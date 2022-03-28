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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин на время военного положения отменил цветные карантинные зоны COVID-19

карантин,коронавирус

Кабинет Министров внес изменения в постановление об установлении карантина из-за COVID-19 от 9 декабря 2020 г. № 1236. Во время действия военного положения "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности в областях устанавливаться не будет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кроме того, во время военного положения не действует положение отстранения от работы работников и государственных служащих, для которых установлена ​​обязательность профилактических прививок против COVID-19.

Кабмин также постановил на период военного положения:

- физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19;
- физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в список разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях;
- учреждениям здравоохранения обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

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карантин (16729) военное положение (507) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
..за останній місяць у Київі та по області не зустрів і ні почув про жодного хворого на ковід..
походу криваве щеплення від узького миру дуже подіяло на імунітет Українців..(
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28.03.2022 17:41
+6
Вони звісно злочинці, які вже неодноразово згвалтували Конституцію України. Але народ-переможець, яким неодмінно буде український народ, просто так загнати в стійло не вже вийде. Ані рашистам, ані ляшкам з крадуцькими.
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28.03.2022 18:18
+4
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28.03.2022 17:42
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осталось только черно-белое..
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28.03.2022 17:37 Ответить
..за останній місяць у Київі та по області не зустрів і ні почув про жодного хворого на ковід..
походу криваве щеплення від узького миру дуже подіяло на імунітет Українців..(
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28.03.2022 17:41 Ответить
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28.03.2022 17:42 Ответить
Все що треба розуміти про цей страшний вірус, він просто сам налякався війни і втік
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28.03.2022 17:46 Ответить
Это всё касапско-тухлый трупный яд.. так что надо касапов по планете разложить и ковида не станет..
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28.03.2022 17:49 Ответить
Вони звісно злочинці, які вже неодноразово згвалтували Конституцію України. Але народ-переможець, яким неодмінно буде український народ, просто так загнати в стійло не вже вийде. Ані рашистам, ані ляшкам з крадуцькими.
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28.03.2022 18:18 Ответить
Скасували карантин! Тепер ми всі помремо?!
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28.03.2022 18:00 Ответить
Блин, буду скучать по этим зонам и ограничениям...
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28.03.2022 18:01 Ответить
Все з ніг на голову. Мало б бути навпаки. Вони і надалі планують займатись дурнею, але у людей стільки зброї на руках невже не побояться.
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28.03.2022 18:21 Ответить
Нехай тільки спробує який підарас обмежувати свободу Українців цією брехнею, ще хоч раз - висітиме на гілці!
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28.03.2022 19:29 Ответить
Посміховисько.
Заглохли зі своїми шматами і експериментальними примусовими укольчиками.
Нема репортажиків, зляпаних історій, "статистики" 150 разів на день.
Куди поділася єдина хвороба в світі ?
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28.03.2022 23:52 Ответить
То що суки, коли Вітчизну захищати, - то усім, а потісм знову ділити на вакцинованих і інших... Піздота тупорила... Мінздрав в окопи - від самий вакцинований , - ворог не пройде, абож ідіотів менше залишиться...
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29.05.2022 20:32 Ответить
А нічого що за їхніми даними кожен день кількість померлих людей від вірусу більше ніж на війні. Одним словом довбо...би.
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24.06.2022 19:02 Ответить
 
 