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Кабмін готує послаблення карантинних заходів на весняно-літній період, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін готує послаблення карантинних заходів на весняно-літній період, - Шмигаль

Кабінет Міністрів планує змінити карантинні заходи у "помаранчевих" та "зелених" зонах у весняно-літній період.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради.

Вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків коронавірусу склала менш як 200 тисяч за тиждень. Також у МОЗ відзначили зменшення кількості госпіталізацій. За минулий тиждень до лікарень потрапили 20 тисяч пацієнтів, що на 4 тисячі менше, ніж тижнем раніше.

Шмигаль дав завдання МОЗ проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та рекомендацій країн Європейського Союзу. Та, за необхідності, внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.

"Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - відзначив глава уряду.

Також читайте: Рада у п’ятницю заслухає Шмигаля, Кулебу і Резнікова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Весною і влітку ковіду практично не буде.Та й взагалі вже здувається пандемія.Людство не вимерло і не могло вимерти.А ще,ковід зараз вже виходить з трендів.
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21.02.2022 14:15
+5
Да похрену всем уже на ваши недокарантины.
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21.02.2022 14:23
+3
Уровень смертности это прежде всего показатель состояния медицины после всех реформ.
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21.02.2022 14:24
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Весною і влітку ковіду практично не буде.Та й взагалі вже здувається пандемія.Людство не вимерло і не могло вимерти.А ще,ковід зараз вже виходить з трендів.
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21.02.2022 14:15 Відповісти
Та зажди. Головний інфекціоніст світу Гейтс вже, кажуть, анонсував новий злючий патоген в майбутньому. Знов репетиція була.
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21.02.2022 16:20 Відповісти
Бумажные меры по борьбе с чем угодно. Все давно забили, в транспорте половина без масок, а вот второе место по смертности от ковида в европе вполне реальное.
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21.02.2022 14:20 Відповісти
Уровень смертности это прежде всего показатель состояния медицины после всех реформ.
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21.02.2022 14:24 Відповісти
спасибо за реформу парашенки,сша и супрун
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21.02.2022 14:39 Відповісти
Ну как бы Штаты к этой реформе не имеют никакого отношения по-моему. Не они ее предлагали и продвигали здесь в таком виде.
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21.02.2022 14:41 Відповісти
А вот тут ты не прав. Чисто формально, да - это типа осознанный выбор суверенного народа через выбранных им самим представителей. А реально - кто платит денег, тот и диктует требования.
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21.02.2022 14:56 Відповісти
С какого будуна на реформу эту платили деньги Штаты? Их данная реформа интересовала менее всего. Они если и давали деньги сугубо на реформы то на реформы взагали. Акценты делались на антикоррупционных реформах и только.
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21.02.2022 15:00 Відповісти
Не только. В нормативных документах все написано.
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21.02.2022 15:28 Відповісти
Угу. Особенно умиляет врач, который семейный у жены. 2 недели кашель, температуры нет. Выписывает за каким то хером отхаркивающее. Прогресса нет. На вполне логичное желание получить направление на рентген и сдать ПЦР: а зачем?! Мы все подкашливаем - это сезонное. В итоге дожали - ПЦР (2шт с интервалом в неделю - отрицательно), рентген показал пневмонию, характерную для короны. У врачихи щенячья радость - ну вот видите(!!!!) ковида же нет по тестам!
Неделю жена пьет антибиотики (плюнули на семейную, сходили к частникам). Общая картина - положительная в плане самочувствия. решили чуть позже сменить семейного.
Вопрос - а нахиба такие врачи вообще нужны? Все, тест отрицательный - значит здоров и похеру что сотни сложить можно не только от него.
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21.02.2022 15:07 Відповісти
Вопрос в том, что к этим тестам было много вопросов изначально относительно их обїъективности и точности. Только потом на фоне всех остальных событий с вакцинами и т.д. этот вопрос замылился и отошел на второй план. По моему мнению (не претендую на правоту - чисто субъективно) эти тесты дают положительный результат на любой ОРВИ с точностью 50 на 50. Все равно что в рулетке на красное и черное ставить. Еще раз акцентирую - сугубо мое субъективно личное мнение. Ну и второе, осложнение в виде пневмонии не только ковид вызывает. К тому же к примеру бронхит вполне может опуститься в легкие и перейти в пневмонию.
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21.02.2022 15:16 Відповісти
Ну вот мы по итогам забили на семейного и лечимся без него. Спасибо, хоть дала направления на тесты и рентген. И все, дальше писает кипятком, что не ковид. А типа от другого можно и не лечить - антибиотики прописал уже частник, а не эта ****. (выражение "а зачем?! Мы все подкашливаем - это сезонное" - это ее).
Прошу простить мой французский.

То что к тестам есть вопросы - это понятно. Но создалось убеждение, что главное статистику не подпортили! Больше наших эскулапов не волнует ничего.

