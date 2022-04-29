В ОБСЄ закликали продовжити переговори щодо Придністров’я

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) "підтримує людей на обох берегах Дністра".

Про це чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"ОБСЄ підтримує людей на обох берегах Дністра, працюючи задля миру і стабільності у Молдові. Закликаю усіх утриматись від будь-яких дій чи заяв, які можуть ще більше посилити напругу та погіршити безпекову ситуацію в регіоні. Ми рішуче підтримуємо продовження орієнтованого на результат діалогу між двома сторонами", - заявив Рау.

Нагадаємо, делегації офіційного Кишинева та окупованої частини Молдови на тлі провокацій у Придністров'ї зустрілися для перемовин у Варниці 28 квітня.

