COVID-сертифікати після завершення їх терміну з Дії не зникатимуть

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу COVID-19 тепер не зникатиме з додатку Дія в разі завершення його терміну, а лише буде недійсним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Міністерство цифрової трансформації України

Раніше СOVID-сертифікати, у яких закінчився термін дії, зникали із застосунку. Тепер вони залишатимуться в Дії, але будуть недійсними.

"Таке оновлення ми створили для того, щоб вся історія вакцинації від СOVID-19 залишилася в смартфоні. Тепер люди, які евакуювалися в безпечніші регіони країни чи за кордон, можуть довести, що пройшли вакцинацію, або зробити бустерну дозу, якщо ще не робили", - сказано в повідомленні.

У Мінцифри нагадують, що COVID-сертифікати в Дії взаємовизнані з Європейським Союзом. Це означає, що таким сертифікатом можна вільно користуватися за кордоном.

"Дбайте про своє здоров'я та бережіть одне одного", - додають у відомстві.