Фінляндія готується до припинення постачання газу з РФ вже у травні

Уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення постачання природного газу з Росії вже у травні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, причина полягає у вимогах росії щодо порядку оплати поставок. Повідомляється, що російська компанія "Газпром" оголосила, що згода на нові вимоги щодо оплати є умовою для продовження безперебійного постачання газу.

Зазначається, що фінський уряд відмовився платити в рублях. "Газпром" вимагав від фінської державної газової компанії Gasum відповісти з приводу оплати за газ рублями до 20 травня.

За офіційними оцінками, замінити російський газ ресурсами естонського газопроводу і терміналів СПГ не вийде. Водночас на газ припадає всього близько 5% від загального споживання енергії Фінляндії.

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