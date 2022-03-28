Кабмін на час воєнного стану скасував кольорові карантинні зони COVID-19

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови про встановлення карантину через COVID-19 від 9 грудня 2020 року № 1236. Під час дії воєнного стану "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки в областях встановлюватися не буде.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Крім того, під час воєнного стану не діє положення відсторонення від роботи працівників та державних службовців, для яких встановлена обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19.

Кабмін також постановив на період воєнного стану:

фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендувати дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;

фізичним особам рекомендувати забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

закладам охорони здоровʼя забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

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