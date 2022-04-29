РУС
РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия, - разведка

гур

Территорию непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" РФ использует вроде бы для военных учений. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

30 лет назад Россия оккупировала территорию Приднестровья. Каждый год там проводят мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. Во время учений отрабатываются оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасной. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды", – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Кроме того, представитель военной разведки Украины добавил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы России. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск. Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза населению региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет", – говорит Скибицкий.

Читайте также: В Приднестровье заявляются о стрельбе у складов с российским вооружением и боеприпасами

Также в ГУР отмечают, что теракты – это характерный почерк ФСБ РФ.

"По нашим данным, все происходящее на территории Приднестровья находится под контролем ФСБ", – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Жахнуть надо по тем складам , и тем кто их охраняет
29.04.2022 15:32 Ответить
Там слишком много оружия. В случае детонации по мощности это может быть почти как атомный взрыв.
29.04.2022 16:55 Ответить
В преднистровье такая гнилая клоака, что свободно можно предположить, что продают УКраине боеприпасы. В Чечне ведь кацапы торговали оружием, которое потом убивало их же солдат. А почему тут не захотят?
29.04.2022 15:33 Ответить
Будь-який контрабас з Придністров'я може йти або через Молдову, або через Україну. Інших варіантів немає.
То через Молдову?
29.04.2022 15:33 Ответить
Интересный вопрос.Приднестровье зажато Молдовой и Украиной.Через чей кордон контрабанда и куда.
29.04.2022 15:34 Ответить
слушал вчера Жданова по поводу этих складов - говорит, что особой ценности для нас они не представляют, т.к. срок годности боеприпасов 25 лет, а прошло уже более 30-ти...., (и то не факт, что на та тот момент они были "свежими")....., а это значит, что ракеты не будут летать, а снаряды разрываться....., так что пусть оставят их себе......
29.04.2022 15:35 Ответить
А ми чим 8 років воюємо? Не такими самими снарядами с таких самих складів? Чи в нас кожен рік модернізацію проводили?
Лапша для дебілів!
29.04.2022 16:00 Ответить
они проходят цикл по обновлению, а для этого должны быть специализированные предприятия с соответствующим оборудованием...., чего в Приднестровье НЕТ....
29.04.2022 16:16 Ответить
Да, у нас тоже боеприпасы "несвежие". Но всё самое ценное у нас хотя бы хранилось в нормальных условиях, а не под открытым небом. А приднестровье "склады" - это то, что было в срочном порядке вывезено из Восточной Европы, когда стало понятно, что она для совка утеряна. Хотя по дате выпуска там боеприпасы зачастую свежее наших с наших складов, но там эксперты говорят, что большую часть боеприпасов даже трогать нельзя, только утилизировать на месте. Молдова об этом уже лет 10 говорит, что вы, мол, на нашей территории организовали экологическую бомбу.
29.04.2022 16:16 Ответить
Яким же чином проводилося розміщення на цій території оперативної групи російських військ? Невже через територію Румунії?
29.04.2022 15:38 Ответить
Через територію Молдови. Кацапи вільно прилітали в Кишинів та далі їхали в клоаку туди-сюди. А Молдова за кацапсячий газ на це закривала очі.
29.04.2022 15:41 Ответить
Не за газ, а согласно мирным договоренностям, подписанным в Москве. Молдова обязывалась не препятствовать "российским миротворцам".
29.04.2022 16:25 Ответить
проконсультироваться с Британией и жахнуть туда
29.04.2022 15:38 Ответить
Кожен контрабандист мусить мати подєльніків . Треба подивитись по карті , з ким 30 років межує ця клоака "пріднєстровьє" .
29.04.2022 15:40 Ответить
Пусть тихонько продадут все оружие Украине и поедут жить в Италию
29.04.2022 15:51 Ответить
29.04.2022 15:52 Ответить
29.04.2022 15:53 Ответить
А ЯКЩО попросити тьотю соню з привозу , то вона ще строгуе скидку на цей товар 🤣🤣
29.04.2022 15:55 Ответить
До сих пор не выявлены подземные туннели и прочие способы телепортации
29.04.2022 15:52 Ответить
Яка вже різницяс ким вони там контакують, цю язву між Молдовю і Україною треба давно "полікувати", щоб і дух не пах , русскій бздух
29.04.2022 15:52 Ответить
Зашліть наших волонтерів - нехай перекуплять
29.04.2022 15:56 Ответить
" За нашими даними все що зараз відбувається на території Придністров'я перебуває під контролем ФСБ", - заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Очень жаль. Должно быть под НАШИМ контролем, а не "контролем ФСБ".
29.04.2022 16:03 Ответить
Покупать мавзолейное дерьмо себе дороже...))))продаются подлодка Курск and крейсер Мацковия)))недорого...
29.04.2022 16:04 Ответить
Там що вже ніхто не палить? То підкиньте їм пару пачок сигарет.
29.04.2022 16:04 Ответить
а йа п прикупив пару стволів з набоями та кілька ґранат
29.04.2022 16:05 Ответить
Вы ведёте речь про 98-й маузер, и две лимонки? Бонусом обмотки и шинель скатку.

