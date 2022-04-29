УКР
РФ використовує склади боєприпасів в Придністров’ї для контрабанди зброї, - розвідка

гур

Територію невизнаної "Придністровської молдавської республіки" РФ використовує, начебто, для військових навчань. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"30 років тому Росія окупувала територію Придністров’я. Кожного року там проводять мобілізаційні навчання з розміщеною на цій території оперативною групою російських військ. Під час навчань відпрацьовуються оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в селі Ковбасній. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди", – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Окрім цього, представник воєнної розвідки України додав, що сьогоднішня ситуація в регіоні це явний сигнал про готовність РФ використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Росії. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ. Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років", - говорить Скібіцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Придністров'ї заявляють про стрілянину біля складів із російським озброєнням та боєприпасами

Також у ГУР зазначають, що  теракти – це характерний почерк ФСБ РФ.

" За нашими даними, все що зараз відбувається на території Придністров’я перебуває під контролем ФСБ", – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

+23
Будь-який контрабас з Придністров'я може йти або через Молдову, або через Україну. Інших варіантів немає.
То через Молдову?
29.04.2022 15:33 Відповісти
+18
Жахнуть надо по тем складам , и тем кто их охраняет
29.04.2022 15:32 Відповісти
+18
Интересный вопрос.Приднестровье зажато Молдовой и Украиной.Через чей кордон контрабанда и куда.
29.04.2022 15:34 Відповісти
Там слишком много оружия. В случае детонации по мощности это может быть почти как атомный взрыв.
29.04.2022 16:55 Відповісти
В преднистровье такая гнилая клоака, что свободно можно предположить, что продают УКраине боеприпасы. В Чечне ведь кацапы торговали оружием, которое потом убивало их же солдат. А почему тут не захотят?
29.04.2022 15:33 Відповісти
То через Молдову?
слушал вчера Жданова по поводу этих складов - говорит, что особой ценности для нас они не представляют, т.к. срок годности боеприпасов 25 лет, а прошло уже более 30-ти...., (и то не факт, что на та тот момент они были "свежими")....., а это значит, что ракеты не будут летать, а снаряды разрываться....., так что пусть оставят их себе......
29.04.2022 15:35 Відповісти
А ми чим 8 років воюємо? Не такими самими снарядами с таких самих складів? Чи в нас кожен рік модернізацію проводили?
Лапша для дебілів!
29.04.2022 16:00 Відповісти
они проходят цикл по обновлению, а для этого должны быть специализированные предприятия с соответствующим оборудованием...., чего в Приднестровье НЕТ....
29.04.2022 16:16 Відповісти
Да, у нас тоже боеприпасы "несвежие". Но всё самое ценное у нас хотя бы хранилось в нормальных условиях, а не под открытым небом. А приднестровье "склады" - это то, что было в срочном порядке вывезено из Восточной Европы, когда стало понятно, что она для совка утеряна. Хотя по дате выпуска там боеприпасы зачастую свежее наших с наших складов, но там эксперты говорят, что большую часть боеприпасов даже трогать нельзя, только утилизировать на месте. Молдова об этом уже лет 10 говорит, что вы, мол, на нашей территории организовали экологическую бомбу.
29.04.2022 16:16 Відповісти
Яким же чином проводилося розміщення на цій території оперативної групи російських військ? Невже через територію Румунії?
29.04.2022 15:38 Відповісти
Через територію Молдови. Кацапи вільно прилітали в Кишинів та далі їхали в клоаку туди-сюди. А Молдова за кацапсячий газ на це закривала очі.
29.04.2022 15:41 Відповісти
Не за газ, а согласно мирным договоренностям, подписанным в Москве. Молдова обязывалась не препятствовать "российским миротворцам".
29.04.2022 16:25 Відповісти
проконсультироваться с Британией и жахнуть туда
29.04.2022 15:38 Відповісти
Кожен контрабандист мусить мати подєльніків . Треба подивитись по карті , з ким 30 років межує ця клоака "пріднєстровьє" .
29.04.2022 15:40 Відповісти
Пусть тихонько продадут все оружие Украине и поедут жить в Италию
29.04.2022 15:51 Відповісти
29.04.2022 15:52 Відповісти
29.04.2022 15:53 Відповісти
А ЯКЩО попросити тьотю соню з привозу , то вона ще строгуе скидку на цей товар 🤣🤣
29.04.2022 15:55 Відповісти
До сих пор не выявлены подземные туннели и прочие способы телепортации
29.04.2022 15:52 Відповісти
Яка вже різницяс ким вони там контакують, цю язву між Молдовю і Україною треба давно "полікувати", щоб і дух не пах , русскій бздух
29.04.2022 15:52 Відповісти
Зашліть наших волонтерів - нехай перекуплять
29.04.2022 15:56 Відповісти
" За нашими даними все що зараз відбувається на території Придністров'я перебуває під контролем ФСБ", - заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Очень жаль. Должно быть под НАШИМ контролем, а не "контролем ФСБ".
29.04.2022 16:03 Відповісти
Покупать мавзолейное дерьмо себе дороже...))))продаются подлодка Курск and крейсер Мацковия)))недорого...
29.04.2022 16:04 Відповісти
Там що вже ніхто не палить? То підкиньте їм пару пачок сигарет.
29.04.2022 16:04 Відповісти
а йа п прикупив пару стволів з набоями та кілька ґранат
29.04.2022 16:05 Відповісти
Вы ведёте речь про 98-й маузер, и две лимонки? Бонусом обмотки и шинель скатку.

