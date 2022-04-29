РФ використовує склади боєприпасів в Придністров’ї для контрабанди зброї, - розвідка
Територію невизнаної "Придністровської молдавської республіки" РФ використовує, начебто, для військових навчань. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"30 років тому Росія окупувала територію Придністров’я. Кожного року там проводять мобілізаційні навчання з розміщеною на цій території оперативною групою російських військ. Під час навчань відпрацьовуються оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в селі Ковбасній. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди", – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
Окрім цього, представник воєнної розвідки України додав, що сьогоднішня ситуація в регіоні це явний сигнал про готовність РФ використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.
"Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Росії. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ. Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років", - говорить Скібіцький.
Також у ГУР зазначають, що теракти – це характерний почерк ФСБ РФ.
" За нашими даними, все що зараз відбувається на території Придністров’я перебуває під контролем ФСБ", – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То через Молдову?
Лапша для дебілів!
Очень жаль. Должно быть под НАШИМ контролем, а не "контролем ФСБ".
Сам склад був створений у 1940-х роках. За радянських часів артилерійський склад *********** №1.1411 був стратегічним арсеналом Західного військового округу УРСР.
Проте, більшість озброєння та ***********, вибухові речовини та ймовірно елементи хімічної зброї, не піддаються модернізації та використанню. Умови зберігання цих запасів призвели до неможливості безпечного розконсервування складів. Источник:
з однієї сторони спецназ сша з іншої сторони наш спецназ і торба тій кучці дегенератів,
нах ще переговори з ними вести
Возможный взрыв складов мог бы привести к разрушению кирпичных стен, железобетонных конструкций в населенных пунктах, находящихся на расстоянии 4,5 км от эпицентра. После взрыва образуется воронка радиусом 1,5 километра и глубиной 75 метров. Однако, учитывая, что Кобасна находится в сельской местности, дальность взрыва может достигать 40-50 километров, в том числе достигнуть Оргеева. Поэтому последствия взрыва можно сравнить с ущербом от землетрясения магнитудой 7-7,5.
Эксперты отмечают, что взрыв склада боеприпасов в селе Кобасна приведет к ущербу для населения, гуманитарной и экологической катастрофе в северо-восточном регионе Республики Молдова и на территории Украины на площади от 500 до 3000 квадратных километров.
кстати, в Украине сгорело 6(!!) складов и НИГУГУ - только лося обвинили.
а Вот в Чехии один склад и в Болгарии один склад - и их службы сразу поймали фсб
Наступного разу, коли будеш розробляти стратегії, подивись спочатку карту гугл!