Ну т.е. общая картина лечения такая же, как было бы и 3 и 5 лет назад, только тогда отдельные врачи не были поражены модным ковидом межушного ганглия. И в итоге, может, не пришлось бы переть в частную.
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21.02.2022 15:24 Відповісти
Допустим, та же пневмония (по себе знаю) - может быть как вирусная, так и бактериальная. Если жара нет, то скорее всего - как раз бактериальная, которая антибиотиками, собственно, и лечится. Но это навскидку, точно можно было бы сказать по результатам анализов (не теста ПЦР, в мире масса иных вирусов / бактерий).
Для рентгена в частной клинике направления семейного врача не нужно, результат дают через минут 5 - это просто рекомендация на будущее.
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21.02.2022 15:35 Відповісти
Изначально все же было желание лечиться у семейного. Ну да, добились рентгена (какого хрена, работаем оба по белому, что-то отчисляется + медстраховки есть). И все - какие антибиотики, зачем? Ковида ж нет!
Вот в чем прикол ситуации - нет короны, семейная автоматом считает тебя здоровым и все, как говорится "будь здоров - не кашляй".
Рентген сделали в поликлинике, куда и семейная относится, направление с нее выбили. А дальше - все, до свидания. Хотела и больничный закрыть - сходил к заведующей (я жену привозил ну и об этом финте узнал сразу), пригрозил анальными карами за такие проделки подчиненной (кстати завотделения тоже практикует семейным, но уже декларации не берет). Ну та все же урезонила семейную жены, так что больничный продлили. Просто по факту наблюдается в частной клинике. Посмотрим, там они тоже вариант предлагали к ним переплыть с декларацией, наверное придется.
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21.02.2022 15:47 Відповісти
Это Вы еще в неотложку не ходили...
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21.02.2022 15:35 Відповісти
Знакомый есть - там работает. Так что наслышан...
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21.02.2022 15:48 Відповісти
Так меня тут и банили за то что я говорил, что ковид не более чем разновидность ОРВИ. И лечится он таким же образом. По крайней мере мое лечение когда заболел ничем не отличалось. Супруге правда еще антибиотики прописали, т.к. у нее ковид был на фоне неслабого бронхита. Я лично обошелся и без них. Но правда нам повезло с семейным врачом. Оказался диссидентом, которых наши чиновники от медицины знахарями обозвали, что типа лечат людей не по протоколу МОЗ.
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21.02.2022 15:54 Відповісти
Да похрену всем уже на ваши недокарантины.
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21.02.2022 14:23 Відповісти
А прикиньте, если бы:
1) В Канаде дальнобои бы применили опыт Майдана?
2) В остальных странах с них взяли бы пример?

Насколько быстро отменили бы эти... требования?
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21.02.2022 14:57 Відповісти
Причины нет для Майдана. Это не тот случай когда Майдан собирают.
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21.02.2022 15:01 Відповісти
Как по мне - как раз тот. Я просто предложил представить, насколько быстро тогда бы все поотменяли. Если бы... скажем так - люди в массе были бы более решительны.
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21.02.2022 15:29 Відповісти
Как по Вам может быть все что угодно. Однако по таким поводам Майдан не собирается. Майдан крайняя форма протеста. Им так просто не играются.
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21.02.2022 15:50 Відповісти
Отмена принципа презумпции невиновности - это подходящий повод для крайней формы протеста?
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21.02.2022 15:56 Відповісти
В смысле? Поясните.
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21.02.2022 15:57 Відповісти
Есть такой юридический термин. Кратко суть: Вы не виновны до тех пор, пока не доказано обратное (Ваша вина).

В случае с "ковид" - Вы по умолчанию считаетесь больным, а потому Вас необходимо ограничить. Т.е. Вы по умолчанию виновны в нанесении вреда здоровью окружающих.

речь не о формальностях, точнее - не только о них, а о сути.
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21.02.2022 16:06 Відповісти
Не а. Питянуто за уши. В данном случае действуют карантинные меры. Почитайте в законодательстве про них. К презумпции невиновности они не имеют никакого отношения. А я то думал о чем Вы...
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21.02.2022 18:19 Відповісти
Читал. Они могут вводиться только при объявлении ЧС или ВС... да, я помню, что Кабмин подшаманил законодательство под себя - вот только ограничивать права по Конституции можно только опять же при ВС или ЧС, да и то - далеко не все. А ни ВС ни ЧС не вводились... у нас даже эпидемий не зарегистрировано (есть официальный ответ МОЗ на этот счет).

Формально да, этот принцип никто не отменял. А вот реально - вполне.
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22.02.2022 11:09 Відповісти
Хорошо хоть грипп совсем исчез.
А то была бы эпидемия в марте.
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21.02.2022 15:00 Відповісти
А сейчас что было?
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21.02.2022 15:02 Відповісти
Лохотрон добігає кінця.
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21.02.2022 16:04 Відповісти
Послаблення? Та ви шо? Невже? Не може бути!!! А як же ковід-статистика під час війни? Чому ж захисники масочки не носять і не дотримуються дистанції? Чи в них статус дозволяє не носити маски?
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19.03.2022 16:00 Відповісти
 
 