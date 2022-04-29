РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия, - разведка
Территорию непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" РФ использует вроде бы для военных учений. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.
30 лет назад Россия оккупировала территорию Приднестровья. Каждый год там проводят мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. Во время учений отрабатываются оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасной. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды", – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
Кроме того, представитель военной разведки Украины добавил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.
"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы России. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск. Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза населению региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет", – говорит Скибицкий.
Также в ГУР отмечают, что теракты – это характерный почерк ФСБ РФ.
"По нашим данным, все происходящее на территории Приднестровья находится под контролем ФСБ", – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
То через Молдову?
Лапша для дебілів!
Очень жаль. Должно быть под НАШИМ контролем, а не "контролем ФСБ".
Сам склад був створений у 1940-х роках. За радянських часів артилерійський склад *********** №1.1411 був стратегічним арсеналом Західного військового округу УРСР.
Проте, більшість озброєння та ***********, вибухові речовини та ймовірно елементи хімічної зброї, не піддаються модернізації та використанню. Умови зберігання цих запасів призвели до неможливості безпечного розконсервування складів. Источник:
з однієї сторони спецназ сша з іншої сторони наш спецназ і торба тій кучці дегенератів,
нах ще переговори з ними вести
Возможный взрыв складов мог бы привести к разрушению кирпичных стен, железобетонных конструкций в населенных пунктах, находящихся на расстоянии 4,5 км от эпицентра. После взрыва образуется воронка радиусом 1,5 километра и глубиной 75 метров. Однако, учитывая, что Кобасна находится в сельской местности, дальность взрыва может достигать 40-50 километров, в том числе достигнуть Оргеева. Поэтому последствия взрыва можно сравнить с ущербом от землетрясения магнитудой 7-7,5.
Эксперты отмечают, что взрыв склада боеприпасов в селе Кобасна приведет к ущербу для населения, гуманитарной и экологической катастрофе в северо-восточном регионе Республики Молдова и на территории Украины на площади от 500 до 3000 квадратных километров.
кстати, в Украине сгорело 6(!!) складов и НИГУГУ - только лося обвинили.
а Вот в Чехии один склад и в Болгарии один склад - и их службы сразу поймали фсб
Наступного разу, коли будеш розробляти стратегії, подивись спочатку карту гугл!