РФ використовує склади боєприпасів в Придністров’ї для контрабанди зброї, - розвідка

Територію невизнаної "Придністровської молдавської республіки" РФ використовує, начебто, для військових навчань. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди.

"30 років тому Росія окупувала територію Придністров’я. Кожного року там проводять мобілізаційні навчання з розміщеною на цій території оперативною групою російських військ. Під час навчань відпрацьовуються оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в селі Ковбасній. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди", – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Окрім цього, представник воєнної розвідки України додав, що сьогоднішня ситуація в регіоні це явний сигнал про готовність РФ використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Росії. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ. Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років", - говорить Скібіцький.

Також у ГУР зазначають, що теракти – це характерний почерк ФСБ РФ.

" За нашими даними, все що зараз відбувається на території Придністров’я перебуває під контролем ФСБ", – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.