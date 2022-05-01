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Гуманітарні штаби почали роботу на 93% деокупованих територій, - Зеленський

зеленський

Роботу гуманітарних штабів уже розпочато на території 93% деокупованих населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Активно проводимо розмінування звільненої території. Щодоби кілька десятків населених пунктів додаються до списку тих, де розмінування завершилося. 69 відсотків деокупованих населених пунктів знову з повноцінним місцевим самоврядуванням. Відновлюємо постачання електрики, звʼязок, водопостачання, забезпечення газом. Робимо все, щоб повернути нормальну медицину, освітні послуги, доступ до фінансових установ. Відновлюємо дороги", - поінформував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Робимо все, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) гуманітарна допомога (1002)


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Дивився сьогодні Арестовича. Він проговорився, що путін це рояль.
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01.05.2022 01:56 Відповісти
А где селят всех тех, кто остался без жилья?
Об этом Президент не говорит. ...почему-то...
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01.05.2022 02:06 Відповісти
Зеленый образ в латексе и на каблуках все равно просматривается из под футболки .
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01.05.2022 02:54 Відповісти
Нові гумштаби новий дерібан все як завжди Мабуть ми на це заслуговуєм і танцюємо на граблях Боже дай народу України розуму нашим захисникам здоровья і зброї доброї тодї все буде Україна Переможемо
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14.09.2022 21:19 Відповісти
 
 