповісти
+6
коли побачать ,буде пізно..Румуни вже колону туда послали.."учєнія"
показати весь коментар
30.04.2022 09:58 Відповісти
+6
Майка достала уже. Открой рот, наконец, обратись в ООН с требованием уничтожить захватившие территорию ее страны войска. Легитимное требование, легитимный созыв СовБеза, посмотрим на голос Китая, дальше можно и ген ассамблею собрать. И НАТО с нашей поддержкой отлично зачистит этот кусок земли (не стоит упрощать эту задачу, в городских условиях и 3000 человек могут против 100000 держаться с рпг и противотанковыми ежами, нужны сотни авиаударов).
показати весь коментар
30.04.2022 09:59 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 09:55 Відповісти
вполне могут с рашкой по сценарию Союзного государства Беларуси. Это еще один фрон
показати весь коментар
30.04.2022 09:58 Відповісти
це вже можна вважати що Ватогаузії немає у Молдови, як і пмр. все що відділяє Молдову від небуття, це ЗСУ в одеській області. і під'їхавша з Словаччини С-300 десь на півдні для цього
показати весь коментар
30.04.2022 09:58 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 09:58 Відповісти
Куда "туда"?
показати весь коментар
30.04.2022 11:33 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 09:59 Відповісти
не зможе вона, боязка дуже, це вам не Маргарет Тетчер.
показати весь коментар
30.04.2022 10:00 Відповісти
Ну, то зможе побігти в кандалах прив'язаною за кацапським танком.
Не розумію, якого біса в президенти країн постійно пхаються люди без внутрішнього сталевого стержня. Президентом має бути людина, яка боїться тільки одного: щоб в підручниках історії про неї/нього написали, що воно було заслабке і нікчемне. А весь час в президенти потрапляють слизняки і ссикунці... дива дивні.
показати весь коментар
30.04.2022 11:00 Відповісти
Ты открыл рот и приказал НАТО нанести сотни авиаударов по городам Молдовы в приднестровье. Ничего себе!
показати весь коментар
30.04.2022 11:46 Відповісти
Молдове еще лет 50 понадобится, чтобы "излечится" от совка, комуняк и руцького мира. Даже сейчас, когда Рашка увязла в Украине, молдавские власти продолжают разговоры разговаривать с оккупантами и их самозванцами
показати весь коментар
30.04.2022 10:06 Відповісти
А что нужно молчать?
показати весь коментар
30.04.2022 11:51 Відповісти
 
 