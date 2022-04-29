В ОБСЕ призвали продолжить переговоры по Приднестровью
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "поддерживает людей на обоих берегах Днестра".
Об этом действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"ОБСЕ поддерживает людей на обоих берегах Днестра, работая ради мира и стабильности в Молдове. Призываю всех воздержаться от любых действий или заявлений, которые могут еще больше усилить напряжение и ухудшить ситуацию в регионе. Мы решительно поддерживаем продолжение ориентированного на результат диалога между двумя сторонами", - заявил Рау.
Напомним, делегации официального Кишинева и оккупированной части Молдовы на фоне провокаций в Приднестровье встретились для переговоров в Варнице 28 апреля.
ніхто не в курсі як так сталось,
чули хлопок і всьо
Чи вони думають, як стануть раком перед парашею, то все буде добре?
Як раз таке гівно як обсє і варнякало про необхідність перемовин з террористами!
Миротворці смердючи!
Выбор сделала правильный - отгородилась от шизоидного рашизма и сидит на берегу и ждет проплывающих трупов своих врагов
Вы думаете что в довесок к гагаузко-украинским районам Молдове сильно нужно Приднестровье с его полоумным электоратом?
вы только посмотрите что он из себя представляет - https://www.youtube.com/watch?v=iUwgck0imyM приднестрОВЦЫ
І я чудово розумію, що у нормальних людей, відсутнє бажання бачити поруч мавп з пмр, яких лише могила виправить, бо це кацапи!
Але подивіться, ваша армія, фактично не має важких озброєнь, відсутня авіація, мало ******** протитанкових засобів, систем ППО.
Все це не іграшки.
Україна вже надомовлялась разом з сліпим ОБСЄ.
Не гайте час, не підігруйте шавкам ***** з обсє: єдина мета цієї нікчемної структури, це створити заморожений конфлікт, щоб дати агресору час і другий шанс.
Озброюйтесь, готуйте армію, звертайтеся за допомогу до Європи і США!
Ніхто крім вас самих, не буде захищати вашу країну від кацапських виродків!
Приєднуйтесь до всіх санкцій проти парашкі, бо єдина країна, яка вже зараз захищає вас від агресії кацапів, це Україна!
Це провокатори кацапів.
Тут вообще нет предмета для обсуждения.
ОБСЕ - это как вши или клещи, существуют за счёт других организмов.
На Донбасі "доперемовлялися" накивали п'ятами, тепер туди хочуть прилаштуватися.