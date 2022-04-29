УКР
Новини
В ОБСЄ закликали продовжити переговори щодо Придністров’я

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) "підтримує людей на обох берегах Дністра".

Про це чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"ОБСЄ підтримує людей на обох берегах Дністра, працюючи задля миру і стабільності у Молдові. Закликаю усіх утриматись від будь-яких дій чи заяв, які можуть ще більше посилити напругу та погіршити безпекову ситуацію в регіоні. Ми рішуче підтримуємо продовження орієнтованого на результат діалогу між двома сторонами", - заявив Рау.

Нагадаємо, делегації офіційного Кишинева та окупованої частини Молдови на тлі провокацій у Придністров'ї зустрілися для перемовин у Варниці 28 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення, - ГУР МО

Молдова (2118) ОБСЄ (3524) Придністров’я (481) Рау Збіґнев (105)
+16
Молдова ще не зрозуміла, що кацапам насрать на перемовини?
Чи вони думають, як стануть раком перед парашею, то все буде добре?
Як раз таке гівно як обсє і варнякало про необхідність перемовин з террористами!
Миротворці смердючи!
29.04.2022 16:37
29.04.2022 16:37 Відповісти
+13
вночі пристрелили б там всіх тих москальських сепарів і сказали б що так і було,
ніхто не в курсі як так сталось,
чули хлопок і всьо
29.04.2022 16:36
29.04.2022 16:36 Відповісти
+7
От дауни. Просто ідіоти! Які перемовини???
Україна вже надомовлялась разом з сліпим ОБСЄ.
29.04.2022 16:40
29.04.2022 16:40 Відповісти
Сортувати:
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://preview.redd.it/f5xvbraj0hw81.gif?width=640&format=mp4&s=eeba759af1af8262e507e5541b86ac66fda4c3f9
29.04.2022 16:35
29.04.2022 16:35 Відповісти
29.04.2022 16:36
29.04.2022 16:37
то что проходит Украина сейчас, Молдова прошла в 1992 - не имея своей армии выдержала нападение "ополчения" из России и Украины

Выбор сделала правильный - отгородилась от шизоидного рашизма и сидит на берегу и ждет проплывающих трупов своих врагов

Вы думаете что в довесок к гагаузко-украинским районам Молдове сильно нужно Приднестровье с его полоумным электоратом?
вы только посмотрите что он из себя представляет - https://www.youtube.com/watch?v=iUwgck0imyM приднестрОВЦЫ

29.04.2022 16:53
29.04.2022 16:53 Відповісти
Я не кажу, що потрібно силою приєднати той кацапський смітник!
І я чудово розумію, що у нормальних людей, відсутнє бажання бачити поруч мавп з пмр, яких лише могила виправить, бо це кацапи!
Але подивіться, ваша армія, фактично не має важких озброєнь, відсутня авіація, мало ******** протитанкових засобів, систем ППО.
Все це не іграшки.
29.04.2022 17:03
29.04.2022 17:03 Відповісти
Писал похоже умственно отсталый родственник Остапа Бендера (кто помнит плакат из 12 стульев). Даже "Я" наоборот.
29.04.2022 18:07
29.04.2022 18:07 Відповісти
Ще на 15 років ?
29.04.2022 16:40
29.04.2022 16:40 Відповісти
29.04.2022 16:40
Збишку, ти жодного разу не маєш рації. Просто піди з тієї рашенконтори, допоки не пізно, збережи собі честь. Ти ж поляк, ти наш брат...
29.04.2022 16:43
29.04.2022 16:43 Відповісти
ОБСЕ идёт за руцким кораблём. Только путаются под ногами, бездари.
29.04.2022 16:48
29.04.2022 16:48 Відповісти
Молдовани!
Не гайте час, не підігруйте шавкам ***** з обсє: єдина мета цієї нікчемної структури, це створити заморожений конфлікт, щоб дати агресору час і другий шанс.
Озброюйтесь, готуйте армію, звертайтеся за допомогу до Європи і США!
Ніхто крім вас самих, не буде захищати вашу країну від кацапських виродків!
Приєднуйтесь до всіх санкцій проти парашкі, бо єдина країна, яка вже зараз захищає вас від агресії кацапів, це Україна!
29.04.2022 16:48
29.04.2022 16:48 Відповісти
На даунбасе уже все проблемы решили переговорами, теперь за приднестровье взялись? дебилы бл...
29.04.2022 16:50
29.04.2022 16:50 Відповісти
Це не дебіли.
Це провокатори кацапів.
29.04.2022 16:59
29.04.2022 16:59 Відповісти
обсє??? Ааа, це та сліпо-глухоніма організашка яка 8 років не бачила обстрілів з боку лугандона.
29.04.2022 16:59
29.04.2022 16:59 Відповісти
ОБСЄ, расслабтесь, через 2-3 месяца Приднестровья уже не будет.
Тут вообще нет предмета для обсуждения.
29.04.2022 17:12
29.04.2022 17:12 Відповісти
Короче, лавочка в Украине закрылась, поехали к новой жертве.
ОБСЕ - это как вши или клещи, существуют за счёт других организмов.
29.04.2022 17:21
29.04.2022 17:21 Відповісти
На Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года РФ взяла на себя обязательства вывести до конца 2002 года с территории Приднестровья (Республика Молдова) свою группу войск и боеприпасы (на складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов), что, впрочем, так и не было сделано. Приднестровье есть 5 колона-- колоборанты, какие могут быть с ними переговоры ?
29.04.2022 17:49
29.04.2022 17:49 Відповісти
однозначно накрити артвогнем і сказати що знов курять де не слід та й детонація вийшла- бо багато *********** було як на кораблі...
29.04.2022 17:57
29.04.2022 17:57 Відповісти
О-о-о ОБСЄ знайшов собі нову роботу!
На Донбасі "доперемовлялися" накивали п'ятами, тепер туди хочуть прилаштуватися.
29.04.2022 18:20
29.04.2022 18:20 Відповісти
Та вони вже чверть століття ті переговори ефективно продовжують і кінця їм не було видно. Аж досі...
29.04.2022 18:21
29.04.2022 18:21 Відповісти
 
 