Гуманітарні штаби почали роботу на 93% деокупованих територій, - Зеленський
Роботу гуманітарних штабів уже розпочато на території 93% деокупованих населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Активно проводимо розмінування звільненої території. Щодоби кілька десятків населених пунктів додаються до списку тих, де розмінування завершилося. 69 відсотків деокупованих населених пунктів знову з повноцінним місцевим самоврядуванням. Відновлюємо постачання електрики, звʼязок, водопостачання, забезпечення газом. Робимо все, щоб повернути нормальну медицину, освітні послуги, доступ до фінансових установ. Відновлюємо дороги", - поінформував Зеленський.
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Об этом Президент не говорит. ...почему-то...