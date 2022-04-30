УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 797 37

Священник на Харківщині виправдовував агресію РФ проти України, - прокуратура

прокуратура

Повідомлено про підозру служителю храму, який у соцмережах заперечував збройну агресію РФ проти України.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що служитель храму у Дергачівському районі, який ще рік тому підпорядковувався московському патріархату, поширював у соціальній мережі матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ.

Триває робота з виявлення та документування діяльності осіб, які причетні до поширення в соціальних мережах матеріалів із запереченням збройної агресії РФ та її виправдовування.

Йому повідомлено про підозру служителю храму за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Також читайте: На Луганщині священник УПЦ МП передавав відомості ворогу щодо позицій українських військ, - Гайдай

Автор: 

священник (164) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Не священник он а тварь ничтожная ,пулю ему в лоб и всего делов ..
показати весь коментар
30.04.2022 17:50 Відповісти
+27
Закройте вы уже ети РПЦ-ячейки по всей Украине. Рядом живут штунды завсегдатаи етой РПЦ, и даже сегодня с пеной у рта рассказывают что рузгие никого в Украине не убивают.
показати весь коментар
30.04.2022 17:51 Відповісти
+23
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
30.04.2022 17:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
30.04.2022 17:49 Відповісти
Не священник он а тварь ничтожная ,пулю ему в лоб и всего делов ..
показати весь коментар
30.04.2022 17:50 Відповісти
пуля денег стоит
показати весь коментар
30.04.2022 18:39 Відповісти
Так расстрелять за его счет. все выгрести с банковсчких счетов, с личного и церковного имущества. Еще и в плюсе останемся.
показати весь коментар
30.04.2022 19:29 Відповісти
зате мотузка "багаторазова"))))
показати весь коментар
01.05.2022 02:24 Відповісти
Петицію про визнання РПЦ терористичною організацією мала б всі підстави змінити ситуацію. Але зелені кажуть: не на часі (Стефанчук), певно мав на увазі рейтинг. Нема кому їх кадилом православним всмалити.
показати весь коментар
30.04.2022 21:14 Відповісти
Надо пора посадить сракой на мину и пусть молится ху.лу до посинения, решит встать и сразу идёт в рай.
показати весь коментар
30.04.2022 17:51 Відповісти
Закройте вы уже ети РПЦ-ячейки по всей Украине. Рядом живут штунды завсегдатаи етой РПЦ, и даже сегодня с пеной у рта рассказывают что рузгие никого в Украине не убивают.
показати весь коментар
30.04.2022 17:51 Відповісти
Вообще пора прекратить эту кормушку с запудриванием мозгов!!Особенно это касается и всех сект..Люди--те же зомби стали..
показати весь коментар
30.04.2022 18:05 Відповісти
Та треба було показати його мордяку кацапську...
показати весь коментар
30.04.2022 17:51 Відповісти
почему морду замазывают!
показати весь коментар
30.04.2022 17:53 Відповісти
А навіщо замазувати обличчя? Нехай вся ркаїна бачить
показати весь коментар
30.04.2022 17:57 Відповісти
що хочете говоріть, поки не будемо знищувати безжально всіх таких, не переможемо... кацапи завжди перемагали безжальністю і кровожерливістю... зараз не до людьских цінностей і прав людини... і не до ліберальності
показати весь коментар
30.04.2022 17:58 Відповісти
Ну от і як жити і розвиватись Україні коли таки кількість нечисті топче землю ?
показати весь коментар
30.04.2022 17:59 Відповісти
Фсб церква офіційно працює
показати весь коментар
30.04.2022 18:00 Відповісти
какой жы эта свищенник?!! эта тупо жрец любви. патаму шо любит жрать вадяру и любит рюський мир и *****
показати весь коментар
30.04.2022 18:00 Відповісти
русский священник это унтерефрейтор пуйловского сортирного КГБ ! а чЁ ?
показати весь коментар
30.04.2022 18:02 Відповісти
А є хтось, хто друже з юриспруденцією? Якщо хтось не "виправдовує агресію", але сподівається, що скоро "руцкіє прійдут і будєт газ по 90 копєєк" - вголос, це підпадає під якусь статтю назараз? Особливо коли це бабка, ладно мужик, йому хоч мордяку можна натовкти(та мубуть ще й винним будеш після цього, нажаль).
показати весь коментар
30.04.2022 18:03 Відповісти
Цього руzzкАго підараса,на зону пітухом на паРашу.
показати весь коментар
30.04.2022 18:04 Відповісти
Я читаю и не перестаю удивляться..За 30 лет у нас в стране чёрти что творится: то мацковские гэбисты под рясой, то бандюки, не считая различных сект..Куда вообще СБУ смотрит и смотрело??Позорище..Не верующие, а какие-то марионетки с засереными мозгами..
показати весь коментар
30.04.2022 18:08 Відповісти
Коли на законодавчому рівні заборонять московську церкву в Україні, чи лейтенант баканов проти, бо він є прихожаном тієї церкви, як і всі ОПЗЖ і половину "слуг"?
показати весь коментар
30.04.2022 18:08 Відповісти
Лейтенант баканов сповідується таким "священослужителям".
показати весь коментар
30.04.2022 18:15 Відповісти
Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України, оскільки це може призвести до розколу суспільства.

Про це Голова ВР Руслан Стефанчук розповів в https://www.rbc.ua/ukr/news/ruslan-stefanchuk-shansov-******-prorossiyskoy-1650837541.html інтерв'ю інформаційному агентству "РБК-Україна", передає Укрінформ.
показати весь коментар
30.04.2022 18:18 Відповісти
А суспільство й так розколоте! Патріоти борються з свинособаками, а сепари або в шпіонах, або сидять тихо й ждуть приходу руського миру.
показати весь коментар
30.04.2022 21:41 Відповісти
Це священник того патріархату, який Єрмак назвав патріотичною церквою?
показати весь коментар
30.04.2022 18:12 Відповісти
Шановний Цензоре, ви помилились - не священослужитель, а слуга сатани.
показати весь коментар
30.04.2022 18:14 Відповісти
Не замазуйте обличчя, бо ці скоти його все одно відпустять як того якого спіймали в перші дні війни. А люди повинні знати морду цієї падли з мацковского сатаната, щоб якщо встрінуть його то прирізати прямо біля недоцеркви.
показати весь коментар
30.04.2022 18:31 Відповісти
Просто интересно, а из какого же оно патриархату? А почему из московского? Удивительно...
показати весь коментар
30.04.2022 19:04 Відповісти
Кол осиновый!
показати весь коментар
30.04.2022 19:13 Відповісти
А кадылом по е..лу, ніззя??
показати весь коментар
30.04.2022 19:15 Відповісти
Під прикриттям так званої церкви рпцмп працює розгалужена мережа агентів інформаторів-ФСБ яку створили ще за сталіна і ще плюс до того всього фінансується самими українцями,геніально!
показати весь коментар
30.04.2022 19:29 Відповісти
Виродки вони такі які їх поставили на службу кдб/фсб.
показати весь коментар
30.04.2022 21:16 Відповісти
Да забороніть вже ці сатанінські церковні філіали !!!!
Два місяці йде війна, а попи-перевертні до сих пір збагачують гундяя!
показати весь коментар
30.04.2022 21:38 Відповісти
Попа обменять на наших или выпороть во славу руцкого мира!
показати весь коментар
02.07.2022 12:50 Відповісти
 
 