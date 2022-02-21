Кабмин готовит ослабление карантинных мер на весенне-летний период, - Шмыгаль
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Кабинет Министров планирует изменить карантинные меры в "оранжевых" и "зеленых" зонах в весенне-летний период.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания.
Впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч в неделю. Также в Минздраве отметили уменьшение количества госпитализаций. За минувшую неделю в больницы попали 20 тысяч пациентов, что на 4 тысячи меньше, чем неделей ранее.
Шмыгаль дал задачу Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза. И, при необходимости, внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах с учетом весенне-летнего периода.
"Низка европейских стран уже ослабляет карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", - отметил глава правительства.
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Неделю жена пьет антибиотики (плюнули на семейную, сходили к частникам). Общая картина - положительная в плане самочувствия. решили чуть позже сменить семейного.
Вопрос - а нахиба такие врачи вообще нужны? Все, тест отрицательный - значит здоров и похеру что сотни сложить можно не только от него.
Прошу простить мой французский.
То что к тестам есть вопросы - это понятно. Но создалось убеждение, что главное статистику не подпортили! Больше наших эскулапов не волнует ничего.
Ну т.е. общая картина лечения такая же, как было бы и 3 и 5 лет назад, только тогда отдельные врачи не были поражены модным ковидом межушного ганглия. И в итоге, может, не пришлось бы переть в частную.
Для рентгена в частной клинике направления семейного врача не нужно, результат дают через минут 5 - это просто рекомендация на будущее.
Вот в чем прикол ситуации - нет короны, семейная автоматом считает тебя здоровым и все, как говорится "будь здоров - не кашляй".
Рентген сделали в поликлинике, куда и семейная относится, направление с нее выбили. А дальше - все, до свидания. Хотела и больничный закрыть - сходил к заведующей (я жену привозил ну и об этом финте узнал сразу), пригрозил анальными карами за такие проделки подчиненной (кстати завотделения тоже практикует семейным, но уже декларации не берет). Ну та все же урезонила семейную жены, так что больничный продлили. Просто по факту наблюдается в частной клинике. Посмотрим, там они тоже вариант предлагали к ним переплыть с декларацией, наверное придется.
1) В Канаде дальнобои бы применили опыт Майдана?
2) В остальных странах с них взяли бы пример?
Насколько быстро отменили бы эти... требования?
В случае с "ковид" - Вы по умолчанию считаетесь больным, а потому Вас необходимо ограничить. Т.е. Вы по умолчанию виновны в нанесении вреда здоровью окружающих.
речь не о формальностях, точнее - не только о них, а о сути.
Формально да, этот принцип никто не отменял. А вот реально - вполне.
А то была бы эпидемия в марте.