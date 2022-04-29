В ОБСЕ призвали продолжить переговоры по Приднестровью

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "поддерживает людей на обоих берегах Днестра".

Об этом действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"ОБСЕ поддерживает людей на обоих берегах Днестра, работая ради мира и стабильности в Молдове. Призываю всех воздержаться от любых действий или заявлений, которые могут еще больше усилить напряжение и ухудшить ситуацию в регионе. Мы решительно поддерживаем продолжение ориентированного на результат диалога между двумя сторонами", - заявил Рау.

Напомним, делегации официального Кишинева и оккупированной части Молдовы на фоне провокаций в Приднестровье встретились для переговоров в Варнице 28 апреля.

