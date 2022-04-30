Ознак військової загрози для Молдови немає, - посол США у Кишиневі Логсдон
США поки що не бачать ознак можливості військової загрози для Молдови.
Про це сказав посол США у Кишиневі Кент Логсдон в ефірі телеканалу РТР-Молдова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Після початку вторгнення Росії в Україну не було нічого, що могло б вказувати на загрозу для Молдови й те, що вона може стати метою воєнних дій, сказав посол.
"Нам щодня доводиться оцінювати безпеку громадян США та наших дипломатів, і ми ділимося результатами цих оцінок з нашими колегами та партнерами з уряду (Молдови)", – запевнив Логсдон.
Водночас через погіршення ситуації з безпекою в окупованому Придністров'ї низка країн, включно зі США, закликали своїх громадян негайно покинути цей регіон Молдови.
Не розумію, якого біса в президенти країн постійно пхаються люди без внутрішнього сталевого стержня. Президентом має бути людина, яка боїться тільки одного: щоб в підручниках історії про неї/нього написали, що воно було заслабке і нікчемне. А весь час в президенти потрапляють слизняки і ссикунці... дива дивні.