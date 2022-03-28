Кабмин на время военного положения отменил цветные карантинные зоны COVID-19

Кабинет Министров внес изменения в постановление об установлении карантина из-за COVID-19 от 9 декабря 2020 г. № 1236. Во время действия военного положения "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности в областях устанавливаться не будет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кроме того, во время военного положения не действует положение отстранения от работы работников и государственных служащих, для которых установлена ​​обязательность профилактических прививок против COVID-19.

Кабмин также постановил на период военного положения:

- физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19;

- физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в список разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях;

- учреждениям здравоохранения обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

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