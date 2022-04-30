Священник на Харківщині виправдовував агресію РФ проти України, - прокуратура
Повідомлено про підозру служителю храму, який у соцмережах заперечував збройну агресію РФ проти України.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що служитель храму у Дергачівському районі, який ще рік тому підпорядковувався московському патріархату, поширював у соціальній мережі матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ.
Триває робота з виявлення та документування діяльності осіб, які причетні до поширення в соціальних мережах матеріалів із запереченням збройної агресії РФ та її виправдовування.
Йому повідомлено про підозру служителю храму за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
