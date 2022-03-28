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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін на час воєнного стану скасував кольорові карантинні зони COVID-19

карантин,коронавирус

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови про встановлення карантину через COVID-19 від 9 грудня 2020 року № 1236. Під час дії воєнного стану "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки в областях встановлюватися не буде.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Крім того, під час воєнного стану не діє положення відсторонення від роботи працівників та державних службовців, для яких встановлена обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19.

Кабмін також постановив на період воєнного стану:

  • фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендувати дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;
  • фізичним особам рекомендувати забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
  • закладам охорони здоровʼя забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

Також читайте: Кабмін готує послаблення карантинних заходів на весняно-літній період, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) воєнний стан (569) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
..за останній місяць у Київі та по області не зустрів і ні почув про жодного хворого на ковід..
походу криваве щеплення від узького миру дуже подіяло на імунітет Українців..(
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28.03.2022 17:41
+6
Вони звісно злочинці, які вже неодноразово згвалтували Конституцію України. Але народ-переможець, яким неодмінно буде український народ, просто так загнати в стійло не вже вийде. Ані рашистам, ані ляшкам з крадуцькими.
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28.03.2022 18:18
+4
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28.03.2022 17:42
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осталось только черно-белое..
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28.03.2022 17:37 Відповісти
..за останній місяць у Київі та по області не зустрів і ні почув про жодного хворого на ковід..
походу криваве щеплення від узького миру дуже подіяло на імунітет Українців..(
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28.03.2022 17:41 Відповісти
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28.03.2022 17:42 Відповісти
Все що треба розуміти про цей страшний вірус, він просто сам налякався війни і втік
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28.03.2022 17:46 Відповісти
Это всё касапско-тухлый трупный яд.. так что надо касапов по планете разложить и ковида не станет..
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28.03.2022 17:49 Відповісти
Вони звісно злочинці, які вже неодноразово згвалтували Конституцію України. Але народ-переможець, яким неодмінно буде український народ, просто так загнати в стійло не вже вийде. Ані рашистам, ані ляшкам з крадуцькими.
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28.03.2022 18:18 Відповісти
Скасували карантин! Тепер ми всі помремо?!
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28.03.2022 18:00 Відповісти
Блин, буду скучать по этим зонам и ограничениям...
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28.03.2022 18:01 Відповісти
Все з ніг на голову. Мало б бути навпаки. Вони і надалі планують займатись дурнею, але у людей стільки зброї на руках невже не побояться.
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28.03.2022 18:21 Відповісти
Нехай тільки спробує який підарас обмежувати свободу Українців цією брехнею, ще хоч раз - висітиме на гілці!
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28.03.2022 19:29 Відповісти
Посміховисько.
Заглохли зі своїми шматами і експериментальними примусовими укольчиками.
Нема репортажиків, зляпаних історій, "статистики" 150 разів на день.
Куди поділася єдина хвороба в світі ?
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28.03.2022 23:52 Відповісти
То що суки, коли Вітчизну захищати, - то усім, а потісм знову ділити на вакцинованих і інших... Піздота тупорила... Мінздрав в окопи - від самий вакцинований , - ворог не пройде, абож ідіотів менше залишиться...
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29.05.2022 20:32 Відповісти
А нічого що за їхніми даними кожен день кількість померлих людей від вірусу більше ніж на війні. Одним словом довбо...би.
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24.06.2022 19:02 Відповісти
 
 