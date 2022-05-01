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Фінляндія готується до припинення постачання газу з РФ вже у травні

газ,фінляндія

Уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення постачання природного газу з Росії вже у травні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, причина полягає у вимогах росії щодо порядку оплати поставок. Повідомляється, що російська компанія "Газпром" оголосила, що згода на нові вимоги щодо оплати є умовою для продовження безперебійного постачання газу.

Зазначається, що фінський уряд відмовився платити в рублях. "Газпром" вимагав від фінської державної газової компанії Gasum відповісти з приводу оплати за газ рублями до 20 травня.

За офіційними оцінками, замінити російський газ ресурсами естонського газопроводу і терміналів СПГ не вийде. Водночас на газ припадає всього близько 5% від загального споживання енергії Фінляндії.

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газ (10479) росія (65829) Фінляндія (1321)


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Нужно быстрее всем странам переходить на другие рынки и на альтернативные источники энергии. Нужно всем странам строить больше АЭС и заменять газ - электричеством. Электричество - это следующее технологическое и энергетическое поколение. Электричество сделает всех независимыми от русского газа. Да и машины тоже не нужно будет заправлять русским топливом, а производить всем компаниям только электрокары!
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01.05.2022 01:07 Відповісти
У меня Мэрин дизельный... -- нахиба мне твои советы?
А к зиме -- Германия и так станет независимой от парашного газа и нефти.
И шо ты будешь делать со своим газопроводом, шо моя Мама строила, в качестве Главного инженера, по работе с немцами?
Бабла с параши уже не будет... -- газа тоже.
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01.05.2022 01:17 Відповісти
Що хотів сказати то, цим сєрком?
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01.05.2022 03:37 Відповісти
Ecio terminal zyzenogo gaza nuzno ili Estoniji ili FInliandiji,odin jest Litve i xvatit dlia Baltijskix stran i Finliandiji.Tut sojedeni trubami mezdu saboj i dalse v Polsu takze
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01.05.2022 01:20 Відповісти
Фінляндію і Швецію Норвегія може забезпечити газом.

Кстаті, Туреччину може забезпечити газом Азербайджан.

А Францію Алжир.

Я не розумію чому Казахстан купує у росії стільки газу. Казахстан - нафтодобувна країна. А де є нафта - там є газ. Америці просто потрібно допомогти Казахстану побудувати газодобуваючі підариємства.
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01.05.2022 01:44 Відповісти
Усю Європу - туркмен.
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01.05.2022 04:00 Відповісти
 
 