Сам склад був створений у 1940-х роках. За радянських часів артилерійський склад *********** №1.1411 був стратегічним арсеналом Західного військового округу УРСР.
Проте, більшість озброєння та ***********, вибухові речовини та ймовірно елементи хімічної зброї, не піддаються модернізації та використанню. Умови зберігання цих запасів призвели до неможливості безпечного розконсервування складів. Источник:
29.04.2022 17:45 Ответить
29.04.2022 16:06 Ответить
*** чого з ними возитися
з однієї сторони спецназ сша з іншої сторони наш спецназ і торба тій кучці дегенератів,
нах ще переговори з ними вести
29.04.2022 16:19 Ответить
Та взорвите эти колбасные склады к мяух собачьим!!! Сразу легче дышать станет и Украине и Молдове
29.04.2022 16:55 Ответить
Возможный взрыв военного склада в Кобасне можно сравнить с детонацией 10-килотонной ядерной бомбы, сброшенной на город Хиросима в 1945 году.

Возможный взрыв складов мог бы привести к разрушению кирпичных стен, железобетонных конструкций в населенных пунктах, находящихся на расстоянии 4,5 км от эпицентра. После взрыва образуется воронка радиусом 1,5 километра и глубиной 75 метров. Однако, учитывая, что Кобасна находится в сельской местности, дальность взрыва может достигать 40-50 километров, в том числе достигнуть Оргеева. Поэтому последствия взрыва можно сравнить с ущербом от землетрясения магнитудой 7-7,5.

Эксперты отмечают, что взрыв склада боеприпасов в селе Кобасна приведет к ущербу для населения, гуманитарной и экологической катастрофе в северо-восточном регионе Республики Молдова и на территории Украины на площади от 500 до 3000 квадратных километров.
29.04.2022 17:01 Ответить
В тому то і справа, вам треба вирішувати щось з тими складами, їх треба якось знешкодити. Чекаєте щоб кацапи по ним влупили?
29.04.2022 17:21 Ответить
Гіпотеза, насправді палатиме кілька діб, особи пенсійного віку можуть і не почути.
29.04.2022 18:15 Ответить
Слушайте а вам не кажется что на этих складах кроме пустых ящиков уже ни Хрена нет . Прошло 30 лет
29.04.2022 17:30 Ответить
Тогда скоро все увидят пожар.
кстати, в Украине сгорело 6(!!) складов и НИГУГУ - только лося обвинили.
а Вот в Чехии один склад и в Болгарии один склад - и их службы сразу поймали фсб
29.04.2022 17:39 Ответить
Там уже давно ніхера нема, все розпродано, вивезено і розкрадено. Придністрянські склади - то "біла ворона" для лохів. Були б там "стратегічні запаси" - кацапи уже давно би поперли на ОДесу і Вінницю.
29.04.2022 20:18 Ответить
Цих обісцяних стратегів не розумію, арсенал за 1 км від кордону. Чого ці піськограї ще чекають? Коли полізуть як з Кримської Автономії? Зрадник це стан душі.
29.04.2022 18:03 Ответить
Там поруч, біля кордону, на відстані 5-10 км, чотири українських села.
Наступного разу, коли будеш розробляти стратегії, подивись спочатку карту гугл!
29.04.2022 18:21 Ответить
Майже як у Калинівці. А зброя застосоватимется ПРИЦІЛЬНО по містах, селах, стратегічних об'єктах (інфрастуктурі). Доречі, не факт що від тих сіл щось залишиться, коли попруть зайвохромосомні.
29.04.2022 18:41 Ответить
Чєрєз кудой!?

29.04.2022 18:32 Ответить
Контрабанда - річ дуже солодка, і від неї добре приліпає до рук
29.04.2022 18:48 Ответить
 
 