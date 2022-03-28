3 148 14
Кабмін на час воєнного стану скасував кольорові карантинні зони COVID-19
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови про встановлення карантину через COVID-19 від 9 грудня 2020 року № 1236. Під час дії воєнного стану "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки в областях встановлюватися не буде.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Крім того, під час воєнного стану не діє положення відсторонення від роботи працівників та державних службовців, для яких встановлена обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19.
Кабмін також постановив на період воєнного стану:
- фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендувати дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;
- фізичним особам рекомендувати забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
- закладам охорони здоровʼя забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.
Топ коментарі
+6 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар28.03.2022 17:41
+6 ukrop911 #332589
показати весь коментар28.03.2022 18:18
+4 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар28.03.2022 17:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
походу криваве щеплення від узького миру дуже подіяло на імунітет Українців..(
Заглохли зі своїми шматами і експериментальними примусовими укольчиками.
Нема репортажиків, зляпаних історій, "статистики" 150 разів на день.
Куди поділася єдина хвороба в світі ?