В ОБСЄ закликали продовжити переговори щодо Придністров’я
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) "підтримує людей на обох берегах Дністра".
Про це чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"ОБСЄ підтримує людей на обох берегах Дністра, працюючи задля миру і стабільності у Молдові. Закликаю усіх утриматись від будь-яких дій чи заяв, які можуть ще більше посилити напругу та погіршити безпекову ситуацію в регіоні. Ми рішуче підтримуємо продовження орієнтованого на результат діалогу між двома сторонами", - заявив Рау.
Нагадаємо, делегації офіційного Кишинева та окупованої частини Молдови на тлі провокацій у Придністров'ї зустрілися для перемовин у Варниці 28 квітня.
ніхто не в курсі як так сталось,
чули хлопок і всьо
Чи вони думають, як стануть раком перед парашею, то все буде добре?
Як раз таке гівно як обсє і варнякало про необхідність перемовин з террористами!
Миротворці смердючи!
Выбор сделала правильный - отгородилась от шизоидного рашизма и сидит на берегу и ждет проплывающих трупов своих врагов
Вы думаете что в довесок к гагаузко-украинским районам Молдове сильно нужно Приднестровье с его полоумным электоратом?
вы только посмотрите что он из себя представляет - https://www.youtube.com/watch?v=iUwgck0imyM приднестрОВЦЫ
І я чудово розумію, що у нормальних людей, відсутнє бажання бачити поруч мавп з пмр, яких лише могила виправить, бо це кацапи!
Але подивіться, ваша армія, фактично не має важких озброєнь, відсутня авіація, мало ******** протитанкових засобів, систем ППО.
Все це не іграшки.
Україна вже надомовлялась разом з сліпим ОБСЄ.
Не гайте час, не підігруйте шавкам ***** з обсє: єдина мета цієї нікчемної структури, це створити заморожений конфлікт, щоб дати агресору час і другий шанс.
Озброюйтесь, готуйте армію, звертайтеся за допомогу до Європи і США!
Ніхто крім вас самих, не буде захищати вашу країну від кацапських виродків!
Приєднуйтесь до всіх санкцій проти парашкі, бо єдина країна, яка вже зараз захищає вас від агресії кацапів, це Україна!
Це провокатори кацапів.
Тут вообще нет предмета для обсуждения.
ОБСЕ - это как вши или клещи, существуют за счёт других организмов.
На Донбасі "доперемовлялися" накивали п'ятами, тепер туди хочуть прилаштуватися.