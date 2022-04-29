РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13930 посетителей онлайн
Новости
4 372 20

В ОБСЕ призвали продолжить переговоры по Приднестровью

рау,придністров’я

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "поддерживает людей на обоих берегах Днестра".

Об этом действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"ОБСЕ поддерживает людей на обоих берегах Днестра, работая ради мира и стабильности в Молдове. Призываю всех воздержаться от любых действий или заявлений, которые могут еще больше усилить напряжение и ухудшить ситуацию в регионе. Мы решительно поддерживаем продолжение ориентированного на результат диалога между двумя сторонами", - заявил Рау.

Напомним, делегации официального Кишинева и оккупированной части Молдовы на фоне провокаций в Приднестровье встретились для переговоров в Варнице 28 апреля.

Также читайте: РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия, - разведка

Молдова (1912) ОБСЕ (4897) Приднестровье (663) Рау Збигнев (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Молдова ще не зрозуміла, що кацапам насрать на перемовини?
Чи вони думають, як стануть раком перед парашею, то все буде добре?
Як раз таке гівно як обсє і варнякало про необхідність перемовин з террористами!
Миротворці смердючи!
показать весь комментарий
29.04.2022 16:37 Ответить
+13
вночі пристрелили б там всіх тих москальських сепарів і сказали б що так і було,
ніхто не в курсі як так сталось,
чули хлопок і всьо
показать весь комментарий
29.04.2022 16:36 Ответить
+7
От дауни. Просто ідіоти! Які перемовини???
Україна вже надомовлялась разом з сліпим ОБСЄ.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://preview.redd.it/f5xvbraj0hw81.gif?width=640&format=mp4&s=eeba759af1af8262e507e5541b86ac66fda4c3f9
показать весь комментарий
29.04.2022 16:35 Ответить
вночі пристрелили б там всіх тих москальських сепарів і сказали б що так і було,
ніхто не в курсі як так сталось,
чули хлопок і всьо
показать весь комментарий
29.04.2022 16:36 Ответить
Молдова ще не зрозуміла, що кацапам насрать на перемовини?
Чи вони думають, як стануть раком перед парашею, то все буде добре?
Як раз таке гівно як обсє і варнякало про необхідність перемовин з террористами!
Миротворці смердючи!
показать весь комментарий
29.04.2022 16:37 Ответить
то что проходит Украина сейчас, Молдова прошла в 1992 - не имея своей армии выдержала нападение "ополчения" из России и Украины

Выбор сделала правильный - отгородилась от шизоидного рашизма и сидит на берегу и ждет проплывающих трупов своих врагов

Вы думаете что в довесок к гагаузко-украинским районам Молдове сильно нужно Приднестровье с его полоумным электоратом?
вы только посмотрите что он из себя представляет - https://www.youtube.com/watch?v=iUwgck0imyM приднестрОВЦЫ

показать весь комментарий
29.04.2022 16:53 Ответить
Я не кажу, що потрібно силою приєднати той кацапський смітник!
І я чудово розумію, що у нормальних людей, відсутнє бажання бачити поруч мавп з пмр, яких лише могила виправить, бо це кацапи!
Але подивіться, ваша армія, фактично не має важких озброєнь, відсутня авіація, мало ******** протитанкових засобів, систем ППО.
Все це не іграшки.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:03 Ответить
Писал похоже умственно отсталый родственник Остапа Бендера (кто помнит плакат из 12 стульев). Даже "Я" наоборот.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:07 Ответить
Ще на 15 років ?
показать весь комментарий
29.04.2022 16:40 Ответить
От дауни. Просто ідіоти! Які перемовини???
Україна вже надомовлялась разом з сліпим ОБСЄ.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:40 Ответить
Збишку, ти жодного разу не маєш рації. Просто піди з тієї рашенконтори, допоки не пізно, збережи собі честь. Ти ж поляк, ти наш брат...
показать весь комментарий
29.04.2022 16:43 Ответить
ОБСЕ идёт за руцким кораблём. Только путаются под ногами, бездари.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:48 Ответить
Молдовани!
Не гайте час, не підігруйте шавкам ***** з обсє: єдина мета цієї нікчемної структури, це створити заморожений конфлікт, щоб дати агресору час і другий шанс.
Озброюйтесь, готуйте армію, звертайтеся за допомогу до Європи і США!
Ніхто крім вас самих, не буде захищати вашу країну від кацапських виродків!
Приєднуйтесь до всіх санкцій проти парашкі, бо єдина країна, яка вже зараз захищає вас від агресії кацапів, це Україна!
показать весь комментарий
29.04.2022 16:48 Ответить
На даунбасе уже все проблемы решили переговорами, теперь за приднестровье взялись? дебилы бл...
показать весь комментарий
29.04.2022 16:50 Ответить
Це не дебіли.
Це провокатори кацапів.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:59 Ответить
обсє??? Ааа, це та сліпо-глухоніма організашка яка 8 років не бачила обстрілів з боку лугандона.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:59 Ответить
ОБСЄ, расслабтесь, через 2-3 месяца Приднестровья уже не будет.
Тут вообще нет предмета для обсуждения.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:12 Ответить
Короче, лавочка в Украине закрылась, поехали к новой жертве.
ОБСЕ - это как вши или клещи, существуют за счёт других организмов.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:21 Ответить
На Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года РФ взяла на себя обязательства вывести до конца 2002 года с территории Приднестровья (Республика Молдова) свою группу войск и боеприпасы (на складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов), что, впрочем, так и не было сделано. Приднестровье есть 5 колона-- колоборанты, какие могут быть с ними переговоры ?
показать весь комментарий
29.04.2022 17:49 Ответить
однозначно накрити артвогнем і сказати що знов курять де не слід та й детонація вийшла- бо багато *********** було як на кораблі...
показать весь комментарий
29.04.2022 17:57 Ответить
О-о-о ОБСЄ знайшов собі нову роботу!
На Донбасі "доперемовлялися" накивали п'ятами, тепер туди хочуть прилаштуватися.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:20 Ответить
Та вони вже чверть століття ті переговори ефективно продовжують і кінця їм не було видно. Аж досі...
показать весь комментарий
29.04.2022 18:21 Ответить
 
 