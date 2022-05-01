Фінляндія готується до припинення постачання газу з РФ вже у травні
Уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення постачання природного газу з Росії вже у травні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, причина полягає у вимогах росії щодо порядку оплати поставок. Повідомляється, що російська компанія "Газпром" оголосила, що згода на нові вимоги щодо оплати є умовою для продовження безперебійного постачання газу.
Зазначається, що фінський уряд відмовився платити в рублях. "Газпром" вимагав від фінської державної газової компанії Gasum відповісти з приводу оплати за газ рублями до 20 травня.
За офіційними оцінками, замінити російський газ ресурсами естонського газопроводу і терміналів СПГ не вийде. Водночас на газ припадає всього близько 5% від загального споживання енергії Фінляндії.
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А к зиме -- Германия и так станет независимой от парашного газа и нефти.
И шо ты будешь делать со своим газопроводом, шо моя Мама строила, в качестве Главного инженера, по работе с немцами?
Бабла с параши уже не будет... -- газа тоже.
Кстаті, Туреччину може забезпечити газом Азербайджан.
А Францію Алжир.
Я не розумію чому Казахстан купує у росії стільки газу. Казахстан - нафтодобувна країна. А де є нафта - там є газ. Америці просто потрібно допомогти Казахстану побудувати газодобуваючі підариємства.