Кабмін готує послаблення карантинних заходів на весняно-літній період, - Шмигаль
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Кабінет Міністрів планує змінити карантинні заходи у "помаранчевих" та "зелених" зонах у весняно-літній період.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради.
Вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків коронавірусу склала менш як 200 тисяч за тиждень. Також у МОЗ відзначили зменшення кількості госпіталізацій. За минулий тиждень до лікарень потрапили 20 тисяч пацієнтів, що на 4 тисячі менше, ніж тижнем раніше.
Шмигаль дав завдання МОЗ проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та рекомендацій країн Європейського Союзу. Та, за необхідності, внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.
"Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - відзначив глава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Неделю жена пьет антибиотики (плюнули на семейную, сходили к частникам). Общая картина - положительная в плане самочувствия. решили чуть позже сменить семейного.
Вопрос - а нахиба такие врачи вообще нужны? Все, тест отрицательный - значит здоров и похеру что сотни сложить можно не только от него.
Прошу простить мой французский.
То что к тестам есть вопросы - это понятно. Но создалось убеждение, что главное статистику не подпортили! Больше наших эскулапов не волнует ничего.
Ну т.е. общая картина лечения такая же, как было бы и 3 и 5 лет назад, только тогда отдельные врачи не были поражены модным ковидом межушного ганглия. И в итоге, может, не пришлось бы переть в частную.
Для рентгена в частной клинике направления семейного врача не нужно, результат дают через минут 5 - это просто рекомендация на будущее.
Вот в чем прикол ситуации - нет короны, семейная автоматом считает тебя здоровым и все, как говорится "будь здоров - не кашляй".
Рентген сделали в поликлинике, куда и семейная относится, направление с нее выбили. А дальше - все, до свидания. Хотела и больничный закрыть - сходил к заведующей (я жену привозил ну и об этом финте узнал сразу), пригрозил анальными карами за такие проделки подчиненной (кстати завотделения тоже практикует семейным, но уже декларации не берет). Ну та все же урезонила семейную жены, так что больничный продлили. Просто по факту наблюдается в частной клинике. Посмотрим, там они тоже вариант предлагали к ним переплыть с декларацией, наверное придется.
1) В Канаде дальнобои бы применили опыт Майдана?
2) В остальных странах с них взяли бы пример?
Насколько быстро отменили бы эти... требования?
В случае с "ковид" - Вы по умолчанию считаетесь больным, а потому Вас необходимо ограничить. Т.е. Вы по умолчанию виновны в нанесении вреда здоровью окружающих.
речь не о формальностях, точнее - не только о них, а о сути.
Формально да, этот принцип никто не отменял. А вот реально - вполне.
А то была бы эпидемия в марте.