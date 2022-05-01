Гуманітарні штаби почали роботу на 93% деокупованих територій, - Зеленський

Роботу гуманітарних штабів уже розпочато на території 93% деокупованих населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Активно проводимо розмінування звільненої території. Щодоби кілька десятків населених пунктів додаються до списку тих, де розмінування завершилося. 69 відсотків деокупованих населених пунктів знову з повноцінним місцевим самоврядуванням. Відновлюємо постачання електрики, звʼязок, водопостачання, забезпечення газом. Робимо все, щоб повернути нормальну медицину, освітні послуги, доступ до фінансових установ. Відновлюємо дороги", - поінформував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Робимо все, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася", - Зеленський