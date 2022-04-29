РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия, - разведка

Территорию непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" РФ использует вроде бы для военных учений. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды.

30 лет назад Россия оккупировала территорию Приднестровья. Каждый год там проводят мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. Во время учений отрабатываются оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасной. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды", – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Кроме того, представитель военной разведки Украины добавил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы России. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск. Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза населению региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет", – говорит Скибицкий.

Также в ГУР отмечают, что теракты – это характерный почерк ФСБ РФ.

"По нашим данным, все происходящее на территории Приднестровья находится под контролем ФСБ", – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.