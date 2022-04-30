УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10006 відвідувачів онлайн
Новини
1 534 10

COVID-сертифікати після завершення їх терміну з Дії не зникатимуть

сертифікат

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу COVID-19 тепер не зникатиме з додатку Дія в разі завершення його терміну, а лише буде недійсним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Міністерство цифрової трансформації України

Раніше СOVID-сертифікати, у яких закінчився термін дії, зникали із застосунку. Тепер вони залишатимуться в Дії, але будуть недійсними.

"Таке оновлення ми створили для того, щоб вся історія вакцинації від СOVID-19 залишилася в смартфоні. Тепер люди, які евакуювалися в безпечніші регіони країни чи за кордон, можуть довести, що пройшли вакцинацію, або зробити бустерну дозу, якщо ще не робили", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Кабмін на час воєнного стану скасував кольорові карантинні зони COVID-19

У Мінцифри нагадують, що COVID-сертифікати в Дії взаємовизнані з Європейським Союзом. Це означає, що таким сертифікатом можна вільно користуватися за кордоном.

"Дбайте про своє здоров'я та бережіть одне одного", - додають у відомстві.

Автор: 

вакцина (4419) сертифікат (427) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А що таке сталося ? Антітіла під час війни довше розмножаються ? Ще мало на ковідній афері заробили і хочете тримати обдурених на гачку ?
показати весь коментар
30.04.2022 19:06 Відповісти
+9
Якось ЗНЕНАЦЬКА ковіда не стало. Кудись зник, тварюка. Був, був і тут раптом всі одужали. Як це так???
показати весь коментар
30.04.2022 19:15 Відповісти
+7
Потравили людей нервово паралітичними засобами і все, набавились. А так пудрили людям мізки.
показати весь коментар
30.04.2022 19:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що таке сталося ? Антітіла під час війни довше розмножаються ? Ще мало на ковідній афері заробили і хочете тримати обдурених на гачку ?
показати весь коментар
30.04.2022 19:06 Відповісти
Якось ЗНЕНАЦЬКА ковіда не стало. Кудись зник, тварюка. Був, був і тут раптом всі одужали. Як це так???
показати весь коментар
30.04.2022 19:15 Відповісти
смертність від "модного 6рипу" цілком збігається з щорічним природнім профілем смертності. От і все. Просто, раніше, цьому не приділяли значної уваги - соплі то соплі, грв1 то грв1. Але багато людей почало помирати після введення шмурдяка, і статистика це чітко й одразу зафіксувала. + багато людей мали ускладнений перебіг через стрес, через розігнану паніку. + політика, коли постійно зачиняли лікарні, інфекційні, профільні, тубдиспансери, а потім цинічно розповідали, що "мало ліжок"
показати весь коментар
30.04.2022 19:34 Відповісти
Що значить зненацька? Він зник з інфопростору рівно із початком війни. Що цілком логічно. Але бачу не для ботів.
показати весь коментар
30.04.2022 22:16 Відповісти
Скільки разів прищеплений?
показати весь коментар
01.05.2022 00:14 Відповісти
Потравили людей нервово паралітичними засобами і все, набавились. А так пудрили людям мізки.
показати весь коментар
30.04.2022 19:14 Відповісти
Не напоминайте про этот маразм. Американский сенат признал "ковид"
организованной брехнёй.
показати весь коментар
30.04.2022 19:26 Відповісти
А за простудіфілісну аферу відповідальність буде, чи війна все списала? Я, наприклад, все дуже добре пам'ятаю, особливо призвище ляшко.
показати весь коментар
30.04.2022 21:12 Відповісти
Ковидло всплывёт сразу после войны, бо ЗЕшобле надо ж будет опять позаганять быдло в стойла.
показати весь коментар
30.04.2022 22:02 Відповісти
Без сумніву, Ковід-сертифікат в Дії це неймовірний прогрес і справжній прорив високих технологій епохи "Великого будівництва"
показати весь коментар
01.05.2022 00:35 Відповісти
 
 