Сам склад був створений у 1940-х роках. За радянських часів артилерійський склад *********** №1.1411 був стратегічним арсеналом Західного військового округу УРСР.
Проте, більшість озброєння та ***********, вибухові речовини та ймовірно елементи хімічної зброї, не піддаються модернізації та використанню. Умови зберігання цих запасів призвели до неможливості безпечного розконсервування складів. Источник:
29.04.2022 17:45 Відповісти
29.04.2022 16:06 Відповісти
*** чого з ними возитися
з однієї сторони спецназ сша з іншої сторони наш спецназ і торба тій кучці дегенератів,
нах ще переговори з ними вести
29.04.2022 16:19 Відповісти
Та взорвите эти колбасные склады к мяух собачьим!!! Сразу легче дышать станет и Украине и Молдове
29.04.2022 16:55 Відповісти
Возможный взрыв военного склада в Кобасне можно сравнить с детонацией 10-килотонной ядерной бомбы, сброшенной на город Хиросима в 1945 году.

Возможный взрыв складов мог бы привести к разрушению кирпичных стен, железобетонных конструкций в населенных пунктах, находящихся на расстоянии 4,5 км от эпицентра. После взрыва образуется воронка радиусом 1,5 километра и глубиной 75 метров. Однако, учитывая, что Кобасна находится в сельской местности, дальность взрыва может достигать 40-50 километров, в том числе достигнуть Оргеева. Поэтому последствия взрыва можно сравнить с ущербом от землетрясения магнитудой 7-7,5.

Эксперты отмечают, что взрыв склада боеприпасов в селе Кобасна приведет к ущербу для населения, гуманитарной и экологической катастрофе в северо-восточном регионе Республики Молдова и на территории Украины на площади от 500 до 3000 квадратных километров.
29.04.2022 17:01 Відповісти
В тому то і справа, вам треба вирішувати щось з тими складами, їх треба якось знешкодити. Чекаєте щоб кацапи по ним влупили?
29.04.2022 17:21 Відповісти
Гіпотеза, насправді палатиме кілька діб, особи пенсійного віку можуть і не почути.
29.04.2022 18:15 Відповісти
Слушайте а вам не кажется что на этих складах кроме пустых ящиков уже ни Хрена нет . Прошло 30 лет
29.04.2022 17:30 Відповісти
Тогда скоро все увидят пожар.
кстати, в Украине сгорело 6(!!) складов и НИГУГУ - только лося обвинили.
а Вот в Чехии один склад и в Болгарии один склад - и их службы сразу поймали фсб
29.04.2022 17:39 Відповісти
Там уже давно ніхера нема, все розпродано, вивезено і розкрадено. Придністрянські склади - то "біла ворона" для лохів. Були б там "стратегічні запаси" - кацапи уже давно би поперли на ОДесу і Вінницю.
29.04.2022 20:18 Відповісти
Цих обісцяних стратегів не розумію, арсенал за 1 км від кордону. Чого ці піськограї ще чекають? Коли полізуть як з Кримської Автономії? Зрадник це стан душі.
29.04.2022 18:03 Відповісти
Там поруч, біля кордону, на відстані 5-10 км, чотири українських села.
Наступного разу, коли будеш розробляти стратегії, подивись спочатку карту гугл!
29.04.2022 18:21 Відповісти
Майже як у Калинівці. А зброя застосоватимется ПРИЦІЛЬНО по містах, селах, стратегічних об'єктах (інфрастуктурі). Доречі, не факт що від тих сіл щось залишиться, коли попруть зайвохромосомні.
29.04.2022 18:41 Відповісти
Чєрєз кудой!?

29.04.2022 18:32 Відповісти
Контрабанда - річ дуже солодка, і від неї добре приліпає до рук
29.04.2022 18:48 Відповісти
 
 